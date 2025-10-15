Νέο iPad Pro με M5 chip: Εκρηκτικές επιδόσεις, Wi-Fi 7 και ταχύτερη φόρτιση από ποτέ

Η Apple παρουσίασε επίσημα τη νέα γενιά του iPad Pro, εισάγοντας για πρώτη φορά το ισχυρότερο M5 chip και μια σειρά από τεχνολογικές αναβαθμίσεις που υπόσχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στα tablets υψηλών επιδόσεων. Το νέο μοντέλο διαθέτει επίσης τα ολοκαίνουργια chips C1X και N1, σχεδιασμένα εσωτερικά από την ίδια την εταιρεία, ενισχύοντας τόσο τη συνδεσιμότητα όσο και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η ανακοίνωση έγινε στις 15 Οκτωβρίου 2025, σηματοδοτώντας μια από τις πιο σημαντικές ανανεώσεις στη σειρά iPad Pro των τελευταίων ετών.

Η δύναμη του M5 chip

Η καρδιά του νέου iPad Pro είναι το ολοκαίνουργιο M5 chip της Apple, το οποίο ενσωματώνει έως και 10 πυρήνες CPU — τέσσερις για επιδόσεις και έξι για αποδοτικότητα. Χάρη στη νέα αρχιτεκτονική του και στην ενσωμάτωση ενός Neural Accelerator σε κάθε πυρήνα της GPU, το iPad Pro προσφέρει έως και 3,5 φορές μεγαλύτερη απόδοση σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο.

Η συσκευή διαθέτει επίσης έναν ταχύτερο 16-core Neural Engine, που βελτιώνει την απόδοση χωρίς να επιβαρύνει την κατανάλωση ενέργειας. Η Apple υπογραμμίζει ότι οι επιδόσεις του M5 σε σχέση με τα iPads που χρησιμοποιούσαν τον M1 chip είναι «εντυπωσιακές και πρωτοφανείς» για φορητή συσκευή.

Ενισχυμένες ταχύτητες σύνδεσης

Η Apple ενσωμάτωσε στο νέο iPad Pro δύο επιπλέον εξειδικευμένα chips για συνδεσιμότητα και δίκτυα, τα οποία βελτιώνουν δραματικά την εμπειρία χρήσης:

C1X Modem: Το νέο modem προσφέρει έως και 50% ταχύτερες ταχύτητες δεδομένων στα μοντέλα με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, διατηρώντας παράλληλα χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Το νέο modem προσφέρει έως και 50% ταχύτερες ταχύτητες δεδομένων στα μοντέλα με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, διατηρώντας παράλληλα χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. N1 Wireless Chip: Το νέο chip προσφέρει υποστήριξη για Wi-Fi 7, Bluetooth 6 και Thread. Η Apple αναφέρει ότι το N1 προσφέρει αισθητά καλύτερη απόδοση σε δίκτυα 5GHz, ενώ βελτιώνει λειτουργίες όπως το Personal Hotspot και το AirDrop, κάνοντάς τις πιο αξιόπιστες και σταθερές.

Η παρουσία αυτών των δύο νέων chips σηματοδοτεί τη στρατηγική της Apple να σχεδιάζει in-house όλο και περισσότερα εξαρτήματα, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο έλεγχο στην απόδοση και την ενεργειακή διαχείριση.

Πιο γρήγορη μνήμη και αποθήκευση

Το νέο iPad Pro διαθέτει ενοποιημένο memory bandwidth 150GB/s — αύξηση σχεδόν 30% σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Οι εκδόσεις των 256GB και 512GB ξεκινούν πλέον με 12GB ενιαίας μνήμης, προσφέροντας μεγαλύτερη ισχύ για απαιτητικές εφαρμογές, όπως επεξεργασία βίντεο, 3D rendering και επαγγελματικές εφαρμογές σχεδίασης.

Επιπλέον:

Η ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής στην αποθήκευση έχει διπλασιαστεί.

Η απόδοση σε περιβάλλον multitasking είναι αισθητά βελτιωμένη.

Οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες του M5 chip χωρίς καθυστερήσεις ή περιορισμούς.

Υποστήριξη για εξωτερικές οθόνες και Adaptive Sync

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προόδου είναι η υποστήριξη εξωτερικών οθονών με ρυθμό ανανέωσης έως και 120Hz. Το νέο iPad Pro υποστηρίζει πλέον και Adaptive Sync, μια τεχνολογία που μειώνει στο ελάχιστο το input lag, εξασφαλίζοντας ομαλότερη εικόνα κατά τη χρήση εξωτερικών monitors — ιδανική για δημιουργούς περιεχομένου και gamers.

Ταχύτερη φόρτιση και μεγαλύτερη αυτονομία

Η Apple ενίσχυσε επίσης τις δυνατότητες φόρτισης, επιτρέποντας στο νέο iPad Pro να φτάνει έως και το 50% της μπαταρίας μέσα σε μόλις 30 λεπτά, όταν χρησιμοποιείται φορτιστής 40W ή υψηλότερης ισχύος. Παράλληλα, χάρη στη βελτιστοποιημένη ενεργειακή αποδοτικότητα του M5 chip, η συνολική αυτονομία παραμένει κορυφαία για την κατηγορία.

Νέες τεχνολογίες για επαγγελματίες και δημιουργούς

Η Apple στοχεύει με το νέο iPad Pro κυρίως σε επαγγελματίες χρήστες και δημιουργούς περιεχομένου. Ο συνδυασμός των νέων chips, της αυξημένης ταχύτητας αποθήκευσης και της υψηλής απόκρισης στην οθόνη καθιστά τη συσκευή ιδανική για εργασίες όπως:

Επεξεργασία βίντεο σε ανάλυση 8K

Σχεδιασμό σε εφαρμογές CAD ή 3D

Real-time ρετουσάρισμα φωτογραφιών και projects με AI

Gaming σε υψηλές αναλύσεις με ray tracing

Διαθεσιμότητα και προπαραγγελίες

Το νέο iPad Pro είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία από σήμερα, ενώ αναμένεται να φτάσει στα καταστήματα στις 22 Οκτωβρίου. Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με τη χωρητικότητα και τις επιλογές συνδεσιμότητας, αλλά η Apple δεν έχει αλλάξει σημαντικά τη βασική τιμολογιακή πολιτική της σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

