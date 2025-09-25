Microsoft Flight Simulator 2024: Απογειώνεται τον Δεκέμβριο και στο PlayStation 5

Η Microsoft έκανε μια κίνηση που λίγοι περίμεναν: το Microsoft Flight Simulator 2024, μέχρι τώρα αποκλειστικότητα για PC και Xbox, έρχεται για πρώτη φορά στο PlayStation 5. Η ανακοίνωση έγινε στο State of Play της Sony, προκαλώντας ενθουσιασμό στους λάτρεις των πτήσεων που θα έχουν πλέον την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία της πιο διάσημης προσομοίωσης αεροπορίας και στη κονσόλα της Sony.

Η κυκλοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 8 Δεκεμβρίου 2025, ενώ όσοι προχωρήσουν σε προπαραγγελία θα αποκτήσουν και ένα αποκλειστικό bonus αεροσκάφος, το Northrop T38-A Talon. Οι αγοραστές των εκδόσεων Deluxe, Premium Deluxe και Aviator θα έχουν μάλιστα πρόσβαση στο παιχνίδι πέντε ημέρες νωρίτερα, από τις 3 Δεκεμβρίου.

Το Microsoft Flight Simulator 2024 είναι η συνέχεια της έκδοσης του 2020, η οποία είχε κατακτήσει κοινό και κριτικούς με το επίπεδο ρεαλισμού της. Η νέα εκδοχή προσφέρει ακόμα πιο εξελιγμένα γραφικά και μια «ψηφιακή δίδυμη» εκδοχή της Γης, πάνω στην οποία οι παίκτες μπορούν να ζήσουν μια αυθεντική εμπειρία πτήσης. Η μεγάλη καινοτομία είναι η εισαγωγή ενός career mode με πλήθος αποστολών, που εμπλουτίζει την παραδοσιακή ελεύθερη πτήση με σενάρια εμπνευσμένα από πραγματικές συνθήκες και επαγγέλματα του χώρου της αεροπορίας.

Η έκδοση για PlayStation 5 θα περιλαμβάνει όλο το περιεχόμενο που έχουν ήδη οι εκδόσεις για PC και Xbox, μαζί με τις αναβαθμίσεις περιοχών, πόλεων και αεροδρομίων που έχουν προστεθεί ως δωρεάν ενημερώσεις μετά την αρχική κυκλοφορία. Χρησιμοποιώντας τη μηχανή γραφικών του Asobo Studio, το παιχνίδι αποδίδει εντυπωσιακά ρεαλιστικά τοπία, δυναμικά καιρικά φαινόμενα και ακόμη και ζώα που κινούνται στο περιβάλλον. Μια επιπλέον λειτουργία επιτρέπει στους παίκτες να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος μετά την προσγείωση και να εξερευνήσουν τον κόσμο με τα πόδια, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στην αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.

Ο Jorg Neumann, επικεφαλής του Microsoft Flight Simulator, εξήγησε πώς το παιχνίδι αξιοποιεί τις δυνατότητες του DualSense για να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση ρεαλισμού. Τα adaptive triggers ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ταχύτητες και στις επιφάνειες του εδάφους, ενώ στον αέρα δημιουργούν την αίσθηση αντίστασης που θυμίζει πραγματικό cockpit. Οι επικοινωνίες με τον πύργο ελέγχου μεταδίδονται από το ηχείο του χειριστηρίου, ενώ gyro controls, lightbar και το προσαρμόσιμο touchpad συμβάλλουν στην εμβύθιση.

Η έκπληξη της παρουσίασης ήταν η επιβεβαίωση πως το Microsoft Flight Simulator 2024 θα υποστηρίζει και το PlayStation VR2. Η εικονική πραγματικότητα ανοίγει τον δρόμο για μια ακόμα πιο καθηλωτική εμπειρία, με τη Sony να δηλώνει ότι το headset και τα Sense controllers θα είναι πλήρως συμβατά. Η συγκεκριμένη λειτουργία δεν θα είναι διαθέσιμη στην κυκλοφορία, αλλά έχει προγραμματιστεί να προστεθεί με αναβάθμιση μέσα στο 2026.