Νέα σειρά Amazon Alexa Tablets, για πρώτη φορά με πλήρη υποστήριξη του Google Play Store

Σύνοψη

Η Amazon καταργεί το ιστορικό brand των οικονομικών Fire tablets, αντικαθιστώντας τα με τη νέα, σαφώς πιο premium σειρά Alexa Tablets.

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα του παρελθόντος διορθώνεται, καθώς οι νέες συσκευές ενσωματώνουν επίσημα τις υπηρεσίες της Google και το Google Play Store.

Η σειρά απαρτίζεται από τρία μοντέλα στις 8, 11 και 12 ίντσες (Pro έκδοση), με τιμές εκκίνησης από 229,99 έως 549,99 δολάρια.

Το κορυφαίο Alexa Tablet 12 Pro ξεχωρίζει χάρη στην επιλογή οθόνης «nanomatte» που ελαχιστοποιεί τις αντανακλάσεις και βελτιώνει την εμπειρία ανάγνωσης (Kindle mode).

Η τεχνητή νοημοσύνη (Alexa+) βρίσκεται στον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος, προσφέροντας δυναμικά widgets, προσωποποιημένες περιλήψεις και άμεσο έλεγχο του έξυπνου σπιτιού.

Η επίσημη κυκλοφορία έχει οριστεί για τις 19 Οκτωβρίου 2026, με την ευρωπαϊκή διαθεσιμότητα να αναμένεται σύντομα μέσω των επίσημων καναλιών διανομής.

Η εμπορική στρατηγική της Amazon γύρω από τις φορητές συσκευές δέχεται τη μεγαλύτερη αναθεώρηση των τελευταίων δεκαπέντε ετών, με την εταιρεία να αποφασίζει τον οριστικό τερματισμό της σειράς Fire και να εισάγει την εντελώς νέα οικογένεια των Alexa Tablets. Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί τη μετάβαση από τις εξαιρετικά χαμηλού κόστους, πλαστικές κατασκευές, σε ένα σαφώς πιο premium οικοσύστημα από αλουμίνιο και πλήρη, εγγενή υποστήριξη του Google Play Store, καταρρίπτοντας τους περιορισμούς του παρελθόντος.

Η απόφαση της Amazon να ενσωματώσει τις υπηρεσίες της Google λύνει ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους χρήστες των προηγούμενων μοντέλων. Το λειτουργικό σύστημα βασίζεται πλέον στο Android 16, επιτρέποντας την απρόσκοπτη εγκατάσταση εφαρμογών όπως το YouTube, το Gmail, οι Χάρτες της Google, καθώς και οποιασδήποτε άλλης δημοφιλούς εφαρμογής μέσω του επίσημου καταστήματος. Η σχεδιαστική φιλοσοφία φέρει την υπογραφή του Panos Panay, ο οποίος έπειτα από την πολυετή θητεία του στη Microsoft, καθοδηγεί πλέον το hardware τμήμα της Amazon, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία συσκευών που μπορούν να υποστηρίξουν τόσο την κατανάλωση πολυμέσων όσο και την παραγωγικότητα των χρηστών.

Η ναυαρχίδα: Alexa Tablet 12 Pro

Στην κορυφή τοποθετείται το Alexa Tablet 12 Pro, ένα tablet που σχεδιάστηκε με γνώμονα τις υψηλές απαιτήσεις. Διαθέτει οθόνη 12 ιντσών με αναλογία 3:2, η οποία προσφέρει ανάλυση 2.800 x 1.840 pixels και ρυθμό ανανέωσης στα 120Hz, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά ομαλή κύλιση και άμεση απόκριση στις εντολές του χρήστη. Το πάχος της συσκευής περιορίζεται στα εντυπωσιακά 6,5 χιλιοστά, προσδίδοντας μια αίσθηση πολυτέλειας κατά το κράτημα. Εξοπλίζεται με τον οκταπύρηνο επεξεργαστή MediaTek 8400, αρχιτεκτονικής 4nm, ο οποίος υπόσχεται τριπλάσια επεξεργαστική ισχύ και εννέα φορές ταχύτερη απόδοση γραφικών συγκριτικά με τα παλαιότερα μοντέλα της εταιρείας. Το συνοδευτικό hardware περιλαμβάνει 8GB ή 16GB μνήμης RAM και αποθηκευτικό χώρο που ξεκινά από τα 128GB και φτάνει έως τα 256GB, ενώ η μπαταρία του επαρκεί για 16 ώρες συνεχόμενης αναπαραγωγής βίντεο.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προσθήκες στο Pro μοντέλο αφορά την προαιρετική επιλογή της οθόνης «nanomatte», η οποία αυξάνει το κόστος κατά 50 δολάρια, ανεβάζοντας την τελική τιμή στα 549,99 δολάρια. Αυτή η ειδική επίστρωση ελαχιστοποιεί τις ενοχλητικές αντανακλάσεις του φωτός και δημιουργεί μια αίσθηση που προσομοιάζει το πραγματικό χαρτί. Η οπτική αυτή βελτίωση συνδυάζεται άριστα με το νέο "Kindle mode", το οποίο βελτιστοποιεί την οθόνη για την ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων μέσω τριών διαφορετικών προφίλ, εκ των οποίων το "Color Paper" ξεχωρίζει καθώς μειώνει την ένταση των χρωμάτων προσομοιάζοντας την εμπειρία των συσκευών e-ink. Παράλληλα, το Pro μοντέλο υποστηρίζεται από το νέο Pro Keyboard και την γραφίδα Pro Pen, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες παραγωγικότητας της συσκευής.

Επεξεργαστής: 8-core MediaTek 8400 (4nm)

8-core MediaTek 8400 (4nm) Οθόνη: 12" (2.800 x 1.840), 120Hz, επιλογή Nanomatte

12" (2.800 x 1.840), 120Hz, επιλογή Nanomatte Μνήμη: 8GB / 16GB RAM, αποθηκευτικός χώρος 128GB / 256GB

8GB / 16GB RAM, αποθηκευτικός χώρος 128GB / 256GB Ήχος & Συνδεσιμότητα: Τέσσερα ηχεία Dolby Atmos, Wi-Fi 6E, Fingerprint reader

Οι πιο προσιτές επιλογές: Alexa Tablet 11 και 8

Στη συνέχεια συναντάμε το Alexa Tablet 11, το οποίο κοστολογείται στα 329,99 δολάρια. Το συγκεκριμένο μοντέλο διατηρεί την αλουμινένια κατασκευή αλλά περιορίζει ελαφρώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, προσφέροντας μια οθόνη ανάλυσης 2.5K με ρυθμό ανανέωσης 90Hz. Τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή MediaTek 8199, διαθέτει 8GB μνήμης RAM και αποθηκευτικό χώρο που ξεκινά από τα 64GB, ενώ ο ήχος αποδίδεται από δύο αντί για τέσσερα ηχεία Dolby Atmos. Η εταιρεία δεν διαθέτει επίσημα αξεσουάρ παραγωγικότητας για το 11άρι, εστιάζοντας σαφώς την παρουσία του στην κατανάλωση περιεχομένου, με τη μπαταρία να προσφέρει 15 ώρες αυτονομίας.

Στη βάση της νέας σειράς βρίσκεται το μικρότερο Alexa Tablet 8, το οποίο προσφέρεται στην τιμή των 229,99 δολαρίων και αποτελεί την ιδανική λύση για όσους αναζητούν μέγιστη φορητότητα. Η οθόνη του αγγίζει τις 8,7 ίντσες και ο επεξεργαστής του είναι ο MediaTek 8189, πλαισιωμένος από επιλογές μνήμης RAM στα 4GB ή 8GB. Αν και ο σχεδιασμός παραμένει ανθεκτικός και κομψός, ο χρονισμός του επεξεργαστή είναι εμφανώς χαμηλότερος, γεγονός που μπορεί να επιφέρει μικρές καθυστερήσεις κατά την έντονη χρήση, όμως για απλές καθημερινές εργασίες αναμένεται να καλύψει με άνεση το ευρύ κοινό. Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο το μοντέλο των 8 ιντσών όσο και εκείνο των 11 ιντσών, διατίθενται και σε ειδικές "Kids" εκδόσεις, εξοπλισμένες με ειδικές ανθεκτικές θήκες προστασίας διατηρώντας το ίδιο κόστος αγοράς.

Η κυριαρχία της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω του Alexa+

Πέραν των αναβαθμίσεων στο hardware, η Amazon εστιάζει στην ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης τοποθετώντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον νέο έξυπνο βοηθό Alexa+. Μέσω του ενσωματωμένου Dynamic Tab, ο χρήστης βλέπει διαρκώς προτάσεις περιεχομένου που βασίζονται στις καθημερινές του συνήθειες. Το στοιχείο ωστόσο που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αφορά την ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να αναλύει τα δεδομένα που προβάλλονται εκείνη τη στιγμή στην οθόνη, επιτρέποντας στους χρήστες να ζητούν περιλήψεις άρθρων ή να τοποθετούν άμεσα στο καλάθι αγορών τους προϊόντα που εμφανίζονται σε λίστες αξιολόγησης.

Η συγκεκριμένη λειτουργία on-screen intelligence λειτουργεί αυστηρά κατ' επιλογήν (opt-in), προστατεύοντας την ιδιωτικότητα όσων δεν επιθυμούν τη συνεχή ανάλυση των δεδομένων τους, ενώ συνοδεύεται πάντα από σαφείς οπτικές ενδείξεις όταν είναι ενεργή.