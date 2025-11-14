Netflix Puzzled, η νέα εφαρμογή με puzzle games εμπνευσμένα από τις σειρές της πλατφόρμας

Η Netflix φαίνεται αποφασισμένη να επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο του gaming, και η νέα του κίνηση δείχνει ότι δεν πρόκειται για δοκιμή αλλά για σοβαρό στρατηγικό βήμα. Η εταιρεία ανακοίνωσε πως μπαίνει επίσημα στη μόδα των daily puzzle games με μια νέα εφαρμογή που φέρει το όνομα Netflix Puzzled. Το app θα περιλαμβάνει καθημερινά παζλ εμπνευσμένα από μερικές από τις πιο επιτυχημένες σειρές του Netflix, φέρνοντας στο παιχνίδι την αναγνωρισιμότητα των δημοφιλών IP ως εργαλείο προσέλκυσης χρηστών.

Σύμφωνα με το blog post της πλατφόρμας, οι παίκτες θα μπορούν να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε έναν μεγάλο αριθμό γρίφων που περιστρέφονται γύρω από γνωστά franchises όπως Stranger Things, Squid Game, KPop Demon Hunters, Bridgerton και Emily in Paris. Η Netflix υπόσχεται μια μίξη από δοκιμασμένες κλασικές φόρμες και νέες ανανεωμένες εκδοχές αγαπημένων τύπων γρίφων. Από το sudoku μέχρι ανανεωμένα crosswords και word searches, ο στόχος είναι να μετατραπεί η εφαρμογή σε ένα καθημερινό ραντεβού για όσους θέλουν να ξεκινήσουν ή να κλείσουν τη μέρα τους με γρίφους που προσφέρουν χαλάρωση αλλά και πρόκληση.

Το Netflix Puzzled ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή του σύντομα σε iOS και Android, χωρίς να έχει δοθεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας. Η είδηση όμως που ίσως έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα για το οικοσύστημα της εταιρείας είναι πως θα αποτελέσει το πρώτο παιχνίδι που θα μπορεί να παιχτεί απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα Tudum της εταιρείας. Πρόκειται για ένα βήμα που δείχνει πως η πλατφόρμα θέλει να φέρει το gaming σε περισσότερα σημεία επαφής, απομακρυνόμενη από την αποκλειστικά mobile στρατηγική που ακολουθούσε μέχρι τώρα.

Σε ό,τι αφορά τη χρέωση, η Netflix παραμένει προσηλωμένο στο μοντέλο «games included». Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη χωρίς επιπλέον κόστος σε όσους έχουν ήδη συνδρομή στην υπηρεσία, μια τακτική που η εταιρεία έχει υιοθετήσει με στόχο να ενισχύσει την αξία των υφιστάμενων πακέτων και να αυξήσει την εμπλοκή των χρηστών. Ουσιαστικά, η πλατφόρμα επιχειρεί να μετατρέψει το gaming σε έναν ακόμη λόγο για τον οποίο κάποιος θα επιλέξει να παραμείνει συνδρομητής.