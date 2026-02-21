NeuroXess vs Neuralink: Πώς η Κίνα αλλάζει το παιχνίδι στα εγκεφαλικά εμφυτεύματα

Τι πρέπει να γνωρίζεις (TL;DR)

Η startup NeuroXess από τη Σαγκάη επιταχύνει θεαματικά τις κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, αμφισβητώντας ευθέως την κυριαρχία του Elon Musk στις διεπαφές ανθρώπου - υπολογιστή (Brain-Computer Interfaces - BCI).

Η κινέζικη προσέγγιση διαφοροποιείται τεχνολογικά, επιλέγοντας μια «επιφανειακή» αλλά πλήρως ασύρματη διάταξη ηλεκτροδίων, εξαλείφοντας την ανάγκη για τρύπημα του εγκεφαλικού ιστού.

Με αστείρευτη κρατική χρηματοδότηση, οι δοκιμές δείχνουν ρυθμούς αποκωδικοποίησης 5.2 bps και εντυπωσιακά αποτελέσματα στην πραγματικού χρόνου ανασύνθεση ομιλίας.

Ο ανταγωνισμός στα BCI ξεφεύγει από τα όρια της ιατρικής και μετατρέπεται σε γεωπολιτικό τεχνολογικό μπρα-ντε-φερ μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Μέχρι πρότινος, η συζήτηση γύρω από τα Brain-Computer Interfaces (BCI) μονοπωλούνταν από τα φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα της Neuralink. Όμως η πραγματικότητα της αγοράς το 2026 είναι πολύ πιο σύνθετη. Η είδηση ότι η κινεζική NeuroXess επιταχύνει τις κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, καταγράφοντας μάλιστα εξαιρετικά χαμηλό latency, δεν αποτελεί ένα απλό PR πυροτέχνημα.

Πρόκειται για την έμπρακτη απόδειξη ότι το Πεκίνο, έχοντας κατατάξει τα BCI στους στρατηγικούς τομείς της επόμενης δεκαετίας, ρίχνει το βάρος του στην ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογίας, παρακάμπτοντας τον αμερικανικό ανταγωνισμό. Γιατί πρέπει να μας απασχολεί; Επειδή η ταχύτητα μετάβασης από το εργαστήριο στον ασθενή καθορίζει ποιος θα ορίσει τα παγκόσμια πρότυπα (standards) σε μια αγορά που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που ο ανθρώπινος εγκέφαλος αλληλεπιδρά με τον ψηφιακό κόσμο.

Η φιλοσοφία της NeuroXess

Αυτό που καθιστά το εγχείρημα της NeuroXess άξιο τεχνικής ανάλυσης δεν είναι μόνο η ταχύτητα ανάπτυξής της (ιδρύθηκε μόλις το 2021), αλλά η θεμελιώδης αρχιτεκτονική της διαφορά έναντι των Αμερικανών. Ενώ η Neuralink βασίζεται σε ένα εμφύτευμα που χρησιμοποιεί μικροσκοπικά νήματα για να εισχωρήσει στον εγκεφαλικό ιστό και να διαβάσει τα νευρικά σήματα, η κινεζική εταιρεία ακολουθεί μια πιο συντηρητική, ημι-επεμβατική λογική.

Αντί για άμεση διείσδυση, χρησιμοποιεί ένα εύκαμπτο πλέγμα πολυϊμιδίου και μετάλλου 256 καναλιών, το οποίο «αγκαλιάζει» τον κινητικό φλοιό του ασθενούς. Σε επίπεδο hardware, το οικοσύστημα της NeuroXess είναι εντυπωσιακά ώριμο: τοποθετεί τη μονάδα της μπαταρίας υποδόρια στο στήθος, μεταφέροντας τα δεδομένα και την ενέργεια ασύρματα. Η απομάκρυνση της μπαταρίας από το κρανίο αποτελεί μια πανέξυπνη μηχανική λύση για τη διαχείριση της θερμικής απαγωγής, κρατώντας τον εγκέφαλο απόλυτα ασφαλή από υπερθερμάνσεις.

Από καθαρά τεχνική σκοπιά, γνωρίζουμε ότι η τοποθέτηση επιφανειακών ηλεκτροδίων παραδοσιακά συνοδεύεται από ασθενέστερο signal-to-noise ratio. Εδώ, ωστόσο, μπαίνει στο παιχνίδι το software. Η εταιρεία χρησιμοποιεί επιθετικά μοντέλα μηχανικής μάθησης τα οποία φιλτράρουν και αποκωδικοποιούν τα σήματα της ζώνης high-gamma (70-150 Hz) σε λιγότερο από 60 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους: ασθενείς με τετραπληγία καταφέρνουν να ελέγξουν κέρσορα και να παίξουν video games μέσα σε πέντε ημέρες από το χειρουργείο.

Σε ωμή απόδοση, η NeuroXess καταγράφει ταχύτητα μετάδοσης 5.2 bits per second (bps), την ώρα που η Neuralink αναφέρει ρυθμούς κοντά στα 10 bps. Φαινομενικά υστερεί, αλλά το νούμερο της κινεζικής υλοποίησης είναι υπεραρκετό για ομαλή πλοήγηση σε ένα περιβάλλον χρήσης. Η πραγματική νίκη τους εντοπίζεται αλλού: Στην αποκωδικοποίηση ομιλίας. Η δυνατότητα του συστήματος (XessOS) να μεταφράζει τη σκέψη σε 142 διαφορετικές συλλαβές της εξαιρετικά απαιτητικής Μανδαρινικής γλώσσας (με ακρίβεια 71% και καθυστέρηση κάτω των 100ms) τοποθετεί την εταιρεία στην κορυφή της έρευνας για την αντιμετώπιση της αφασίας.

Τι ισχύει και τι αμφισβητείται

Η υπερβολή είναι ο κανόνας στην κάλυψη της βιοτεχνολογίας, οπότε πρέπει να διαχωρίσουμε τα δεδομένα από το marketing:

Γεγονός: Η NeuroXess διαθέτει λειτουργικό, ασύρματο hardware και έχει ήδη πραγματοποιήσει πάνω από 50 εμφυτεύσεις σε ανθρώπους. Η τεχνολογία δεν βρίσκεται πλέον στο στάδιο των πειραματόζωων.

Η κρατική στήριξη έχει μηδενίσει τη γραφειοκρατία. Ο χρόνος από το R&D μέχρι την έναρξη των κλινικών δοκιμών έχει συμπιεστεί δραματικά σε σύγκριση με τους ρυθμούς του αμερικανικού FDA. Τι αμφισβητείται: Οι ισχυρισμοί για τον «απόλυτο αποκλεισμό λοιμώξεων» ή για την αντοχή των υλικών σε βάθος δεκαετίας. Παρά την ημι-επεμβατική φύση του πλέγματος, τα μακροχρόνια in-vivo δεδομένα για την αντίδραση του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος στα συγκεκριμένα πολυμερή παραμένουν στατιστικά ελλιπή.

Με τη ματιά του Techgear

Φαινομενικά βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική καμπή για τον τομέα των διεπαφών εγκεφάλου-υπολογιστή. Η NeuroXess ίσως να μην έχει την ίδια τεχνική ακρότητα στον σχεδιασμό των ηλεκτροδίων της με τη Neuralink, αλλά επικρατεί στον χρόνο υλοποίησης, στην ενσωμάτωση του software και στην ασφάλεια της μη-διεισδυτικής μεθόδου. Με την Κίνα να κατευθύνει τεράστια κεφάλαια στο οικοσύστημα αυτό, η αγορά των BCI διασπάται οριστικά. Το κρίσιμο δίλημμα των επόμενων ετών δεν θα είναι απλώς ποιο BCI έχει το μικρότερο latency, αλλά σε ποιο γεωπολιτικό ψηφιακό οικοσύστημα είμαστε διατεθειμένοι να εμπιστευτούμε τα ακατέργαστα νευρικά μας δεδομένα.