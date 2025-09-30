Νέα updates από την Apple για όλα τα λειτουργικά: watchOS, visionOS, tvOS και macOS Tahoe

Η Apple συνεχίζει τον καταιγισμό αναβαθμίσεων για τα λειτουργικά της συστήματα, ανακοινώνοντας τα πρώτα διορθωτικά updates για τις εκδόσεις που παρουσιάστηκαν νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για τα watchOS 26.0.2, visionOS 26.0.1, tvOS 26.0.1 και macOS Tahoe 26.0.1, τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα για λήψη σε όλες τις συμβατές συσκευές. Οι νέες εκδόσεις δίνουν έμφαση σε διορθώσεις σφαλμάτων και σε βελτιώσεις ασφαλείας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αντιμετωπίζουν και πιο συγκεκριμένα τεχνικά προβλήματα.

Στην περίπτωση του watchOS, η Apple κυκλοφόρησε την έκδοση 26.0.2. Ο λόγος που το ρολόι πήγε απευθείας στη δεύτερη μικρή αναβάθμιση είναι ότι είχε προηγηθεί το watchOS 26.0.1, το οποίο διατέθηκε αποκλειστικά για την αγορά του Μεξικού, ώστε να προστεθεί υποστήριξη για τις λειτουργίες Messages και Find My στο Apple Watch Ultra 3. Η νέα ενημέρωση αφορά πλέον το παγκόσμιο κοινό και περιλαμβάνει σημαντικές βελτιώσεις στην ασφάλεια καθώς και διορθώσεις για bugs που είχαν εντοπιστεί από χρήστες τις τελευταίες εβδομάδες. Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής Ρυθμίσεις, στην ενότητα Software Update.

Αντίστοιχα, για το visionOS –το λειτουργικό που συνοδεύει τις συσκευές μικτής πραγματικότητας της Apple– κυκλοφόρησε η έκδοση 26.0.1. Αν και η Apple δεν έδωσε λεπτομέρειες για το ποιες ακριβώς διορθώσεις φέρνει η αναβάθμιση, είναι σαφές πως δίνει προτεραιότητα στη σταθερότητα του συστήματος και στην ενίσχυση της ασφάλειας. Καθώς η πλατφόρμα βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα, τέτοιου είδους τακτικά updates κρίνονται απαραίτητα για να βελτιωθεί η εμπειρία των χρηστών και να λυθούν τα αρχικά προβλήματα που προκύπτουν σε μια τόσο νέα κατηγορία συσκευών.

Στο μέτωπο του tvOS, η νέα έκδοση 26.0.1 στοχεύει επίσης σε βελτιώσεις ασφαλείας, αλλά περιλαμβάνει και μια πιο ουσιαστική διόρθωση που αφορά την αναπαραγωγή πολυμέσων. Σύμφωνα με τις σημειώσεις της Apple, υπήρχε ένα σφάλμα που προκαλούσε ασυγχρονία στον ήχο σε ορισμένες εφαρμογές video streaming. Για τους χρήστες που βασίζονται στο Apple TV για την κατανάλωση περιεχομένου, η διόρθωση αυτή είναι σημαντική, καθώς εξασφαλίζει ομαλότερη εμπειρία θέασης. Η ενημέρωση, όπως πάντα, διατίθεται μέσα από την εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής.

Παράλληλα με τις παραπάνω εκδόσεις, η Apple έφερε και αναβάθμιση για το λογισμικό του HomePod, το οποίο φτάνει στην έκδοση 26.0.1. Αν και η εταιρεία δεν έδωσε αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές, ακολουθεί την ίδια λογική: διορθώσεις σφαλμάτων και ενισχυμένη ασφάλεια, ώστε τα έξυπνα ηχεία να λειτουργούν πιο απροβλημάτιστα στο οικοσύστημα της Apple.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κυκλοφορία του macOS Tahoe 26.0.1. Η αναβάθμιση αυτή έρχεται να λύσει ένα σημαντικό πρόβλημα που είχαν αντιμετωπίσει οι κάτοχοι Mac Studio με επεξεργαστή M3 Ultra. Συγκεκριμένα, ένα αποτυχημένο hardware check απέτρεπε την εγκατάσταση του νέου macOS Tahoe στις συγκεκριμένες συσκευές, με αποτέλεσμα οι χρήστες να μένουν «κολλημένοι» στην προηγούμενη έκδοση, το macOS Sequoia. Με την έκδοση 26.0.1, το σφάλμα αυτό διορθώθηκε και οι χρήστες μπορούν πλέον να προχωρήσουν κανονικά στην αναβάθμιση.

Η σημασία αυτής της διόρθωσης δεν είναι αμελητέα. Οι χρήστες Mac Studio συγκαταλέγονται στους πιο απαιτητικούς πελάτες της Apple, καθώς πρόκειται για επαγγελματίες που βασίζονται στην υπολογιστική ισχύ του M3 Ultra για βαριές εφαρμογές, όπως video editing ή 3D rendering. Η αδυναμία τους να εγκαταστήσουν το νέο macOS Tahoe όχι μόνο περιόριζε την πρόσβασή τους σε νέα χαρακτηριστικά, αλλά και τους στερούσε τις τελευταίες βελτιώσεις ασφαλείας. Με το νέο patch, η Apple δείχνει ότι έδωσε γρήγορη λύση σε ένα θέμα που θα μπορούσε να επηρεάσει την αξιοπιστία της απέναντι στο επαγγελματικό κοινό.