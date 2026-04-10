Νέα λειτουργία στο Instagram: Πώς να κάνετε edit τα σχόλια σας

Σύνοψη

Επίσημη ενεργοποίηση της δυνατότητας επεξεργασίας σχολίων σε όλες τις αναρτήσεις του Instagram, διαθέσιμη άμεσα σε iOS και Android (και στην Ελλάδα).

Υπάρχει αυστηρό χρονικό παράθυρο 15 λεπτών από τη στιγμή της αρχικής δημοσίευσης για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε διόρθωσης.

Τα τροποποιημένα σχόλια φέρουν την ειδική ετικέτα "Edited" (Τροποποιήθηκε), χωρίς ωστόσο να παρέχεται πρόσβαση στο ιστορικό αλλαγών στους υπόλοιπους χρήστες.

Η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά την προσθήκη ή αφαίρεση κειμένου. Τα πολυμέσα (φωτογραφίες, GIF, αυτοκόλλητα) εντός των σχολίων παραμένουν κλειδωμένα.

Η λειτουργία εξαλείφει την ανάγκη οριστικής διαγραφής και επανεγγραφής λόγω τυπογραφικών λαθών ή προβληματικής αυτόματης διόρθωσης (autocorrect).

Το Instagram επιτρέπει πλέον την απευθείας επεξεργασία των σχολίων που αναρτούν οι χρήστες κάτω από δημοσιεύσεις, θέτοντας ένα αυστηρό χρονικό όριο 15 λεπτών από την αρχική καταχώρηση. Πατώντας την επιλογή «Επεξεργασία» (Edit) στο αναδυόμενο μενού του σχολίου τους, οι χρήστες μπορούν να διορθώσουν το κείμενο, με την πλατφόρμα να προσθέτει αυτόματα τη μόνιμη ένδειξη «Τροποποιήθηκε» (Edited), χωρίς να παρέχει στους αναγνώστες το ιστορικό των προηγούμενων εκδόσεων.

Η συγκεκριμένη προσθήκη επιλύει ένα από τα παλαιότερα και πιο επίμονα προβλήματα χρηστικότητας στην πλατφόρμα της Meta. Μέχρι πρότινος, ένα απλό τυπογραφικό λάθος ή μια άστοχη παρέμβαση του αλγορίθμου αυτόματης διόρθωσης των πληκτρολογίων στα smartphones, απαιτούσε την πλήρη διαγραφή του σχολίου. Αυτή η διαδικασία δεν ήταν απλώς χρονοβόρα, αλλά οδηγούσε σε απώλεια τυχόν απαντήσεων ή «Likes» που είχε ήδη συγκεντρώσει το αρχικό σχόλιο.

Με τη νέα αναβάθμιση αρκεί ένα παρατεταμένο πάτημα (ή ένα πάτημα στο ίδιο το σχόλιο ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα) για να εμφανιστεί το υπομενού, το οποίο πλέον, δίπλα στο εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων, περιλαμβάνει την επιλογή της επεξεργασίας.

Τεχνικοί περιορισμοί και σχεδιαστικές επιλογές της Meta

Η υλοποίηση του «Edit button» στο Instagram δεν είναι απόλυτη. Η Meta έχει επιβάλει συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας, σχεδιασμένες να αποτρέψουν την κακόβουλη χρήση και την παραπλάνηση των αλγορίθμων εμπλοκής:

Το όριο των 15 λεπτών: Ο χρόνος επεξεργασίας δεν είναι απεριόριστος. Μετά την παρέλευση των 15 λεπτών, το σχόλιο κλειδώνει οριστικά στην τελική του μορφή στο database της εφαρμογής. Το περιθώριο αυτό κρίνεται επαρκές για την άμεση αναγνώριση λαθών, αποτρέποντας την αλλοίωση νοημάτων ώρες ή μέρες αργότερα.

Αποκλεισμός πολυμέσων: Εάν ο χρήστης έχει απαντήσει χρησιμοποιώντας εικόνα, GIF ή κάποιο sticker, το συγκεκριμένο στοιχείο δεν μπορεί να αλλαχθεί. Η επεξεργασία παραμένει αυστηρά κειμενοκεντρική.

Απουσία Version History: Σε αντίθεση με πλατφόρμες όπως το iMessage ή το Facebook, το Instagram επέλεξε να μην προσφέρει ορατό ιστορικό αλλαγών. Η λέξη (Edited) ενημερώνει το κοινό ότι υπήρξε παρέμβαση, αλλά το αρχικό λάθος παραμένει κρυφό.

Αυτή η προσέγγιση εξυπηρετεί την οπτική καθαριότητα του UI. Το Instagram βασίζεται στην ταχύτατη κατανάλωση περιεχομένου, με αποτέλεσμα η προσθήκη αναπτυσσόμενων μενού με το ιστορικό κάθε σχολίου θα δημιουργούσε περιττή οπτική πληροφορία, υποβαθμίζοντας τη συνολική εμπειρία.

Η αρχιτεκτονική της διαφάνειας και το πρόβλημα της παραπλάνησης

Η καθυστέρηση ετών στην ενσωμάτωση αυτής της δυνατότητας δεν οφειλόταν σε τεχνική αδυναμία. Οι μηχανικοί της Meta διέθεταν τον κώδικα για την επεξεργασία κειμένου από τις απαρχές του Facebook. Η απουσία του χαρακτηριστικού αφορούσε τη διαχείριση της συμπεριφοράς των χρηστών.

Τα σχόλια στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν δυναμικά στοιχεία που επηρεάζουν τη δημοτικότητα μιας ανάρτησης. Ένα αρχικό θετικό σχόλιο μπορεί να συγκεντρώσει χιλιάδες Likes και να αναρριχηθεί στην κορυφή της λίστας (Top Comments). Η δυνατότητα ανεξέλεγκτης επεξεργασίας θα επέτρεπε σε έναν χρήστη να μετατρέψει εκ των υστέρων αυτό το θετικό σχόλιο σε διαφημιστικό μήνυμα, spam link ή περιεχόμενο ρητορικής μίσους, εκμεταλλευόμενος την υψηλή ορατότητα που είχε ήδη κερδίσει.

Το χρονικό όριο των 15 λεπτών λειτουργεί ως φίλτρο προστασίας, καθώς σε αυτό το διάστημα είναι στατιστικά απίθανο ένα σχόλιο να συγκεντρώσει τεράστιο όγκο αλληλεπιδράσεων ικανό να παραπλανήσει μαζικά τους αλγορίθμους προβολής. Είναι μια ισορροπία ανάμεσα στην επιθυμία του χρήστη για ορθογραφική ακρίβεια και στην ανάγκη της πλατφόρμας για αξιοπιστία του περιβάλλοντος συζητήσεων.

Ο αντίκτυπος στην ελληνική αγορά: Χρήστες και brands

Στο ελληνικό οικοσύστημα των social media, η αλλαγή αυτή αναμένεται να επηρεάσει θετικά τη διαχείριση των λογαριασμών. Με την έλευση της λειτουργίας, τα τοπικά digital agencies και οι social media managers αποκτούν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας. Η επικοινωνία στο Instagram απαιτεί αμεσότητα, και η ταχύτητα συχνά φέρνει λάθη.

Μέχρι σήμερα, ένα τυπογραφικό λάθος σε έναν διαγωνισμό ή στην απάντηση ενός brand προς έναν πελάτη, οδηγούσε στη διαγραφή του σχολίου. Η διαγραφή, όμως, διακόπτει το νήμα επικοινωνίας και μπορεί να εκληφθεί αρνητικά (ως σκόπιμη απόκρυψη) από τον τελικό καταναλωτή. Η ετικέτα "Edited" παρέχει την απαραίτητη διαφάνεια για την επαγγελματική επικοινωνία, χωρίς τις δυσμενείς συνέπειες της διαγραφής.

Παράλληλα, οι Έλληνες δημιουργοί περιεχομένου που επενδύουν στο micro-blogging μέσα από εκτενή σχόλια και απαντήσεις στους ακολούθους τους, δεν χρειάζεται πλέον να περνούν το κείμενό τους από εξωτερικές εφαρμογές σημειώσεων πριν το δημοσιεύσουν, υπό τον φόβο ενός λάθους που δεν διορθώνεται.

Με τη ματιά του Techgear

Η ενεργοποίηση της επεξεργασίας σχολίων αποτελεί μια από τις πλέον αυτονόητες και καθυστερημένες προσθήκες στο οπλοστάσιο του Instagram. Η υλοποίηση της Meta, με τον περιορισμό των 15 λεπτών και την απουσία ιστορικού, αποδεικνύει μια συνειδητή επιλογή: προτεραιότητα δίνεται στην αποτροπή του algorithmic gaming και της παραπληροφόρησης, έναντι της απόλυτης ελευθερίας του χρήστη.

Είναι μια πρακτική, άρτια εκτελεσμένη λύση που βάζει τέλος στον εκνευρισμό των mobile χρηστών, διατηρώντας ταυτόχρονα το απαραίτητο επίπεδο ασφάλειας για την ακεραιότητα των συζητήσεων κάτω από τα posts. Η Meta δείχνει να ευθυγραμμίζει τις πλατφόρμες της, ακολουθώντας τη λογική που εφάρμοσε πρόσφατα τόσο στο WhatsApp όσο και στα μηνύματα του Facebook, δημιουργώντας ένα ενιαίο, αναμενόμενο μοτίβο αλληλεπίδρασης για το παγκόσμιο κοινό της.