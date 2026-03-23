Νέο μικροτσίπ του Harvard ελέγχει δυναμικά την πολικότητα του φωτός σε πραγματικά χρόνο

Σύνοψη

Ερευνητές του Harvard (SEAS) κατασκεύασαν μια συσκευή μεγέθους chip που ελέγχει δυναμικά την οπτική χειρομορφία του φωτός.

Το σύστημα χρησιμοποιεί έναν φωτονικό κρύσταλλο διπλής στιβάδας, ο οποίος ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο μέσω ενός μικροηλεκτρομηχανικού συστήματος (MEMS).

Μεταβάλλοντας τη γωνία περιστροφής και το κενό μεταξύ των στιβάδων, η συσκευή διαχωρίζει με απόλυτη ακρίβεια το αριστερόστροφα από το δεξιόστροφα πολωμένο φως.

Οι μετρήσεις έδειξαν ενδογενή κυκλικό διχρωισμό από -0.85 έως 0.64, προσεγγίζοντας τα θεωρητικά όρια της τέλειας επιλεκτικότητας.

Οι πρακτικές εφαρμογές περιλαμβάνουν την κβαντική οπτική, τις τηλεπικοινωνίες επόμενης γενιάς και την ανίχνευση βιοχημικών μορίων.

Η διαχείριση και ο έλεγχος των ιδιοτήτων του φωτός αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την εξέλιξη των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών και της κβαντικής υπολογιστικής. Η επιστημονική ομάδα του Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) προχώρησε σε μια σημαντική τεχνολογική υλοποίηση.

Σύμφωνα με τη νέα τους δημοσίευση, ανέπτυξαν μια συσκευή μεγέθους chip η οποία μπορεί να ελέγξει δυναμικά την οπτική χειρομορφία του φωτός, αποκλειστικά μέσω της γεωμετρικής περιστροφής δύο ειδικά σχεδιασμένων φωτονικών κρυστάλλων.

Πώς λειτουργεί ο νέος φωτονικός κρύσταλλος του Harvard;

Ο νέος μικροεπεξεργαστής του Harvard ελέγχει δυναμικά τη «χειρομορφία» του φωτός χρησιμοποιώντας έναν στρεφόμενο φωτονικό κρύσταλλο διπλής στιβάδας. Μέσω ενός ενσωματωμένου συστήματος MEMS (Micro-Electromechanical System), προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο η γωνία περιστροφής και η απόσταση των στιβάδων, επιτρέποντας τον διαχωρισμό αριστερόστροφου και δεξιόστροφου κυκλικά πολωμένου φωτός με απόλυτη ακρίβεια.

Η μηχανική πίσω από την οπτική χειρομορφία

Ο όρος χειρομορφία περιγράφει αντικείμενα που δεν μπορούν να ταυτιστούν με το είδωλό τους στον καθρέφτη, ακριβώς όπως το αριστερό και το δεξί μας χέρι. Στον τομέα της οπτικής, η χειρομορφία εκδηλώνεται όταν τα φωτεινά κύματα διαδίδονται σχηματίζοντας μια έλικα. Αυτό το πολωμένο φως μπορεί να περιστρέφεται δεξιόστροφα (δεξιά κυκλική πόλωση) ή αριστερόστροφα (αριστερή κυκλική πόλωση). Οι διαφορές στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν αυτοί οι δύο τύποι φωτός με την ύλη είναι ελάχιστες, αλλά απολύτως κρίσιμες για πλήθος εφαρμογών, από τις ευρυζωνικές επικοινωνίες έως τη φαρμακευτική.

Μέχρι σήμερα, οι διαθέσιμες συσκευές που μπορούσαν να διαχωρίσουν ή να διαβάσουν το χειρόμορφο φως βασίζονταν σε στατικά, μη μεταβαλλόμενα υλικά. Η συσκευή του Harvard, ωστόσο, εισάγει την έννοια της δυναμικής προσαρμοστικότητας. Βασίζεται σε έναν σχεδιασμό διπλής στιβάδας. Όταν οι δύο φωτονικοί κρύσταλλοι πλησιάζουν ο ένας τον άλλον και συστρέφονται ελαφρώς, η συνολική δομή αποκτά γεωμετρική χειρομορφία. Η ισχυρή σύζευξη μεταξύ των οπτικών καταστάσεων των δύο επιπέδων οδηγεί σε δραματικά διαφορετικές συμπεριφορές μετάδοσης του φωτός.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις

Το ενσωματωμένο μικροηλεκτρομηχανικό σύστημα (MEMS) επιτρέπει τη συνεχή μεταβολή της γωνίας συστροφής και της απόστασης μεταξύ των επιπέδων. Η ομάδα του Harvard κατέγραψε εντυπωσιακά αποτελέσματα κατά τις εργαστηριακές δοκιμές.

Τύπος Συστήματος: Επαναδιαμορφώσιμος φωτονικός κρύσταλλος διπλού στρώματος με συστρεμμένα νήματα

Μηχανισμός Ελέγχου: Ενσωματωμένο MEMS (Micro-Electromechanical System)

Εύρος Κυκλικού Διχρωισμού: Η συσκευή παρουσίασε μετρήσιμο ενδογενή κυκλικό διχρωισμό που κυμαίνεται από -0.85 έως 0.64.

Θεωρητικό Όριο: Οι θεωρητικές αναλύσεις της ομάδας επιβεβαιώνουν ότι η πλατφόρμα υποστηρίζει τοπολογικά προστατευμένες καταστάσεις που μπορούν να φτάσουν τη μονάδα (1.0) στον κυκλικό διχρωισμό, επιτυγχάνοντας δηλαδή την τέλεια επιλεκτικότητα.

Ανταπόκριση Πρόσπτωσης: Αποτελεσματικός διαχωρισμός υπό κανονική πρόσπτωση κάθετα στην επιφάνεια του chip.

Η ικανότητα της συσκευής να παραμετροποιείται χωρίς την ανάγκη αντικατάστασης υλικών εξαρτημάτων δημιουργεί νέα δεδομένα για τον σχεδιασμό φωτονικών συστημάτων. Αντί να απαιτούνται πολλαπλά, εξειδικευμένα φίλτρα για κάθε μήκος κύματος ή τύπο πόλωσης, το συγκεκριμένο chip μπορεί να ρυθμιστεί on-the-fly για να ανταποκριθεί στις εκάστοτε απαιτήσεις.

Εφαρμογές στη βιομηχανία και την έρευνα

Ο άμεσος αντίκτυπος αυτής της τεχνολογίας εντοπίζεται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ειδικά στα δίκτυα οπτικών ινών υψηλής χωρητικότητας, όπου η πολυπλεξία πόλωσης χρησιμοποιείται για την αύξηση του εύρους ζώνης. Ένα δυναμικά ρυθμιζόμενο φωτονικό εξάρτημα μειώνει δραστικά τον όγκο και την πολυπλοκότητα του εξοπλισμού στους οπτικούς διακόπτες των data centers.

Επιπλέον, η συσκευή ανοίγει δρόμους για υπερ-ευαίσθητους βιοχημικούς αισθητήρες. Πολλά βιολογικά μόρια, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων φαρμακευτικών ενώσεων, είναι χειρόμορφα. Ένας αισθητήρας που μπορεί να αλλάζει δυναμικά την ευαισθησία του στο πολωμένο φως διευκολύνει τον εντοπισμό και τον διαχωρισμό τέτοιων μορίων με απαράμιλλη ακρίβεια, διαδικασία κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Τέλος, στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της κβαντικής οπτικής, η δυνατότητα ακριβούς χειρισμού της πολικότητας του φωτός σε επίπεδο μικροτσίπ αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη αποδοτικών κβαντικών υπολογιστών και συστημάτων κβαντικής κρυπτογραφίας.

Με τη ματιά του Techgear

Η μετάβαση από τα στατικά οπτικά φίλτρα στις δυναμικά ρυθμιζόμενες φωτονικές δομές μέσω MEMS αποτελεί μια αυστηρά μηχανική λύση σε ένα κατεξοχήν οπτικό πρόβλημα. Οι μετρήσεις κυκλικού διχρωισμού της ομάδας του Harvard (που αγγίζουν το 0.85) αποδεικνύουν ότι η θεωρία της ισχυρής σύζευξης διπολικών καταστάσεων μπορεί να εφαρμοστεί πρακτικά σε βιομηχανική κλίμακα κατασκευής chip.

Για την ελληνική αγορά και το εγχώριο οικοσύστημα τεχνολογίας, η είδηση έχει διττή σημασία. Αφενός, ερευνητικά ιδρύματα όπως το ΙΤΕ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας) στην Κρήτη και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος συμμετέχουν ενεργά σε ευρωπαϊκά προγράμματα (Horizon Europe) για τη φωτονική, ερευνώντας αντίστοιχες αρχιτεκτονικές μεταϋλικών. Η εν λόγω ανακάλυψη αναμένεται να τροφοδοτήσει νέους κύκλους χρηματοδότησης και έρευνας εντός της Ε.Ε. Αφετέρου, από καθαρά πρακτική άποψη, η ενσωμάτωση τέτοιων τεχνολογιών στον μελλοντικό τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό θα συμβάλει άμεσα στη βελτιστοποίηση των υποδομών οπτικών ινών (FTTH) που αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή εκτενώς στην Ελλάδα, επιτρέποντας πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων χωρίς την ανάγκη συνεχούς αντικατάστασης του hardware στους κόμβους δικτύου.