Τα Nokia smartphones προσφέρουν «το πρώτο κομμάτι» του Android 9 Pie με το βραβευμένο Nokia 7 plus

[Δ.Τ.]

Το βραβευμένο κινητό ως EISA Consumer Smartphone of the Year 2018 «σερβίρει» την πίτα του Android 9 - το πρώτο smartphone που δέχεται το Android 9 Pie σε πλατφόρμα Qualcomm 660 mobile

Η HMD Global, αντιπρόσωπος εταιρεία των Nokia κινητών τηλεφώνων, ανακοίνωσε την διάθεση του Android 9 Pie στο Nokia 7 Plus, το EISA’s Consumer Smartphone of the Year. Οι χρήστες μπορούν πλέον να εγκαταστήσουν το Android 9 Pie στο Nokia 7 plus.

Περιέχοντας το έξυπνο λειτουργικό της Google και έχοντας εγκατεστημένες μόνο τις βασικές εφαρμογές, το Nokia 7 Plus «τρέχει» το Android 9 Pie χωρίς bloatware, τροποποιήσεις UI skins ή κρυφές διαδκασίες που «καταναλώνουν» τη ζωή της μπαταρίας. Αυτή η αναβάθμιση επεκτείνει τα δυνατά σημεία του Android 8.0 Oreo και επικεντρώνεται σε μια πιο εξειδικευμένη εμπειρία με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), την έξυπνη «εκμάθηση» από τη συσκευή και την ψηφιακή ευεξία (digital wellbeing).

Το Nokia 7 Plus με Android 9 Pie είναι το πιο αποτελεσματικό Nokia smartphone που έχει κατασκευαστεί. Με προηγμένη «εκμάθηση» από τη συσκευή και χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης (AI), όπως Adaptive Battery και App Actions, εξασφαλίζει πιο έξυπνη εξοικονομίση πόρων και επεξεργασίας, ενώ επιταχύνει τη λειτουργικότητα του smartphone.

Ο Juho Sarvikas, Chief Product Officer, HMD Global, δήλωσε σχετικά:

"Προσπαθούμε συνεχώς να εκπληρώνουμε την υπόσχεσή μας προσφέροντας «καθαρό», ασφαλές και ενημερωμένο Android για τα smartphones της Nokia. Σήμερα, είμαστε κατενθουσιασμένοι με τη διάθεση του Android 9 Pie στο Nokia 7 plus – γεγονός που μας κατατάσει αναμέσα στους πρώτους που προσφέρουν τις τελευταίες καινοτομίες της Google, συμπεριλαμβανομένων των μοναδικών χαρακτηριστικών του Android One όπως τα App Notifications, μια προστιθέμενη αξία στις ναυαρχίδες μας"

Ως μέλος της οικογένειας Android One, το Nokia 7 plus εισάγει τα App Actions – ένα νέο χαρακτηριστικό των Android One και Google Pixel κινητών που «τρέχουν» Android 9 Pie. Τα App Actions μαθαίνουν περισσότερα σχετικά με την καθημερινή χρήση και σας βοηθούν στις καθημερινές σας εργασίες. Το δικό σας Nokia 7 plus θα προβλέψει και θα σας προτείνει την επόμενή σας ενέργεια τη στιγμή που την έχετε ανάγκη - είτε πρόκειται για εργασία, μουσική ή ψυχαγωγία.

Το Nokia 7 plus είναι βελτιστοποιημένο ώστε να χρησιμοποιήσει στο έπακρο κάθε πόρο της «πανίσχυρης» μπαταρίας του, ενώ πλέον, με το χαρακτηριστικό Adaptive Battery, το Android 9 Pie χρησιμοποιεί την εκ βαθέως εκμάθηση (deep learning) ώστε να διαγνώσει τη χρήση του κινητού και δίνει προτεραιότητα στην ισχύ της μπαταρίας για να «τρέξει» τις αγαπημένες σας εφαρμογές.

Καθώς η τεχνολογία προοδεύει, από το φθινόπωρο του 2018, το νέο update θα περιέχει το χαρακτηριστικό Digital Wellbeing, ώστε να ελαχιστοποιήσει την διάρκεια διάδρασης του χρήστη με την οθόνη του κινητού. Οι νέες λειτουργίες περιλαμβάνουν την επισήμανση της διάρκειας της συσκευής στον πίνακα εργαλείων, τη δυνατότητα να ορίζετε χρονικά όρια για τη χρήση της εφαρμογής και την Wind Down Mode, η οποία εμφανίζει το περιεχόμενο της οθόνη σας στις αποχρώσεις του γκρι και ενεργοποιεί το Do Not Disturb σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα το βράδυ. Τα smartphones της Nokia έχουν εδώ και καιρό ενθαρρύνει το ψηφιακό downtime, συμπεριλαμβανομένων και των Nokia 3310 και 8110 στην γκάμα, ελαχιστοποιώντας το χρόνο που καταναλώνουμε χρησιμοποιώντας το smartphone μας.

Βασικά χαρακτηριστικά του Android 9 Pie

App actions – Σας βοηθάει να πραγματοποιείται γρηγορότερα τις ενέργειές σας, προβλέποντας την επόμενη κινησή σας και εμφανίζοντας την κατάλληλη εφαρμογή στο τηλέφωνό σας

Slices – Προσδιορίζει τις σχετικές πληροφορίες των αγαπημένων σας εφαρμογών για να τις καταστήσετε πιο εύκολα προσβάσιμες όταν τις χρειάζεστε

Adaptive battery – Χρησιμοποηεί εκ βαθέων εκμάθηση (deep learning) ώστε να κατανοήσει τα μοτίβα χρήσης και να δώσει προτεραιότητα στη μπαταρία κατά την εκτέλεση σημαντικών εφαρμογών

Adaptive brightness – Προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα του τηλεφώνου, μαθαίνοντας από τις αλληλεπιδράσεις σας με διαφορετικές ρυθμίσεις

New System navigation – Διαθέτει ένα μόνο κουμπί home που παρέχει έξυπνες προβλέψεις και προτάσεις (ενεργοποιείται από το χρήστη)

Digital Wellbeing χαρακτηριστικά διαθέσιμα από το φθινόπωρο 2018

Dashboard – «Γνωστοποιεί» την ώρα παραμονής στην οθόνη και τη χρήση του τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένων του πόσες φορές έχει ξεκλειδωθεί η συσκευή και του αριθμού των ειδοποιήσεων που έχει λάβει

App Timers ​– Θέτει χρονικά όρια στη χρήση εφαρμογών

Wind Down και Do Not Disturb​ – Ορίστε ένα ημερήσιο πρόγραμμα για να έχετε το τηλέφωνό σας έτοιμο για «ύπνο». Το περιεχόμενο της οθόνης σας εμφανίζεται στις αποχρώσεις του γκρι, ενώ η παράμετρος Do Not Disturb βάζει «φραγή» στις ειδοποιήσεις για ένα ξέγνοιαστο ύπνο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Do Not Disturb οποτεδήποτε θέλετε να αποσυνδεθείτε.

