Πρόστιμο 25 δισ. δολαρίων στη Meta για το σκάνδαλο Cambridge Analytica!

Σύνοψη

Πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων επιβλήθηκε στη Meta από δικαστήριο της Πολιτείας του Νέου Μεξικού για σκόπιμη παραπλάνηση των χρηστών σχετικά με το απόρρητο των δεδομένων τους.

Η δικαστική απόφαση αποτελεί τη φυσική συνέχεια της έρευνας για το σκάνδαλο της Cambridge Analytica, με τους ενόρκους να διαπιστώνουν 43 εκατομμύρια διακριτές παραβιάσεις της τοπικής νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών.

Ο γενικός εισαγγελέας του Νέου Μεξικού δήλωσε πως το επιδικασθέν ποσό επαρκεί για να χρηματοδοτήσει την πλήρη κατασκευή σχολικών μονάδων για ολόκληρο τον επόμενο αιώνα.

Ο τεχνολογικός κολοσσός προαναγγέλλει την άσκηση έφεσης κάνοντας λόγο για προσπάθεια επιβολής φόρου στην ελευθερία του λόγου, τονίζοντας πως η απόφαση καθιστά σχεδόν αδύνατη τη δραστηριοποίησή του στην Πολιτεία.

Η απόφαση δικαστηρίου της Πολιτείας του Νέου Μεξικού να επιβάλει πρόστιμο ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Meta συνιστά αναμφίβολα μία από τις βαρύτερες νομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί ποτέ σε εταιρεία τεχνολογίας, επαναφέροντας με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο στο προσκήνιο τα φλέγοντα ζητήματα απορρήτου που ταλανίζουν τα κοινωνικά δίκτυα εδώ και σχεδόν μία δεκαετία.

Πρόκειται ουσιαστικά για την κορύφωση μιας παρατεταμένης νομικής διαμάχης η οποία εκκινήθηκε το 2021 και συνδέεται άμεσα με το περιβόητο σκάνδαλο μαζικής διαρροής δεδομένων της Cambridge Analytica, υπογραμμίζοντας τις μακροχρόνιες συνέπειες των επιθετικών πρακτικών διαχείρισης ψηφιακών πληροφοριών που εφάρμοσε ο οργανισμός του Mark Zuckerberg.

Το αστρονομικό νούμερο του προστίμου προκύπτει μαθηματικά από την τελική καταδίκη για 43 εκατομμύρια διακριτές παραβιάσεις των νόμων περί προστασίας των καταναλωτών, καθεμία από τις οποίες επισύρει τη μέγιστη προβλεπόμενη ποινή των 5.000 δολαρίων, δημιουργώντας ένα δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος για την πλατφόρμα.

Το σκεπτικό του δικαστηρίου

Ο δικαστής Francis J. Mathew του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Σάντα Φε εμφανίστηκε εξαιρετικά αιχμηρός στο σκεπτικό της απόφασής του, επισημαίνοντας αναλυτικά μέσα από ένα επίσημο έγγραφο είκοσι σελίδων πως τα ανώτατα διοικητικά στελέχη της εταιρείας παραπλανούσαν εν γνώσει τους το αμερικανικό κοινό επί σειρά ετών. Η έκταση της βλάβης που προκλήθηκε στους πολίτες κρίνεται πρακτικά αδύνατο να υπολογιστεί με μαθηματική ακρίβεια, καθώς τα πλήγματα εστιάζονται στον ίδιο τον θεμέλιο λίθο του επιχειρηματικού μοντέλου πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η κερδοφορία του Facebook.

Ο ασυνήθιστα υψηλός αριθμός των εσκεμμένων παραβιάσεων, οι οποίες επαναλαμβάνονταν συστηματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατέστησε απολύτως μονόδρομο την επιβολή του μέγιστου επιπέδου τιμωρίας σύμφωνα με την κρίση της έδρας. Το τελικό νούμερο προκαλεί αίσθηση ακόμα και για τα εξωπραγματικά δεδομένα των μεγάλων τεχνολογικών οργανισμών, γεγονός που αποτυπώθηκε ανάγλυφα στις δηλώσεις του γενικού εισαγγελέα του Νέου Μεξικού, Raúl Torrez, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους πως η πολιτεία θα μπορούσε πλέον να χρηματοδοτήσει την κατασκευή και συντήρηση σχολικών υποδομών για τα επόμενα εκατό χρόνια.

Η Cambridge Analytica και η ψυχογραφική στόχευση

Το σκοτεινό παρελθόν της Cambridge Analytica εξακολουθεί να ρίχνει βαριά τη σκιά του στην αυτοκρατορία της Meta, υπενθυμίζοντας διαρκώς τις ανεξέλεγκτες πρακτικές μέσω των οποίων ευαίσθητα δεδομένα εκατομμυρίων ψηφοφόρων χρησιμοποιήθηκαν εν αγνοία τους για σκοπούς πολιτικής χειραγώγησης κατά τη διάρκεια των αμερικανικών προεδρικών εκλογών του 2016. Η βρετανική εταιρεία ανάλυσης δεδομένων κατάφερε να αντλήσει ανενόχλητη πληροφορίες μέσω φαινομενικά αθώων εφαρμογών ψυχομετρικών τεστ που λειτουργούσαν ελεύθερα στην πλατφόρμα του Facebook. Το τεράστιο κενό ασφαλείας επέτρεπε στους δημιουργούς των εφαρμογών να συλλέγουν όχι μόνο τα στοιχεία των ατόμων που συμμετείχαν εθελοντικά στα τεστ, αλλά ταυτόχρονα και ολόκληρο το ψηφιακό αποτύπωμα των διαδικτυακών τους φίλων. Οι νομικοί εκπρόσωποι της Πολιτείας απέδειξαν πειστικά κατά τη διάρκεια της δίκης πως η εταιρεία διατηρούσε πλήρη γνώση της μαζικής διαρροής, επιλέγοντας ωστόσο να καθησυχάζει παραπλανητικά τους χρήστες με δημόσιες τοποθετήσεις περί δήθεν αυστηρής προστασίας του απορρήτου τους.

Το ευρύτερο αμερικανικό νομικό τοπίο παρουσιάζει πλέον μια ριζική μετατόπιση, καθώς οι γενικοί εισαγγελείς των επιμέρους πολιτειών αναλαμβάνουν ενεργά τον ρόλο του αυστηρού ρυθμιστή απέναντι στους τεχνολογικούς κολοσσούς, καλύπτοντας ουσιαστικά το κενό που αφήνει η βραδυκίνητη ομοσπονδιακή νομοθεσία. Η Πολιτεία του Νέου Μεξικού ειδικότερα έχει αναδειχθεί τον τελευταίο καιρό στον πιο επικίνδυνο και αποτελεσματικό διώκτη της εταιρείας, καταγράφοντας αλλεπάλληλες νίκες στις δικαστικές αίθουσες και δημιουργώντας ένα εξαιρετικά δυσμενές νομικό προηγούμενο. Πριν από μόλις λίγους μήνες, το ίδιο ακριβώς δικαστικό σύστημα υποχρέωσε την πλατφόρμα να καταβάλει 567 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για εκτεταμένες βλάβες ψυχικής υγείας που προκλήθηκαν σε νεαρούς χρήστες από τον εθιστικό αλγόριθμο της ροής ειδήσεων. Ο αριθμός αυτός ήρθε να προστεθεί σε προγενέστερη ποινή 375 εκατομμυρίων δολαρίων για ελλιπή προστασία των ανηλίκων καταναλωτών, δημιουργώντας πλέον μια ασφυκτική πίεση στα ταμειακά διαθέσιμα του οργανισμού.

Η αντίδραση της Meta και ο κίνδυνος για την αγορά

Όπως αναμενόταν, η αντίδραση από τη Meta υπήρξε άμεση και απόλυτα επικεντρωμένη στην προσπάθεια νομικής αποδόμησης της πρωτόδικης απόφασης μέσω της διαδικασίας των εφέσεων. Ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της εταιρείας, C.J. Mahoney, έσπευσε να δημοσιοποιήσει μια αιχμηρή ανακοίνωση υποστηρίζοντας πως η ετυμηγορία των ενόρκων και η εξαιρετικά επιθετική προσέγγιση της εισαγγελίας καθιστούν πρακτικά αδύνατη την ομαλή επιχειρηματική δραστηριοποίηση στην Πολιτεία του Νέου Μεξικού. Η κεντρική υπερασπιστική γραμμή βασίζεται στο αμφιλεγόμενο επιχείρημα πως η συγκεκριμένη αγωγή αποτελεί στην πραγματικότητα μια συγκαλυμμένη προσπάθεια επιβολής ενός άτυπου φόρου στην ελευθερία του λόγου. Τα ανώτατα στελέχη εκφράζουν τη βεβαιότητα τους για τελική επικράτηση στο εφετείο, προσπαθώντας παράλληλα να διαβεβαιώσουν τους μετόχους της Wall Street πως η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει απρόσκοπτα στην ανάπτυξη των υποδομών της.

Οι δυνητικές συνέπειες μιας τελεσίδικης επικύρωσης ενός προστίμου 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων εκτείνονται προφανώς πολύ πέρα από τα γεωγραφικά όρια της αμερικανικής ηπείρου, απειλώντας ευθέως το παγκόσμιο μοντέλο λειτουργίας της στοχευμένης ψηφιακής διαφήμισης. Η ευθυγράμμιση των αμερικανικών δικαστηρίων με μια σαφώς πιο τιμωρητική και αυστηρή στάση λειτουργεί πλέον συμπληρωματικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο του GDPR, αναγκάζοντας τις πλατφόρμες να επανασχεδιάσουν εκ βάθρων τον πυρήνα των αλγορίθμων τους ώστε να ελαχιστοποιούν την έκθεση σε μελλοντικές ομαδικές αγωγές, γεγονός που αναπόφευκτα αυξάνει το κόστος προβολής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βασίζονται αποκλειστικά στα κοινωνικά δίκτυα για την εξεύρεση πελατολογίου.