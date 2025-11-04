iOS 26.1: Διαθέσιμο το update με μικρές αλλά σημαντικές αλλαγές

Η Apple κυκλοφόρησε επίσημα το iOS 26.1, την πρώτη μεγάλη ενημέρωση μετά την άφιξη του iOS 26 τον περασμένο Σεπτέμβριο, και παρότι δεν φέρνει θεαματικές ανατροπές, περιλαμβάνει μια σειρά από διορθώσεις και βελτιώσεις που λύνουν καθημερινές ενοχλήσεις των χρηστών. Από τη ρύθμιση της διαφάνειας του Liquid Glass μέχρι την απενεργοποίηση της κάμερας στην οθόνη κλειδώματος, η νέα έκδοση δείχνει πως η Apple ακούει πραγματικά την κοινότητά της.

Νέος έλεγχος για το Liquid Glass

Η πιο εμφανής αλλαγή είναι η δυνατότητα προσαρμογής της διαφάνειας του Liquid Glass, της χαρακτηριστικής «γυάλινης» αισθητικής του iOS 26. Οι χρήστες μπορούν πλέον να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο προφίλ — Clear και Tinted. Η πρώτη επιλογή παραμένει πιο διαφανής, προβάλλοντας το φόντο πίσω από κουμπιά και μενού, ενώ η δεύτερη μειώνει τη διαφάνεια για καλύτερη αντίθεση και αναγνωσιμότητα. Η ρύθμιση βρίσκεται στο μενού Settings > Display & Brightness και επηρεάζει άμεσα εφαρμογές, ειδοποιήσεις και το Lock Screen.

Απενεργοποίηση της κάμερας από το Lock Screen

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες αλλαγές είναι η δυνατότητα να απενεργοποιηθεί το swipe που ανοίγει την κάμερα από την οθόνη κλειδώματος. Πόσες φορές άνοιξε η κάμερα τυχαία ενώ το apiPhone ήταν στην τσέπη; Στο iOS 26.1, η επιλογή “Lock Screen Swipe to Open Camera” στο μενού της κάμερας επιτρέπει να απενεργοποιηθεί αυτό το gesture χωρίς να χρειάζεται να μπλοκαριστεί ολόκληρη η εφαρμογή.

Μικρές αλλά ουσιαστικές βελτιώσεις

Η Apple έχει επίσης προσθέσει ένα νέο toggle για τα Phone Haptics — δηλαδή, για τη δόνηση που γίνεται όταν μια κλήση συνδέεται ή τερματίζεται. Αν ενοχλεί αυτό το μικρό «τσίμπημα» στο χέρι, μπορεί πλέον να απενεργοποιηθεί.

Στο ρολόι και τους χρονοδιακόπτες, η εμπειρία χρήσης έχει αλλάξει: για να σταματήσει ένας συναγερμός, απαιτείται πλέον ένα “Slide to Stop” αντί για απλό πάτημα. Αυτό μειώνει τις πιθανότητες να σβήσει κάποιος κατά λάθος ένα ξυπνητήρι αντί να το κάνει snooze — μια μικρή, αλλά σωτήρια λεπτομέρεια για τους υπναράδες.

Apple Intelligence και νέες γλώσσες

Η τεχνολογία Apple Intelligence επεκτείνει την υποστήριξή της σε περισσότερες γλώσσες, μεταξύ των οποίων Δανέζικα, Ολλανδικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά, Τουρκικά, παραδοσιακά Κινέζικα και Βιετναμέζικα. Έτσι, η έξυπνη σουίτα της Apple γίνεται πιο προσβάσιμη διεθνώς, με φυσική υποστήριξη πέρα από τα ήδη διαθέσιμα αγγλικά, γαλλικά και ιαπωνικά.

Παράλληλα, το AirPods Live Translation εμπλουτίζεται με επιπλέον γλώσσες, όπως Ιαπωνικά, Κορεάτικα, Ιταλικά και κινεζικά (παραδοσιακά και απλοποιημένα). Με AirPods Pro 2, Pro 3 ή AirPods 4 με ANC, οι χρήστες μπορούν να μεταφράζουν φωνητικά σε πραγματικό χρόνο, τόσο προς όσο και από τις παραπάνω γλώσσες.

Apple Music, AirPlay και TV App

Το Apple Music αποκτά ένα νέο gesture: με ένα απλό swipe πάνω στον τίτλο του κομματιού, ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στο επόμενο ή το προηγούμενο τραγούδι. Επιπλέον, το AutoMix λειτουργεί πλέον και μέσω AirPlay, επιτρέποντας πιο ομαλές μεταβάσεις όταν η μουσική παίζει σε εξωτερικά ηχεία.

Η εφαρμογή Apple TV αλλάζει ελαφρώς ταυτότητα — το εικονίδιό της υιοθετεί τη Liquid Glass αισθητική και η υπηρεσία streaming εγκαταλείπει επίσημα το “Plus” από το όνομά της: Apple TV+, απλώς Apple TV.

Fitness και παραμετροποίηση

Η εφαρμογή Fitness στο iPhone επιτρέπει πλέον τη δημιουργία πλήρως προσαρμοσμένων προπονήσεων. Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν τύπο άσκησης, διάρκεια, θερμίδες και επίπεδο έντασης με απόλυτη ελευθερία, κάτι που μέχρι τώρα περιοριζόταν σε προκαθορισμένα πρότυπα.

Νέες λεπτομέρειες στη διεπαφή

Η Apple έκανε και μικρές αισθητικές προσαρμογές: οι τίτλοι στα Settings είναι πλέον αριστερά ευθυγραμμισμένοι, το ίδιο και τα ονόματα των φακέλων στην Αρχική οθόνη, προσφέροντας πιο καθαρό και σύγχρονο look. Στην εφαρμογή Phone, το πληκτρολόγιο χρησιμοποιεί πλέον το Liquid Glass για πιο ομοιογενή εμφάνιση.

Στην εφαρμογή Photos, ο slider για τη γρήγορη κύλιση σε βίντεο έχει ανασχεδιαστεί, ενώ η μπάρα πλοήγησης είναι πιο «παγωμένη» ώστε να ξεχωρίζει καλύτερα. Οι επιλογές για προβολή, αγαπημένα και απόκρυψη φωτογραφιών έχουν επίσης μετακινηθεί στην κορυφή του μενού για πιο άμεση πρόσβαση.

Ασφάλεια, απόδοση και νέες επιλογές

Στην ενότητα Privacy & Security υπάρχει πλέον επιλογή για αυτόματη λήψη και εγκατάσταση μικρών ενημερώσεων ασφαλείας, χωρίς να απαιτείται πλήρης αναβάθμιση του iOS — μια αναθεώρηση της λειτουργίας Rapid Security Responses.

Επιπλέον, στις ρυθμίσεις Display και Accessibility προστέθηκε το νέο “Display Borders”, που προσθέτει περίγραμμα γύρω από τα κουμπιά αντικαθιστώντας την παλιά επιλογή “Button Shapes”. Υπάρχουν επίσης βελτιώσεις στην υποστήριξη εξωτερικών μικροφώνων, καθώς οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν χειροκίνητα το input gain, καθώς και νέες επιλογές αποθήκευσης εγγραφών ήχου και βίντεο στην εφαρμογή Files.

iPadOS 26.1 και επιστροφή του Slide Over

Η ενημέρωση δεν αφορά μόνο το iPhone. Το iPadOS 26.1 φέρνει πίσω το Slide Over, τη δυνατότητα εμφάνισης μιας εφαρμογής σε «αιωρούμενο» παράθυρο πάνω από άλλες, ενισχύοντας το multitasking. Οι χρήστες μπορούν πλέον να έχουν ανοιχτές πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, επιλέγοντας ποια θα εμφανίζεται με Slide Over μέσω του πράσινου κουμπιού μεγέθους παραθύρου.

Η ενημέρωση είναι διαθέσιμη σε όλα τα iPhone που υποστηρίζουν το iOS 26 — από το iPhone 11 και μετά, καθώς και στο iPhone SE 2. Και αν μη τι άλλο, δείχνει ότι η Apple συνεχίζει να «γυαλίζει» το λειτουργικό της, όπως ακριβώς κάνει και με το Liquid Glass.

