Νέα Sony LinkBuds Clip: Η «always-on» επανάσταση στον ήχο είναι εδώ

Η Sony ανακοίνωσε την πιο πρόσφατη καινοτομία της στον τομέα των wearable συσκευών ήχου: τα LinkBuds Clip, νέα ακουστικά ανοικτού τύπου με σχεδιασμό clip που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε ταυτόχρονα τον κόσμο της μουσικής και τον πραγματικό κόσμο, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν την ψυχαγωγία.

Τα LinkBuds Clip προσφέρουν μια φυσική ακουστική εμπειρία που σας επιτρέπει να αντιλαμβάνεστε το περιβάλλον σας, ιδανική για να ακούτε τον ήχο από την κίνηση των οχημάτων, συνομιλίες και ανακοινώσεις χωρίς να αφαιρείτε τα ακουστικά σας. Ο σχεδιασμός τους ευνοεί την κοινωνικοποίηση αφού σας επιτρέπει να συνεχίζετε να ακούτε όσο μιλάτε φυσιολογικά με άτομα γύρω σας, με λιγότερη καταπόνηση των αυτιών χάρη στη βελτιωμένη ροή αέρα και την απουσία πίεσης στον ακουστικό πόρο. Ιδανικά για καθημερινή χρήση, προσφέρουν ασφαλή εφαρμογή, ασφαλέστερη αντίληψη του περιβάλλοντος και άνετη χρήση για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Σχεδιασμένα με βάση τα σχόλια των χρηστών, τα LinkBuds Clip διαθέτουν ένα μοναδικό ανοιχτό σχήμα που προσαρμόζεται άνετα σε κάθε αυτί, χωρίς να υποβαθμίζει την κορυφαία ποιότητα ήχου και τις χρήσιμες λειτουργίες της Sony. Προσφέροντας μια πραγματικά always-on εμπειρία χάρη στο σχεδιασμό, τον ήχο και τις λειτουργίες τους, τα LinkBuds Clip είναι ιδανικά για όσους επιθυμούν να είναι σε επαφή με το περιβάλλον τους ή τις συνομιλίες γύρω τους καθώς ακούνε τη μουσική τους.

Σχεδιασμένα να παραμένουν ανοικτά

Τα LinkBuds Clip σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε μια απρόσκοπτη ακουστική εμπειρία, είτε ταξιδεύετε, είτε μετακινείστε, είτε απλά κάνετε τις καθημερινές σας δραστηριότητες.

Τα LinkBuds Clip διαθέτουν σχεδιασμό σε σχήμα C που δεν εισχωρεί στον ακουστικό πόρο, ώστε να προσαρμόζονται εύκολα σε μια μεγάλη ποικιλία σχημάτων αυτιών. Το κύριο σώμα και η άνω ζώνη επιτρέπουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογής των ακουστικών και εξαιρετική σταθερότητα. Περιλαμβάνονται επίσης μαξιλαράκια εφαρμογής, τα οποία σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε την εφαρμογή σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, αλλάζοντας τη θέση τους.

Τα LinkBuds Clip διαθέτουν τρεις λειτουργίες ακρόασης, μεταξύ των οποίων μπορείτε να εναλλάσσεστε πατώντας στα ακουστικά. Η λειτουργία Standard προσφέρει εντυπωσιακή ποιότητα ήχου με καθαρά φωνητικά και πλούσιες λεπτομέρειες, ιδανική για να απολαύσετε μία ευρεία επιλογή μουσικών ειδών. Σε θορυβώδη περιβάλλοντα, όπως σιδηροδρομικοί σταθμοί και πολυσύχναστες περιοχές, η λειτουργία Voice Boost διευκολύνει την ακρόαση. Με την ενίσχυση των φωνών, τα LinkBuds Clip σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε περιεχόμενο όπως podcast ή βίντεο σε ένα μεγαλύτερο εύρος καταστάσεων. Σε πιο ήσυχους χώρους, όπου μπορεί να ανησυχείτε ότι οι άλλοι θα ακούσουν αυτό που ακούτε, μπορείτε να μεταβείτε στη λειτουργία Sound Leakage Reduction και να απολαύσετε το περιεχόμενό σας χωρίς να ανησυχείτε ότι θα ενοχλήσετε κανέναν.

Η αναγνωρισμένη ποιότητα ήχου και κλήσεων της Sony

Τα LinkBuds Clip προσφέρουν εντυπωσιακή ποιότητα ήχου. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της Sony στην τεχνολογία ήχου και την εξειδίκευση στη ρύθμιση ήχου που έχει τελειοποιήσει μέσω της κορυφαίας σειράς 1000X, τα LinkBuds Clip προσφέρουν φυσικό, πλούσιο ήχο που παραμένει πιστός στο πρωτότυπο, ακόμη και με τον ανοιχτό σχεδιασμό τους.

Τα ακουστικά διαθέτουν λειτουργία upscaling μουσικής με DSEE, 360 Reality Audio για μια εξατομικευμένη, καθηλωτική εμπειρία ήχου, καθώς και λειτουργία Background Music Effect. Επιπλέον, διαθέτουν ισοσταθμιστή 10 ζωνών, ο οποίος μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της εφαρμογής Sony | Sound Connect, ενώ με τη λειτουργία «Find Your Own Equaliser» είναι ακόμα πιο εύκολο να βρείτε τον ήχο που προτιμάτε.

Τα LinkBuds Clip είναι εξοπλισμένα με προηγμένη τεχνολογία επεξεργασίας φωνητικών σημάτων και υψηλής ακρίβειας λήψης φωνής και προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα κλήσεων. Χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα οστικής αγωγιμότητας για την ακριβή λήψη της φωνής σας και ένα σύστημα μείωσης θορύβου βασισμένο σε τεχνητή νοημοσύνη για την εξάλειψη του θορύβου του περιβάλλοντος, τα LinkBuds Clip διατηρούν τη φωνή σας καθαρή και φυσική, ακόμη και σε θορυβώδη περιβάλλοντα.

Σχεδιασμένα με βάση την καλαισθησία και την άνεση

Όπου κι αν βρίσκεστε, τα LinkBuds Clip προσφέρουν μια εντυπωσιακή και άνετη ακουστική εμπειρία. Τα ακουστικά είναι ελαφριά και εξαιρετικά άνετα, ώστε να μπορείτε να τα φοράτε όλη την ημέρα χωρίς καν να τα αισθανθείτε.

Τα προαιρετικά μαξιλαράκια εφαρμογής παρέχουν πιο σφιχτή και ασφαλή εφαρμογή, ώστε τα ακουστικά να παραμένουν στη θέση τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων όπως το τρέξιμο.

Ο σχεδιασμός είναι εμπνευσμένος από τα σκουλαρίκια τύπου ear cuff και διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, ώστε να ταιριάζουν εύκολα με το στυλ σας.

Τα LinkBuds Clip μπορούν να εξατομικευτούν με προαιρετικά καλύμματα θήκης και μαξιλαράκια εφαρμογής.

Χρήσιμες λειτουργίες

Απολαύστε μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας έως και 37 ώρες με γρήγορη φόρτιση που προσφέρει 1 ώρα χρήσης μετά από μόλις 3 λεπτά φόρτισης, για να συνεχίσετε να ακούτε μουσική χωρίς διακοπές. Τα LinkBuds Clip διαθέτουν επίσης πιστοποίηση αντοχής στο νερό IPX4, ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε χωρίς να ανησυχείτε για τον ιδρώτα ή τη βροχή. Επιπλέον, τα ακουστικά υποστηρίζουν σύνδεση Multipoint, για εύκολη εναλλαγή μεταξύ συσκευών, και ρυθμίσεις για παραμετροποίηση μέσω της εφαρμογής Sony | Sound Connect.

Τα LinkBuds Clip επιτρέπουν επίσης τον έλεγχο με άγγιγμα και τη γρήγορη πρόσβαση. Επιπλέον, η λειτουργία scene-based listening προσαρμόζει τον ήχο ανάλογα με το περιβάλλον και τις δραστηριότητές σας.

Με γνώμονα το περιβάλλον

Τα προϊόντα της Sony έχουν σχεδιαστεί όχι μόνο με γνώμονα την ποιότητα του ήχου, αλλά και με σεβασμό στο περιβάλλον. Η συσκευασία των LinkBuds Clip είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου χωρίς πλαστικό, υπογραμμίζοντας την προσήλωση της Sony στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των προϊόντων και των πρακτικών της, με περίπου το 20% του συνολικού πλαστικού που χρησιμοποιείται να είναι ανακυκλωμένο υλικό.

Διαθεσιμότητα

Τα LinkBuds Clip θα είναι διαθέσιμα από τον Φεβρουάριο του 2026 σε χρώματα Γκρι, Μαύρο, Λεβάντα και Πράσινο.