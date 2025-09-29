Metabot: Το φιλόδοξο σχέδιο της Meta για το μέλλον της ρομποτικής

Η Meta φαίνεται να βάζει ξανά τον πήχη ψηλά, αυτή τη φορά με στόχο να βρεθεί στην καρδιά της επόμενης μεγάλης τεχνολογικής επανάστασης: τα ανθρωποειδή ρομπότ. Η εταιρεία, που ήδη έχει επενδύσει δισεκατομμύρια σε εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, αναπτύσσει το Metabot, ένα ρομπότ που φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί το οικοσύστημα της ρομποτικής στο μέλλον.

Από το hardware στο λογισμικό

Παρότι η Meta πειραματίζεται με την κατασκευή ενός ανθρωποειδούς ρομπότ, η πραγματική της φιλοδοξία δεν είναι να πουλήσει απλώς ένα ακόμη μηχάνημα. Όπως αποκάλυψε ο CTO της εταιρείας, Andrew Bosworth, η στρατηγική επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας πλατφόρμας λογισμικού, που θα μπορεί να αδειοδοτηθεί σε κάθε κατασκευαστή ρομπότ. Με άλλα λόγια, η Meta θέλει να προσφέρει στη ρομποτική αυτό που η Google έδωσε στα smartphones με το Android: ένα κοινό λειτουργικό πλαίσιο που θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά ολόκληρου του κλάδου.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός «blueprint» λογισμικού, το οποίο θα επιτρέπει σε εταιρείες που κατασκευάζουν ανθρωποειδή με συγκεκριμένες προδιαγραφές να βασιστούν σε αυτό, εξοικονομώντας χρόνο, κόστος και τεχνογνωσία. Ο Bosworth δεν κρύβει ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη ρομποτική δεν είναι η μηχανική, αλλά το software που μπορεί να κάνει τα ρομπότ πραγματικά χρήσιμα στην καθημερινότητα.

Το στοίχημα της «έξυπνης» κίνησης

Ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα για τους μηχανικούς είναι η δημιουργία ρομποτικών χεριών που να μπορούν να χειριστούν εύθραυστα ή ασταθή αντικείμενα. Το να περπατά ένα ρομπότ ή ακόμη και να κάνει εντυπωσιακά ακροβατικά είναι πια εφικτό. Το να πιάσει, όμως, προσεκτικά ένα ποτήρι νερό ή να βγάλει κλειδιά από μια τσέπη, παραμένει τεράστια πρόκληση.

Για να αντιμετωπίσει αυτό το εμπόδιο, η Meta συνεργάζεται με το Superintelligence AI Lab που έχει δημιουργήσει. Μαζί εργάζονται πάνω σε αυτό που αποκαλούν «world model», μια υπολογιστική αναπαράσταση του πραγματικού κόσμου που θα επιτρέπει την προσομοίωση και τον έλεγχο περίπλοκων κινήσεων, όπως η χρήση ενός ευέλικτου χεριού. Επειδή δεν υπάρχει ακόμα κατάλληλο «sensor loop» για τέτοιες ενέργειες, η εταιρεία θα χρειαστεί να δημιουργήσει τεράστια δεδομένα εκπαίδευσης για να καλύψει αυτό το κενό.

Ένα ακόμη τεράστιο στοίχημα

Η Meta δεν διστάζει να επενδύσει αστρονομικά ποσά για να κυνηγήσει το όραμά της. Ήδη έχει ξοδέψει πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της Reality Labs για την ανάπτυξη προϊόντων εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, όπως τα Meta Ray-Ban Display και το Project Orion. Στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, έχει ενισχύσει το Superintelligence AI Lab με επενδύσεις δισεκατομμυρίων, συμπεριλαμβανομένων 14,3 δισεκατομμυρίων στη Scale AI.

Η Meta, ωστόσο, δεν είναι μόνη σε αυτήν την κούρσα. Η Apple, σύμφωνα με πληροφορίες, εργάζεται πάνω σε ρομπότ για οικιακή χρήση, ενώ η Tesla έχει ήδη παρουσιάσει εκδόσεις του Optimus, του δικού της ανθρωποειδούς ρομπότ. Το τοπίο προμηνύεται έντονα ανταγωνιστικό και γεμάτο φιλοδοξίες.

Από τις υποσχέσεις στην πραγματικότητα

Η ανακοίνωση του Metabot έρχεται σε μια περίοδο όπου πολλοί αντιμετωπίζουν τις εξαγγελίες της Meta με σκεπτικισμό. Η εταιρεία είχε επενδύσει τεράστια κεφάλαια στο όραμα του metaverse, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να αλλάξει το όνομά της για να υπογραμμίσει τη δέσμευσή της. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το metaverse δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες, ενώ και οι τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας παραμένουν μακριά από τη μαζική υιοθέτηση.

Αναπόφευκτα, το ίδιο ερώτημα τίθεται και τώρα: μπορεί η Meta να κάνει τη διαφορά στον χώρο της ρομποτικής ή πρόκειται για ένα ακόμη μεγαλόπνοο σχέδιο που θα παραμείνει στα χαρτιά;

