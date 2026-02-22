Μπαράζ ανακοινώσεων από την Apple με τουλάχιστον 5 νέα προϊόντα την επόμενη εβδομάδα

Σύνοψη

Η Apple διοργανώνει ένα αντισυμβατικό τριήμερο "Apple Experience" (2-4 Μαρτίου 2026) σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Σαγκάη, όπου αναμένεται να ανακοινώσει 5 νέα προϊόντα μέσω δελτίων τύπου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ένα νέο, οικονομικό MacBook 12 ιντσών (αναμένεται στα $599), το iPhone 17e, καθώς και νέες εκδόσεις των iPad και MacBook Air. Παράλληλα, διαρροές αποκαλύπτουν την εντατικοποίηση των προσπαθειών της Apple στον τομέα των AI Wearables, με επερχόμενα Smart Glasses και AI Pins.

Μπαράζ ανακοινώσεων από την Apple: Τα 5 νέα προϊόντα που αποκαλύπτονται την επόμενη εβδομάδα

Η Apple αλλάζει δραστικά τον τρόπο που παρουσιάζει τα προϊόντα της φέτος την άνοιξη. Αντί για ένα παραδοσιακό, μαγνητοσκοπημένο keynote στο Cupertino, η εταιρεία έχει προσκαλέσει δημοσιογράφους σε ένα τριήμερο "Apple Experience" σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Σαγκάη από τις 2 έως τις 4 Μαρτίου 2026. Η στρατηγική υποδεικνύει μια σειρά ανακοινώσεων (μέσω δελτίων τύπου) που θα κορυφωθούν με hands-on δοκιμές.

Ποια είναι τα 5 νέα προϊόντα που περιμένουμε από την Apple;

Σύμφωνα με τις πιο αξιόπιστες πηγές (όπως ο Mark Gurman του Bloomberg), η Apple θα εστιάσει στον "εκδημοκρατισμό" της τεχνητής νοημοσύνης (Apple Intelligence) ενσωματώνοντας ισχυρά chips σε entry-level συσκευές, με το οικονομικό MacBook και το iPhone 17e να κλέβουν την παράσταση.

Το οικονομικό MacBook (12 ιντσών): Αναμένεται να κοστίζει κοντά στα $599. Αντί για επεξεργαστή σειράς M, θα "φοράει" τον A18 Pro του iPhone 16 Pro, προσφέροντας υποστήριξη Apple Intelligence. Θα διατεθεί σε έντονα χρώματα (κίτρινο, πράσινο, μπλε, ροζ).

Αναμένεται να κοστίζει κοντά στα $599. Αντί για επεξεργαστή σειράς M, θα "φοράει" τον A18 Pro του iPhone 16 Pro, προσφέροντας υποστήριξη Apple Intelligence. Θα διατεθεί σε έντονα χρώματα (κίτρινο, πράσινο, μπλε, ροζ). Το iPhone 17e: Ο αντικαταστάτης του iPhone SE (ή 16e), με chip A19, τεχνολογία MagSafe, modem 5G (C1X) κατασκευής Apple και Wi-Fi 7 chip (N1).

Ο αντικαταστάτης του iPhone SE (ή 16e), με chip A19, τεχνολογία MagSafe, modem 5G (C1X) κατασκευής Apple και Wi-Fi 7 chip (N1). Νέα iPad: Το βασικό iPad 12ης γενιάς θα κάνει το άλμα στον επεξεργαστή A18, ενώ το iPad Air αναμένεται να αναβαθμιστεί με το chip M4.

Το βασικό iPad 12ης γενιάς θα κάνει το άλμα στον επεξεργαστή A18, ενώ το iPad Air αναμένεται να αναβαθμιστεί με το chip M4. MacBook Air M5: Αναβάθμιση της δημοφιλέστερης σειράς laptop με την επόμενη γενιά Apple Silicon (M5).

Αναβάθμιση της δημοφιλέστερης σειράς laptop με την επόμενη γενιά Apple Silicon (M5). MacBook Pro & Mac Studio: Πιθανή ανακοίνωση των high-end εκδόσεων με chips M5 Pro και M5 Max.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Για την ελληνική αγορά, το "οικονομικό" MacBook των $599 αναμένεται να μεταφραστεί (λόγω ισοτιμίας, ΦΠΑ 24% και δασμών) σε μια τιμή μεταξύ 749€ και 799€. Παρόλα αυτά, παραμένει μια επιθετική τιμολογιακή στρατηγική που βάζει την Apple ευθέως "απέναντι" στα μεσαίας κατηγορίας Windows laptops, προσελκύοντας μαθητές και φοιτητές.

Το μέλλον: Η στροφή στα AI wearables

Ενώ το hardware του Μαρτίου είναι το "σήμερα", η Apple χτίζει παράλληλα το "αύριο". Ρεπορτάζ επιβεβαιώνουν ότι η εταιρεία επιταχύνει την ανάπτυξη τριών νέων συσκευών: Smart Glasses (κωδικός N50), ένα AI Pin/μεταγιόν και AirPods με ενσωματωμένες κάμερες IR. Ο στόχος είναι το "Visual Intelligence". Αυτές οι συσκευές δεν θα έχουν οθόνες, αλλά θα λειτουργούν ως "μάτια και αυτιά" για μια αναβαθμισμένη Siri, αναλύοντας το περιβάλλον του χρήστη σε πραγματικό χρόνο και μεταφέροντας την επεξεργαστική πίεση στο συνδεδεμένο iPhone. Η κυκλοφορία τους, ωστόσο, τοποθετείται από τα τέλη του 2026 έως το 2027.

Η άποψη του Techgear

Η επιστροφή του 12ιντσου MacBook, αυτή τη φορά με A-Series chip, αποτελεί μια από τις πιο έξυπνες κινήσεις της Apple. Το αρχικό 12άρι (2015-2017) απέτυχε λόγω αδύναμων Intel Core M επεξεργαστών και υψηλής τιμής. Τώρα, η αρχιτεκτονική ARM επιτρέπει επιδόσεις desktop σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Ενδεχομένως είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Apple να αποδείξει πως το οικοσύστημα (hardware/software) της έχει φτάσει σε επίπεδο απόλυτης ωριμότητας, ικανό να στηρίξει AI μοντέλα ακόμα και στη φθηνότερη συσκευή της.