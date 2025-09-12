Naxtra: Η νέα εποχή των μπαταριών με νάτριο που δεν φοβούνται το κρύο

Η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων κινείται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και η τεχνολογία των μπαταριών βρίσκεται στο επίκεντρο ενός παγκόσμιου αγώνα καινοτομίας. Οι εταιρείες επενδύουν τεράστια ποσά στην έρευνα και ανάπτυξη, αναζητώντας λύσεις που θα προσφέρουν μεγαλύτερη αυτονομία, γρηγορότερη φόρτιση και υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας. Μέσα σε αυτό το τοπίο, η κινεζική CATL έρχεται να ταράξει τα νερά με την ανακοίνωση ότι η νέα της μπαταρία νατρίου, με την εμπορική ονομασία Naxtra, είναι πλέον έτοιμη για παραγωγή.

Η είδηση που προκάλεσε αίσθηση είναι ότι η Naxtra έλαβε την πιστοποίηση GB 38031-2025, που αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας για μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων. Πρόκειται για το αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου που έχει τεθεί μέχρι σήμερα στην Κίνα, με στόχο να διασφαλιστεί ότι τα νέα προϊόντα θα ανταποκρίνονται σε συνθήκες πραγματικής χρήσης και θα προστατεύουν τους οδηγούς από πιθανούς κινδύνους. Η Naxtra είναι η πρώτη μπαταρία νατρίου στον κόσμο που πληροί αυτές τις προδιαγραφές, γεγονός που της δίνει ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα στην κούρσα της αγοράς.

Οι δοκιμές έγιναν από το Automotive Testing Center της China Automotive Technology and Research Centre (CATARC), έναν ανεξάρτητο οργανισμό με διεθνές κύρος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η νέα μπαταρία της CATL απέδειξε την αξιοπιστία και την ασφάλειά της τόσο σε επίπεδο κυψελών όσο και σε επίπεδο ολόκληρου πακέτου. Το επόμενο βήμα είναι η έναρξη της μαζικής παραγωγής, που αναμένεται πριν το τέλος του 2025.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Naxtra είναι η ενεργειακή της πυκνότητα, που φτάνει τα 175 Wh/kg, νούμερο που την κατατάσσει στην κορυφή της κατηγορίας. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι τα υβριδικά οχήματα θα μπορούν να κινούνται αποκλειστικά ηλεκτρικά για πάνω από 200 χιλιόμετρα, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα ξεπερνούν τα 500 χιλιόμετρα αυτονομίας, με βάση τον κινεζικό κύκλο μετρήσεων CLTC. Αν και τα δεδομένα αυτά διαφέρουν από τα ευρωπαϊκά ή αμερικανικά πρότυπα, δείχνουν σαφώς ότι οι μπαταρίες νατρίου δεν έχουν πια να ζηλέψουν πολλά από τις καθιερωμένες λύσεις ιόντων λιθίου.

Το θέμα της φόρτισης είναι επίσης κομβικό. Η νέα μπαταρία υποστηρίζει φόρτιση στα 5C, που σημαίνει ότι μπορεί να γεμίσει εντυπωσιακά γρήγορα, ενώ ο κύκλος ζωής της ξεπερνά τις 10.000 επαναφορτίσεις. Για τους καταναλωτές, αυτό μεταφράζεται σε λιγότερες στάσεις για φόρτιση και σε μπαταρίες με μεγάλη διάρκεια ζωής, άρα και χαμηλότερο κόστος χρήσης σε βάθος χρόνου.

Ωστόσο, το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει περισσότερο είναι η συμπεριφορά της Naxtra σε συνθήκες ακραίου ψύχους. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα ευάλωτες στις χαμηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα η αυτονομία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων να μειώνεται σημαντικά τον χειμώνα. Αντίθετα, οι δοκιμές της CATL έδειξαν ότι η μπαταρία νατρίου διατηρεί σχεδόν αναλλοίωτη τη λειτουργικότητά της ακόμη και σε θερμοκρασίες που φτάνουν τους -30 βαθμούς Κελσίου. Συγκεκριμένα, κατάφερε να φορτίσει από 30% έως 80% μέσα σε μόλις 30 λεπτά, διατηρώντας το 93% της ωφέλιμης χωρητικότητάς της. Ακόμη και στους -40 βαθμούς, η απόδοσή της παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα, κάτι που δείχνει ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να αποτελέσει λύση για χώρες με ψυχρό κλίμα, όπου τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιμετωπίζουν μέχρι σήμερα σημαντικά προβλήματα.

Η ανακοίνωση της CATL έρχεται σε μια περίοδο που η συζήτηση γύρω από τις εναλλακτικές λύσεις στις μπαταρίες λιθίου φουντώνει. Παράλληλα με την έρευνα για τις στερεάς κατάστασης μπαταρίες, το νάτριο αναδεικνύεται ως ένα από τα πιο υποσχόμενα υλικά, κυρίως λόγω της αφθονίας και του χαμηλότερου κόστους σε σχέση με το λίθιο. Εάν η τεχνολογία αποδειχθεί εξίσου αποτελεσματική και σε βιομηχανική κλίμακα, τότε το κόστος των ηλεκτρικών οχημάτων θα μπορούσε να μειωθεί αισθητά, καθιστώντας τα πιο προσιτά στο ευρύ κοινό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η CATL σχεδιάζει να εγκαταστήσει τις πρώτες Naxtra μπαταρίες σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα που υποστηρίζουν το δικό της σύστημα αλλαγής μπαταριών, μια τεχνολογία που επιτρέπει στους οδηγούς να αντικαθιστούν άμεσα μια άδεια μπαταρία με μια πλήρως φορτισμένη, μειώνοντας ουσιαστικά τον χρόνο «απραξίας» του οχήματος.

