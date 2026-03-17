Μηδενικές απώλειες στους ηλεκτροκινητήρες με 3D εκτύπωση και μεταλλικό γυαλί

Σύνοψη

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Saarland ανέπτυξαν κράματα μεταλλικού γυαλιού ειδικά σχεδιασμένα για την τρισδιάστατη εκτύπωση εξαρτημάτων ηλεκτροκινητήρων.

Η νέα προσέγγιση στοχεύει στη ριζική μείωση των «απωλειών σιδήρου», αυξάνοντας κατακόρυφα την ενεργειακή απόδοση σε e-bikes, drones και ηλεκτρικά οχήματα.

Το κράμα περιέχει 70-80% σίδηρο και στερείται κρυσταλλικής δομής, επιτρέποντας την ταχύτατη και ανεμπόδιστη αναπροσαρμογή του μαγνητικού πεδίου χωρίς απώλειες θερμότητας.

Η κατασκευή βασίζεται στη μέθοδο Laser Powder Bed Fusion (LPBF), δημιουργώντας τα εξαρτήματα στρώμα προς στρώμα, με πάχος μόλις 50 μικρόμετρα έκαστο.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται με χρηματοδότηση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με απώτερο σκοπό τη βιομηχανική κλιμάκωση της παραγωγής.

Πώς το μεταλλικό γυαλί επαναπροσδιορίζει την απόδοση των ηλεκτροκινητήρων

Η χρήση μεταλλικού γυαλιού, ενός άμορφου κράματος με 70-80% περιεκτικότητα σε σίδηρο, εξαλείφει τις «απώλειες σιδήρου» στους ηλεκτροκινητήρες. Λόγω της απουσίας κρυσταλλικού πλέγματος, οι μαγνητικές περιοχές (τομείς Weiss) αναπροσαρμόζονται χωρίς εσωτερική τριβή κατά τις εναλλαγές του μαγνητικού πεδίου. Η παραγωγή πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης (Laser Powder Bed Fusion) σε στρώσεις των 50 μικρομέτρων, επιτρέποντας τον σχεδιασμό συμπαγών, ελαφριών και απολύτως ενεργειακά αποδοτικών εξαρτημάτων.

Η προβληματική φύση των συμβατικών ηλεκτροκινητήρων

Οι σύγχρονοι ηλεκτροκινητήρες, παρά τη φαινομενική τους απλότητα, πάσχουν από εγγενείς φυσικούς περιορισμούς. Είτε πρόκειται για τον κινητήρα ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου, είτε για το σύστημα πρόωσης ενός drone, η βασική αρχή λειτουργίας παραμένει η μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε κινητική μέσω μεταβαλλόμενων μαγνητικών πεδίων. Ωστόσο, η συγκεκριμένη διαδικασία συνεπάγεται σημαντική απώλεια ενέργειας. Όσο αυξάνονται οι στροφές λειτουργίας, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας διαχέεται στο περιβάλλον με τη μορφή θερμότητας. Ακόμη πιο κρίσιμο είναι το γεγονός πως όσο μικραίνει το μέγεθος ενός κινητήρα, τόσο μειώνεται και η συνολική του αποδοτικότητα.

Η κύρια αιτία του φαινομένου εντοπίζεται σε αυτό που οι μηχανικοί υλικών ονομάζουν «απώλειες σιδήρου». Σε έναν παραδοσιακό κινητήρα, το μαγνητικό πεδίο αλλάζει κατεύθυνση διαρκώς. Με κάθε εναλλαγή, οι μαγνητικά πολωμένες περιοχές του υλικού στο εσωτερικό της συσκευής εξαναγκάζονται σε περιστροφή, λειτουργώντας ως μικροσκοπικοί μαγνήτες μέσα στην κρυσταλλική μικροδομή του μετάλλου. Αυτή η συνεχής μοριακή τριβή απαιτεί ενέργεια, η οποία τελικά σπαταλάται.

Η φυσική των άμορφων μετάλλων

Για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος, η ερευνητική ομάδα του Καθηγητή Ralf Busch στο Πανεπιστήμιο του Saarland, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. project AM2SoftMag, στράφηκε στα μεταλλικά γυαλιά. Πρόκειται για κράματα μετάλλων τα οποία, σε αντίθεση με τον χάλυβα ή το αλουμίνιο, δεν διαθέτουν διατεταγμένη κρυσταλλική δομή. Αποτελούνται από ένα «χαοτικό» ατομικό δίκτυο που προσομοιάζει στη δομή του γυαλιού, διατηρώντας όμως αντοχές συχνά ανώτερες του ατσαλιού.

Το πλεονέκτημα της άμορφης δομής στον ηλεκτρομαγνητισμό είναι καθοριστικό. Χωρίς την παρουσία κρυσταλλιτών να λειτουργούν ως φυσικά εμπόδια, οι μαγνητικές περιοχές (γνωστές ως τομείς Weiss) μπορούν να αναπροσανατολίζονται απόλυτα ελεύθερα ακολουθώντας τις μεταβολές του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Η εξάλειψη της εσωτερικής μοριακής τριβής συνεπάγεται δραματική μείωση της εκλυόμενης θερμότητας, μεγιστοποιώντας την καθαρή απόδοση του συστήματος. Η ερευνητική ομάδα κατέληξε σε συγκεκριμένα κράματα με υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο (70-80%), τα οποία συνδυάζουν τις απαραίτητες μαλακές μαγνητικές ιδιότητες με την υψηλή μηχανική αντοχή.

Η πρόκληση της 3D εκτύπωσης (Laser Powder Bed Fusion)

Η εύρεση του κατάλληλου κράματος αποτέλεσε μόνο το ήμισυ της λύσης. Το πραγματικό επίτευγμα αφορά τη μέθοδο κατασκευής. Η χύτευση άμορφων μετάλλων συνοδεύεται από αυστηρούς περιορισμούς στο πάχος των εξαρτημάτων, καθώς το υλικό πρέπει να ψυχθεί ταχύτατα (με ρυθμούς άνω των 1000 Kelvin ανά δευτερόλεπτο) προκειμένου να μην κρυσταλλοποιηθεί.

Η λύση βρέθηκε μέσω της προσθετικής κατασκευής και συγκεκριμένα της τεχνολογίας Selective Laser Melting / Laser Powder Bed Fusion (SLM/LPBF). Η διαδικασία ξεκινά με την τοποθέτηση του μεταλλικού γυαλιού σε μορφή λεπτής σκόνης (η οποία παρέχεται από την εταιρεία Amazemet με έδρα τη Βαρσοβία). Μια δέσμη laser τήκει σημειακά τη σκόνη, χτίζοντας το εξάρτημα του κινητήρα (ρότορα ή στάτη) στρώμα προς στρώμα. Κάθε στρώση έχει πάχος ακριβώς 50 μικρόμετρα. Αυτή η διαδικασία μικρο-τήξης επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού ψύξης, διασφαλίζοντας ότι ολόκληρο το εξάρτημα παραμένει σε άμορφη (υαλώδη) κατάσταση, χωρίς την ανάπτυξη κρυσταλλιτών.

Τα σημαντικότερα τεχνικά δεδομένα

Σύνθεση Υλικού: Άμορφο μέταλλο (Metallic Glass) με 70-80% περιεκτικότητα σε σίδηρο.

Άμορφο μέταλλο (Metallic Glass) με 70-80% περιεκτικότητα σε σίδηρο. Μέθοδος Κατασκευής: Επιλεκτική Τήξη με Laser (Selective Laser Melting - SLM / LPBF).

Επιλεκτική Τήξη με Laser (Selective Laser Melting - SLM / LPBF). Πάχος Επίστρωσης: 50 μικρόμετρα (0.05 χιλιοστά) ανά στρώμα εκτύπωσης.

50 μικρόμετρα (0.05 χιλιοστά) ανά στρώμα εκτύπωσης. Χρηματοδότηση: 3,5 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Project AM2SoftMag / Horizon).

3,5 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Project AM2SoftMag / Horizon). Πρωτεύουσες Εφαρμογές: Drones, ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά οχήματα (EVs), ρομποτική, μικροκινητήρες (π.χ. ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες).

Η βιομηχανική κλιμάκωση και το επόμενο βήμα

Το project AM2SoftMag έχει αποδείξει την ορθότητα της θεωρίας σε εργαστηριακό επίπεδο. Σύμφωνα με τον Καθηγητή Matthias Nienhaus, ειδικό στην τεχνολογία μετάδοσης κίνησης, το επόμενο στάδιο είναι η μεταφορά της διαδικασίας σε κλίμακα βιομηχανικής παραγωγής. Η χρήση 3D εκτυπωτών εξαλείφει την ανάγκη για πολύπλοκα και ακριβά καλούπια, επιτρέποντας τον σχεδιασμό κινητήρων με εξαιρετικά περίπλοκες γεωμετρίες, προσαρμοσμένες ακριβώς στις απαιτήσεις του κάθε οχήματος. Ειδικότερα στους κινητήρες αξονικής ροής, οι οποίοι απαιτούν υψηλή ροπή σε περιορισμένο χώρο, η τρισδιάστατη εκτύπωση άμορφων μαγνητικών υλικών αναμένεται να αυξήσει κατακόρυφα την πυκνότητα ισχύος, υπερβαίνοντας τα 2.0 kW/L.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιτυχής τρισδιάστατη εκτύπωση εξαρτημάτων ηλεκτροκινητήρων από μεταλλικό γυαλί λύνει ένα βασικό κατασκευαστικό ζήτημα: την ισορροπία μεταξύ μεγέθους, βάρους και ενεργειακής απόδοσης. Στην ελληνική αγορά, η οποία βιώνει μια σταθερή άνοδο στους τομείς της μικροκινητικότητας (e-bikes, ηλεκτρικά πατίνια) και των ηλεκτρικών οχημάτων (EVs), μια τέτοια εξέλιξη μεταφράζεται άμεσα σε πραγματικά οφέλη για τον τελικό καταναλωτή. Η μείωση των απωλειών ενέργειας συνεπάγεται άμεσα μεγαλύτερη αυτονομία μπαταρίας, στοιχείο καθοριστικό για την αστική μετακίνηση στο μορφολογικά απαιτητικό ανάγλυφο των ελληνικών πόλεων.

Παράλληλα, η απουσία εξάρτησης από πανάκριβα καλούπια κατασκευής επιτρέπει σε μικρότερες εταιρείες και startups να αναπτύξουν εξειδικευμένους κινητήρες χαμηλού κόστους (μέσω 3D print farms), μειώνοντας την εξάρτηση από τις παραδοσιακές, μαζικές γραμμές παραγωγής της Ασίας. Αν η ερευνητική ομάδα του Saarland καταφέρει να σταθεροποιήσει τη διαδικασία σε βιομηχανική κλίμακα, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ουσιαστική αναβάθμιση της αποδοτικότητας όλου του hardware που βασίζεται σε ηλεκτρική πρόωση.