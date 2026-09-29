Νέο Microsoft Copilot: Κάθε εργαζόμενος μπορεί πλέον να δημιουργήσει το δικό του app

Σύνοψη

Η Microsoft παρουσίασε το νέο Copilot, το οποίο ενοποιεί τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και τις καθημερινές εφαρμογές παραγωγικότητας σε ένα κεντρικό, ενιαίο περιβάλλον εργασίας.

Οι εργαζόμενοι αποκτούν τη δυνατότητα να δημιουργούν εξατομικευμένες εφαρμογές, dashboards και αυτοματισμούς χρησιμοποιώντας αποκλειστικά φυσική γλώσσα μέσω της νέας λειτουργίας Code.

Τα προγράμματα Word, Excel και PowerPoint ενσωματώνονται πλέον απευθείας στο περιβάλλον του Copilot, επιτρέποντας την απρόσκοπτη επεξεργασία εγγράφων χωρίς την ανάγκη μεταφοράς περιεχομένου μεταξύ διαφορετικών παραθύρων.

Η αλληλεπίδραση με την τεχνητή νοημοσύνη μεταβαίνει από την απλή παροχή απαντήσεων στην αυτόνομη εκτέλεση σύνθετων εργασιών μέσω των εργαλείων Cowork και Autopilot.

Στο πλαίσιο των επενδύσεων της Microsoft στην Ελλάδα, η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση της πρωτοβουλίας GRforGrowth, έχοντας ήδη ολοκληρώσει την εκπαίδευση 100.000 πολιτών σε ψηφιακές δεξιότητες.

Η Microsoft παρουσιάζει το νέο Copilot, το οποίο σηματοδοτεί το επόμενο σημαντικό βήμα στην ενσωμάτωση του AI στον εργασιακό χώρο, μετατρέποντάς το από έναν απλό βοηθό που απαντά σε ερωτήματα και συνδράμει στη δημιουργία περιεχομένου, σε ένα προηγμένο περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να αναθέτουν εξαιρετικά σύνθετες εργασίες στο σύστημα.

Η πλατφόρμα δίνει πλέον τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργούν εφαρμογές χρησιμοποιώντας αποκλειστικά φυσική γλώσσα, ενώ παράλληλα επιτρέπει την άμεση και ταυτόχρονη συνεργασία με τα βασικά εργαλεία παραγωγικότητας όπως το Word, το Excel και το PowerPoint, συγκεντρώνοντας όλες τις απαραίτητες λειτουργίες σε ένα μόνο μέρος.

Στο επίκεντρο της ριζικά ανανεωμένης εμπειρίας χρήσης βρίσκονται τρεις βασικοί πυλώνες, τα Home, Code και Autopilot, τα οποία έχουν σχεδιαστεί γύρω από μια θεμελιώδη αλλαγή φιλοσοφίας που αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η μετάβαση αυτή περιγράφεται μέσα από το εξελικτικό τρίπτυχο της μετάβασης από το απλό να ρωτάμε το σύστημα, στο να του αναθέτουμε αρμοδιότητες και, πλέον, στο να δημιουργούμε εξατομικευμένες λύσεις μαζί του.

Πώς το νέο Microsoft Copilot μεταμορφώνει την καθημερινή εργασία;

Το νέο Microsoft Copilot εξελίσσεται από έναν απλό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας, επιτρέποντας στους υπαλλήλους να αναθέτουν σύνθετες διεργασίες και να δημιουργούν εξατομικευμένες εφαρμογές μέσω φυσικής γλώσσας. Η πλατφόρμα ενσωματώνει απευθείας τα προγράμματα Word, Excel και PowerPoint, καταργώντας πλήρως την ανάγκη συνεχούς εναλλαγής μεταξύ διαφορετικών παραθύρων και εφαρμογών.

Ενσωμάτωση Office: Άμεση δημιουργία και επεξεργασία αρχείων Word, Excel και PowerPoint μέσα από τη διεπαφή του Copilot.

Άμεση δημιουργία και επεξεργασία αρχείων Word, Excel και PowerPoint μέσα από τη διεπαφή του Copilot. Λειτουργία Code: Ανάπτυξη custom εφαρμογών και dashboards μέσω περιγραφής σε καθημερινή γλώσσα, χωρίς συγγραφή κώδικα.

Ανάπτυξη custom εφαρμογών και dashboards μέσω περιγραφής σε καθημερινή γλώσσα, χωρίς συγγραφή κώδικα. Cowork & Autopilot: Ανάθεση εργασιών end-to-end σε έναν ψηφιακό συνεργάτη που λειτουργεί ενεργά ακόμα και όταν ο χρήστης είναι ανενεργός.

Η κατηγορία εργασιών που ορίζεται με τον όρο ASK αφορά τη συγκέντρωση της εργασίας με το AI σε ένα ενιαίο, εύχρηστο μέρος. Το Home καθιερώνεται ως το νέο κεντρικό σημείο εκκίνησης για τους χρήστες του Copilot, συνδυάζοντας αρμονικά το παραδοσιακό Chat, το οποίο προορίζεται για τη διαδραστική εργασία, με το ολοκαίνουργιο Cowork, το οποίο εξυπηρετεί τη διεκπεραίωση εργασιών που μπορούν να ανατεθούν πλήρως στο AI. Παράλληλα με αυτή την ενοποίηση, τα δημοφιλέστερα προγράμματα της σουίτας του Office, δηλαδή τα Word, Excel και PowerPoint, ενσωματώνονται πλέον απευθείας μέσα στο περιβάλλον του Copilot. Η στρατηγική αυτή επιλογή επιτρέπει στους εργαζόμενους να δημιουργούν και να επεξεργάζονται τα επαγγελματικά τους αρχεία Office απευθείας μέσα από την κεντρική διεπαφή του AI βοηθού, εξαλείφοντας πλήρως την ανάγκη να μεταφέρουν συνεχώς περιεχόμενο που έχει παραχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη από τη μία ανεξάρτητη εφαρμογή στην άλλη. Με άλλα λόγια, το Copilot μετασχηματίζεται με γοργούς ρυθμούς σε ένα κεντρικό ψηφιακό περιβάλλον όπου η πραγματική δουλειά εκτελείται στην πράξη, πάυοντας να υφίσταται απλώς ως ένα σημείο όπου οι αναζητήσεις βρίσκουν γραπτές απαντήσεις.

Προχωρώντας στη δεύτερη βαθμίδα αλληλεπίδρασης, το μοντέλο DELEGATE σηματοδοτεί τη μετάβαση από το απλό prompting στην ουσιαστική ανάθεση πολύπλοκων εργασιών. Μέσα από την αξιοποίηση των εργαλείων Cowork και Autopilot, η δυναμική της σχέσης μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού και της τεχνητής νοημοσύνης αναβαθμίζεται κάθετα. Το εργαλείο Cowork έχει σχεδιαστεί ειδικά για να διαχειρίζεται σύνθετες εργασίες οι οποίες μπορούν να ανατεθούν στο Copilot με προσέγγιση end-to-end, αναλαμβάνοντας την ολοκλήρωσή τους από την αρχή μέχρι το τέλος. Από την άλλη πλευρά, το εργαλείο Autopilot κάνει ένα ακόμη μεγαλύτερο άλμα προς την αυτοματοποίηση, καθώς λειτουργεί πρακτικά ως ένας μόνιμος και proactive digital teammate ο οποίος διαθέτει την ικανότητα να συνεχίζει να εργάζεται στο παρασκήνιο, εκτελώντας τις διεργασίες του ακόμη και όταν ο ίδιος ο χρήστης δεν βρίσκεται ενεργός μπροστά στην οθόνη του. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της αρχιτεκτονικής αναβάθμισης είναι η καθιέρωση ενός ριζικά διαφορετικού μοντέλου συνεργασίας με το AI στον εργασιακό χώρο, στο οποίο το έξυπνο λογισμικό αναλαμβάνει πλέον την εκτέλεση χρονοβόρων επιμέρους εργασιών. Η αυτοματοποίηση αυτή προσφέρει στους ανθρώπους πολύτιμο χρόνο και περισσότερο ελεύθερο χώρο ώστε να μπορέσουν να εστιάσουν αποκλειστικά στη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και τη στρατηγική λήψη αποφάσεων, διατηρώντας ταυτόχρονα τον πλήρη έλεγχο των ροών εργασίας.

Ωστόσο, η πιο εντυπωσιακή και θεμελιώδης αλλαγή στο οικοσύστημα έρχεται με το περιβάλλον BUILD, το οποίο αντιπροσωπεύεται κυρίως από τη λειτουργία Code. Χάρη στο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, ένας εργαζόμενος που δεν διαθέτει καμία απολύτως γνώση προγραμματισμού μπορεί πλέον να περιγράψει, χρησιμοποιώντας τον απλό, καθημερινό του λόγο, το ακριβές app, το dashboard, τον tracker ή τον αυτοματισμό που χρειάζεται για να διευκολύνει τη δουλειά του και να ζητήσει από το Copilot να το δημιουργήσει άμεσα, χωρίς ο ίδιος να χρειαστεί να γράψει ούτε μία γραμμή κώδικα. Βασισμένο ακριβώς στην ίδια προηγμένη τεχνολογία που βρίσκεται πίσω από τη λειτουργία του GitHub Copilot, το εργαλείο Code φέρνει τη σύνθετη διαδικασία δημιουργίας software πολύ πιο κοντά στον καθημερινό επαγγελματία που εργάζεται σε οποιονδήποτε κλάδο της αγοράς. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στον καθένα να μετατρέψει ταχύτατα, χρησιμοποιώντας απλώς φυσική γλώσσα, μια καθημερινή επιχειρηματική ανάγκη σε μια πλήρως λειτουργική και έτοιμη προς χρήση ψηφιακή λύση.

Το όραμα της Microsoft για την επόμενη εποχή της εργασίας αποτυπώνεται καθαρά μέσα από την εξέλιξη των δυνατοτήτων μας, καθώς περνάμε από το να ζητάμε απλώς από το AI μια δομημένη απάντηση, στο να του αναθέτουμε μια βαριά εργασία και, τελικά, στο να δημιουργούμε μαζί του τα ακριβή εργαλεία που χρειαζόμαστε για να ολοκληρώσουμε τους επαγγελματικούς μας στόχους. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια εποχή όπου η ικανότητα να δημιουργούμε μαζί με την Τεχνητή Νοημοσύνη, και όχι απλώς να τη χρησιμοποιούμε παθητικά, ενσωματώνεται στον πυρήνα της εργασίας όλων μας.

Για την ελληνική αγορά, οι ανακοινώσεις αυτές συνδέονται άμεσα με τη σταθερή και διαρκή παρουσία της εταιρείας στην περιοχή. Η Microsoft, παραμένοντας πιστή στην αποστολή της να ενδυναμώσει κάθε άνθρωπο και οργανισμό ώστε να πετύχει περισσότερα, συνεχίζει τις στρατηγικές επενδύσεις της στην Ελλάδα, μια χώρα στην οποία δραστηριοποιείται ενεργά και αδιάλειπτα από το 1992. Η εταιρεία προχωρά με εντατικούς ρυθμούς στη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου συγκροτήματος Datacenters στην περιοχή της Αττικής, κίνηση η οποία αναμένεται να εντάξει δυναμικά τη χώρα στον παγκόσμιο χάρτη των τεχνολογικών cloud υποδομών της.

Επιπλέον, η συνεχιζόμενη υλοποίηση της πρωτοβουλίας GRforGrowth επιβεβαιώνει τη σημαντική τεχνολογική δέσμευση απέναντι στους Έλληνες πολίτες, τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα και τις εγχώριες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, προσβλέποντας στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών δυνατοτήτων και πόρων. Ως βασικό κομμάτι αυτής της εκτενούς δέσμευσης προς την τοπική κοινωνία, η Microsoft έχει ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση 100.000 πολιτών στην Ελλάδα σε κρίσιμες ψηφιακές δεξιότητες, προετοιμάζοντας το έδαφος για την ευρεία υιοθέτηση εργαλείων όπως το νέο Copilot.