Νέο σύστημα γυροσκοπίων δεσμεύει το 50% της κυματικής ενέργειας

Σύνοψη

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Οσάκα παρουσίασαν ένα νέο θεωρητικό και πρακτικό μοντέλο μετατροπέα κυματικής ενέργειας. Το σύστημα ενσωματώνει ένα γυροσκόπιο που εκμεταλλεύεται την κίνηση των κυμάτων, επιτυγχάνοντας απορρόφηση ενέργειας της τάξης του 50%, λύνοντας παράλληλα τα προβλήματα φθοράς από το θαλασσινό νερό.

Η παραγωγή ενέργειας από τον ωκεανό αποτελούσε πάντα έναν από τους μεγαλύτερους στόχους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παρά την τεράστια κινητική ενέργεια που κρύβουν τα κύματα, οι μέχρι τώρα τεχνολογίες σκοντάφτουν στο εχθρικό περιβάλλον της θάλασσας. Η διάβρωση και η μηχανική καταπόνηση καθιστούν τις περισσότερες κατασκευές ασύμφορες. Μια νέα έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο Journal of Fluid Mechanics, έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα.

Πώς λειτουργεί ο νέος μετατροπέας κυματικής ενέργειας με γυροσκόπιο;

Το σύστημα χρησιμοποιεί ένα Control Moment Gyroscope (CMG) στο εσωτερικό της συσκευής. Καθώς τα κύματα κουνούν τη συσκευή, η περιστροφή του ρότορα του γυροσκοπίου δημιουργεί αντίσταση. Αυτή η μηχανική κίνηση μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια, επιτυγχάνοντας απορρόφηση έως και 50% της κυματικής ενέργειας σε ευρύ φάσμα συχνοτήτων, σύμφωνα με τη δημοσίευση.

Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε γραμμικά το σύστημα, αποδεικνύοντας ότι το γυροσκοπικό φαινόμενο μπορεί να συντονιστεί ώστε να λειτουργεί αποδοτικά όχι μόνο σε ένα συγκεκριμένο ύψος και συχνότητα κύματος, αλλά σε ένα ευρύτερο φάσμα. Αυτό είναι κρίσιμο, καθώς η θάλασσα δεν έχει ποτέ σταθερό κυματισμό.

Το μεγαλύτερο ίσως πλεονέκτημα αυτής της αρχιτεκτονικής είναι η πλήρης απουσία εξωτερικών κινούμενων μερών. Ολόκληρος ο μηχανισμός παραγωγής ενέργειας και το σύστημα μετάδοσης (PTO - Power Take-Off) βρίσκονται σφραγισμένα στο εσωτερικό ενός πλωτού κελύφους. Το θαλασσινό νερό έρχεται σε επαφή μόνο με το εξωτερικό περίβλημα, γεγονός που μειώνει δραματικά τις ανάγκες συντήρησης και αυξάνει τον χρόνο ζωής της εγκατάστασης.

Η άποψη του Techgear

Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, με χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής και δεκάδες νησιά που παλεύουν με το κόστος της ενεργειακής διασύνδεσης ή τη χρήση ρυπογόνων γεννητριών, η ωρίμανση της κυματικής ενέργειας αποτελεί μονόδρομο.

Αν η τεχνολογία των CMG μετατροπέων περάσει επιτυχώς από τα εργαστήρια στην εμπορική παραγωγή, τα ελληνικά νησιά θα μπορούσαν να μετατραπούν σε ενεργειακά ανεξάρτητους κόμβους, με ελάχιστη οπτική όχληση συγκριτικά με τις ανεμογεννήτριες.