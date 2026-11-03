Meta: Ενημέρωση γονέων για αναζητήσεις αυτοτραυματισμού εφήβων

Σύνοψη

Η Meta επεκτείνει το σύστημα ειδοποιήσεων γονικού ελέγχου από το Instagram στο Facebook, το Messenger και το Meta AI σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι γονείς θα λαμβάνουν άμεσες ειδοποιήσεις όταν ο έφηβος αναζητά κατ' εξακολούθηση όρους σχετικούς με αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμό.

Το σύστημα επεμβαίνει όταν οι συνομιλίες του εφήβου με τον ψηφιακό βοηθό Meta AI αναδεικνύουν ενδείξεις ψυχολογικού κινδύνου.

Για την προστασία της ιδιωτικότητας των ανηλίκων, οι γονείς δεν έχουν πρόσβαση στο ακριβές ιστορικό αναζητήσεων ή στα αρχεία των συνομιλιών, λαμβάνοντας αποκλειστικά συμβουλές διαχείρισης και στοιχεία επικοινωνίας με γραμμές βοήθειας.

Βασική προϋπόθεση λειτουργίας είναι η εκ των προτέρων ενεργοποίηση των Εργαλείων Γονικής Επίβλεψης (Parental Supervision) στους λογαριασμούς των χρηστών.

Η Meta προχωρά στην ενσωμάτωση προηγμένων μηχανισμών ειδοποίησης που καλύπτουν πλέον το οικοσύστημα του Facebook, του Messenger και τις αλληλεπιδράσεις με το Meta AI, στοχεύοντας στην άμεση ενημέρωση των κηδεμόνων όταν εντοπίζονται ανησυχητικά μοτίβα συμπεριφοράς. Η απόφαση έρχεται να συμπληρώσει την αρχική εφαρμογή του συστήματος στο Instagram, η οποία τέθηκε σε λειτουργία τον Φεβρουάριο του 2026, ενοποιώντας τον έλεγχο κάτω από μια κεντρική ομπρέλα διαχείρισης η οποία αγκαλιάζει το σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών του ομίλου.

Πώς λειτουργούν οι νέες ειδοποιήσεις γονικού ελέγχου της Meta;

Η Meta πλέον αποστέλλει ειδοποιήσεις στους γονείς μέσω SMS, email, WhatsApp ή push notification όταν ένας έφηβος με εποπτευόμενο λογαριασμό πραγματοποιεί επαναλαμβανόμενες αναζητήσεις για αυτοτραυματισμό ή αυτοκτονία στο Facebook, το Instagram και το Messenger, ή όταν οι συνομιλίες του με το Meta AI υποδεικνύουν κίνδυνο, χωρίς να αποκαλύπτονται οι ακριβείς λέξεις της αναζήτησης.

Ο μηχανισμός εντοπισμού βασίζεται σε δυναμικούς αλγορίθμους οι οποίοι αναλύουν την ταχύτητα και τη συχνότητα των αναζητήσεων εντός ενός πολύ στενού χρονικού παραθύρου. Οι μηχανικοί της πλατφόρμας αποφεύγουν εσκεμμένα να δημοσιοποιήσουν τον ακριβή αριθμό των αναζητήσεων που απαιτούνται για να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός, προκειμένου να αποτρέψουν τους έφηβους από την προσπάθεια παράκαμψης του συστήματος. Αντιθέτως, η αρχιτεκτονική του λογισμικού ρυθμίστηκε έπειτα από εκτενείς διαβουλεύσεις με περισσότερους από 75 κλινικούς ψυχολόγους εξειδικευμένους στην ψυχική υγεία των εφήβων, εξασφαλίζοντας ότι το όριο ανοχής ισορροπεί ανάμεσα στην έγκαιρη παρέμβαση και την αποφυγή των περιττών ειδοποιήσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αδικαιολόγητο πανικό στις οικογένειες.

Ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία της νέας λειτουργίας αφορά την αλληλεπίδραση των ανηλίκων με την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, καθώς καταγράφεται αυξανόμενη τάση των εφήβων να απευθύνονται στα ψηφιακά chatbots για ψυχολογική υποστήριξη. Το αναβαθμισμένο γλωσσικό μοντέλο του Meta AI αξιολογεί το σημασιολογικό βάθος των ερωτημάτων και των συζητήσεων, αναγνωρίζοντας μοτίβα απελπισίας ή προθέσεις αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς. Όταν το σύστημα καταγράψει αυξημένο ρίσκο, τα δεδομένα περνούν άμεσα από ανθρώπινη αξιολόγηση πριν σταλεί η σχετική αναφορά στον κηδεμόνα, διασφαλίζοντας την υψηλότερη δυνατή ακρίβεια στην εκτίμηση του κινδύνου.

Το επίπεδο προστασίας της ιδιωτικότητας των εφήβων διατηρείται εξαιρετικά υψηλό, υιοθετώντας μια προσέγγιση τύπου «μαύρου κουτιού». Ο γονέας που λαμβάνει την ειδοποίηση στο κινητό του δεν αποκτά ποτέ άμεση πρόσβαση στο πληκτρολογημένο κείμενο του παιδιού ούτε μπορεί να διαβάσει το αρχείο καταγραφής (chat log) της συνομιλίας με το Meta AI. Η ειδοποίηση καταλαμβάνει ολόκληρη την οθόνη της συσκευής του κηδεμόνα, επισημαίνοντας τον πιθανό κίνδυνο και παρέχοντας ταυτόχρονα έναν λεπτομερή οδηγό διαχείρισης κρίσεων. Μέσα από το συγκεκριμένο περιβάλλον, οι γονείς λαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να προσεγγίσουν το παιδί τους χωρίς να προκαλέσουν άμυνες, ενώ τους προσφέρονται άμεσα πλήκτρα κλήσης προς επίσημες τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης και εθνικά κέντρα ψυχικής υγείας.

Για την ελληνική αγορά, η εφαρμογή αυτών των εργαλείων κρίνεται επιτακτική, δεδομένης της τεράστιας διείσδυσης που παρουσιάζουν τόσο το Facebook όσο και το Messenger στις καθημερινές επικοινωνίες των οικογενειών. Για να καταστεί δυνατή η λήψη των παραπάνω ειδοποιήσεων, απαιτείται η ενεργητική συνεργασία και των δύο πλευρών μέσω της επίσημης διασύνδεσης των λογαριασμών στα Εργαλεία Γονικής Επίβλεψης. Ο κηδεμόνας πρέπει να αποστείλει το αίτημα εποπτείας και ο έφηβος οφείλει να το αποδεχθεί μέσα από την εφαρμογή, δημιουργώντας μια σχέση ψηφιακής διαφάνειας.

Η διαδικασία αυτή δεν επηρεάζει τις κανονικές λειτουργίες απορρήτου απέναντι σε τρίτους, αλλά δημιουργεί ένα δίκτυο ασφαλείας αυστηρά περιορισμένο στον οικογενειακό πυρήνα, εναρμονισμένο με τους αυστηρούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.