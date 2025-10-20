Ο Elon Musk θέλει να φτιάχνει video games και ταινίες μέσω AI

Ο Elon Musk φαίνεται να έχει βάλει στο μάτι τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, από τα video games μέχρι το σινεμά. Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας αποκάλυψε πρόσφατα ότι η εταιρεία του, xAI, που βρίσκεται πίσω από το chatbot Grok, έχει σχέδια να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο για την ανάπτυξη προχωρημένων προσομοιώσεων του πραγματικού κόσμου, αλλά και για τη δημιουργία παιχνιδιών και ταινιών μέσα στα επόμενα χρόνια. Αν όλα πάνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα πρώτα δείγματα μπορεί να εμφανιστούν ήδη μέχρι το τέλος του 2026.

Ο απώτερος στόχος του Musk είναι εξαιρετικά φιλόδοξος: να δημιουργήσει AI συστήματα που μπορούν να «κατανοούν» και να αναπαράγουν με ακρίβεια τη φυσική του πραγματικού κόσμου — τα λεγόμενα world models. Η xAI έχει ήδη προσλάβει εξειδικευμένα στελέχη από την Nvidia, όπως τους Zeeshan Patel και Ethan He, με εμπειρία στην ανάπτυξη τέτοιων προσομοιωτικών μοντέλων. Αυτά τα συστήματα εκπαιδεύονται με τεράστιους όγκους βίντεο και αισθητηριακών δεδομένων, ώστε να αντιλαμβάνονται σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος και να «μαθαίνουν» πώς λειτουργεί η πραγματικότητα.

Αν πετύχει, η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά πολλά πεδία — από την αυτόνομη οδήγηση και τη ρομποτική πλοήγηση, έως τη μηχανική, την επιστημονική έρευνα και τη φυσική. Ο Musk θεωρεί ότι τα world models θα αποτελέσουν τη βάση για AI που σκέφτονται σχεδόν σε ανθρώπινο επίπεδο, ικανά να αντιδρούν σε πολύπλοκα, χαοτικά περιβάλλοντα όπως ο πραγματικός κόσμος.

Ωστόσο, η πορεία προς αυτή την κατεύθυνση δεν είναι εύκολη. Η εκπαίδευση τέτοιων συστημάτων απαιτεί τεράστιες ποσότητες δεδομένων, αλλά και υπολογιστική ισχύ σε αστρονομικό βαθμό — επενδύσεις που ξεπερνούν ακόμα και τα επίπεδα δαπανών κολοσσών όπως η Microsoft ή η OpenAI.

Ο Musk, γνωστός για τη συνήθειά του να μετατρέπει τα τεχνικά του project σε εμπορικά προϊόντα, βλέπει μια πιο «διασκεδαστική» εφαρμογή στην πορεία προς το όραμά του: τη δημιουργία video games και κινηματογραφικών παραγωγών. Η δυνατότητα μιας AI να παράγει σύνθετα, διαδραστικά περιβάλλοντα θα μπορούσε να μεταμορφώσει τη βιομηχανία του gaming, μειώνοντας δραστικά το κόστος και τον χρόνο ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον Musk, η xAI στοχεύει να αξιοποιήσει την τεχνολογία των world models για να φτιάξει παιχνίδια με λεπτομέρεια και ρεαλισμό αντίστοιχο με αυτόν ενός AAA τίτλου όπως το Grand Theft Auto , αλλά με πολύ μικρότερο budget. Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία ήδη αναζητά «video game tutors», δηλαδή ανθρώπους που θα αναλάβουν να εκπαιδεύσουν τα συστήματα AI ώστε να μάθουν τι κάνει ένα παιχνίδι πραγματικά διασκεδαστικό.

Ο Musk, μιλώντας χαριτολογώντας, ανέφερε επίσης ότι θα ήθελε η AI του να καταφέρει να δημιουργήσει τουλάχιστον «μια ταινία που να βλέπεται». Αν και αυτό ακούγεται σαν μακρινός στόχος, δεν είναι χωρίς ανταγωνισμό: η OpenAI έχει ήδη ανακοινώσει ότι ετοιμάζει ένα animation μεγάλου μήκους, αξιοποιώντας τις ίδιες τεχνολογίες παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, με κυκλοφορία που αναμένεται μέσα στο επόμενο έτος.