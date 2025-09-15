Metroid Prime 4: Beyond, νέο trailer και ημερομηνία κυκλοφορίας για την επιστροφή της Samus

Η αναμονή για τους φίλους της σειράς Metroid Prime τελειώνει φέτος τον Δεκέμβριο, καθώς η Retro Studios ανακοίνωσε επίσημα την ημερομηνία κυκλοφορίας του Metroid Prime 4: Beyond για τα Nintendo Switch και Nintendo Switch 2. Το νέο κεφάλαιο στις περιπέτειες της Samus Aran θα είναι διαθέσιμο από τις 4 Δεκεμβρίου, ακριβώς την περίοδο των εορτών, φέρνοντας νέες δυνατότητες και ανανεωμένο εξοπλισμό για τη διάσημη ηρωίδα.

Κατά τη διάρκεια ενός εκτεταμένου Nintendo Direct, η Nintendo παρουσίασε νέο trailer που αναδεικνύει τις εξερευνήσεις της Samus στον νέο πλανήτη Viewros. Η ηρωίδα φορά μια νέα πανοπλία και αναλαμβάνει αποστολές που απαιτούν την κλασική της ευελιξία, την ταχύτητα και τις πολεμικές δεξιότητες που τη χαρακτηρίζουν. Το παιχνίδι υπόσχεται πλούσιο gameplay, με εξερεύνηση, μάχες και γρίφους που θα εκτιμήσουν οι φανατικοί οπαδοί της σειράς.

Μια από τις πιο εντυπωσιακές προσθήκες είναι η νέα μοτοσυκλέτα της Samus, η “Viola”. Με αυτήν, η Samus μπορεί να κινείται γρήγορα στον κόσμο του Viewros, να συμμετέχει σε οχηματικές μάχες και να εκτελεί εντυπωσιακές φιγούρες όπως powerslides, προσθέτοντας μια εντελώς νέα διάσταση στην περιπέτεια. Η Viola ενισχύει τον ήδη πλούσιο οπλοστάσιο της Samus, που περιλαμβάνει πλέον και νέες ψυχικές δυνάμεις, επιτρέποντάς της να κατευθύνει βολές και να πραγματοποιεί ειδικές ενέργειες με μεγαλύτερη ακρίβεια και ευελιξία.

Πριν από την κυκλοφορία του παιχνιδιού, η Nintendo προγραμματίζει τη δημοσίευση ενός λευκώματος που θα καλύπτει τα πρώτα τρία Metroid Prime. Το βιβλίο, που θα κυκλοφορήσει στις 29 Οκτωβρίου, θα περιλαμβάνει concept art από την αρχική τριλογία και την πρόσφατη remaster έκδοση του πρώτου Prime. Οι σημειώσεις του παραγωγού Kensuke Tanabe και οι εισαγωγές για κάθε παιχνίδι υπόσχονται μια ενδιαφέρουσα αναδρομή στην ιστορία της σειράς και την εξέλιξη του gameplay, δίνοντας στους παίκτες μια βαθύτερη κατανόηση του κόσμου του Metroid.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του παιχνιδιού, η Nintendo θα διαθέσει τρία νέα amiibo για το Metroid Prime 4. Τα δύο πρώτα απεικονίζουν τη Samus στην κανονική της πανοπλία και στη νέα της πανοπλία πάνω στη μοτοσυκλέτα Viola, ενώ το τρίτο απεικονίζει τον βασικό αντίπαλο του παιχνιδιού, Sylux. Τα amiibo της Samus θα κυκλοφορήσουν στις 6 Νοεμβρίου, ενώ το Sylux θα είναι διαθέσιμο την ίδια ημέρα με το παιχνίδι, στις 4 Δεκεμβρίου, προσφέροντας επιπλέον δυνατότητες και συλλεκτική αξία στους οπαδούς της σειράς.

Με την κυκλοφορία του Metroid Prime 4, η Nintendo και η Retro Studios στοχεύουν να προσφέρουν μια εμπειρία που συνδυάζει το κλασικό στυλ της σειράς με σύγχρονες τεχνολογικές καινοτομίες, φέρνοντας τους παίκτες σε μια συναρπαστική νέα περιπέτεια. Οι φανατικοί της σειράς μπορούν να περιμένουν ένα παιχνίδι γεμάτο δράση, εξερεύνηση και νέες μηχανικές που θα ανανεώσουν τον κόσμο του Metroid, ενώ οι νεότεροι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ηρωίδα Samus και τις μοναδικές της δυνατότητες σε έναν εντυπωσιακό, διαδραστικό πλανήτη.