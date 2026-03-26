Νομοσχέδιο Sanders και AOC: Θέλουν να μπλοκάρουν την κατασκευή νέων AI Data Centers στις ΗΠΑ

Σύνοψη

Οι Αμερικανοί νομοθέτες Bernie Sanders και Alexandria Ocasio-Cortez κατέθεσαν το νομοσχέδιο " Artificial Intelligence Data Center Moratorium Act ".

". Το νομοσχέδιο προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κατασκευής ή αναβάθμισης νέων data centers για την Τεχνητή Νοημοσύνη σε ολόκληρη την επικράτεια των ΗΠΑ.

Η άρση του μορατόριουμ θα γίνει μόνο εάν το Κογκρέσο θεσπίσει αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και των απλών καταναλωτών ρεύματος.

Ένα τυπικό data center για AI καταναλώνει ρεύμα ίσο με αυτό που απαιτείται για 100.000 νοικοκυριά, επιβαρύνοντας το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Ο κλάδος της τεχνολογίας (Data Center Coalition) αντιδρά σφοδρά, προειδοποιώντας για μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας και παραχώρηση τεχνολογικού πλεονεκτήματος στην Κίνα.

Η ανάγκη για ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η ραγδαία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτεί πρωτοφανή υπολογιστική ισχύ. Η εκπαίδευση και λειτουργία μοντέλων αιχμής, βασισμένων σε χιλιάδες clusters καρτών γραφικών (όπως οι κορυφαίοι accelerators της Nvidia), δημιουργεί ένα βαρύ ενεργειακό αποτύπωμα. Το αμερικανικό Κογκρέσο, αναγνωρίζοντας τη ραγδαία κλιμάκωση αυτών των αναγκών, βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη νομοθετική πρόκληση. Το "Artificial Intelligence Data Center Moratorium Act" έρχεται να επιβάλει μια παύση στην ανάπτυξη των σχετικών υποδομών.

Σύμφωνα με τους συντάκτες του νομοσχεδίου, η απαγόρευση κατασκευής νέων και αναβάθμισης των υφιστάμενων AI data centers θα διατηρηθεί μέχρις ότου θεσπιστούν ομοσπονδιακοί κανόνες. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί ρεύματος των πολιτών δεν θα αυξηθούν εξαιτίας των ενεργοβόρων λειτουργιών των τεχνολογικών κολοσσών. Παράλληλα, το νομοσχέδιο θέτει σαφείς όρους για την προστασία του πόσιμου νερού, το οποίο χρησιμοποιείται σε τεράστιες ποσότητες για την ψύξη των server racks, καθώς και για την προστασία των θέσεων εργασίας από την επέλαση της αυτοματοποίησης.

Η ενεργειακή και περιβαλλοντική διάσταση

Τα στατιστικά στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας είναι αποκαλυπτικά. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ κατέγραψε ιστορικό υψηλό το 2024. Η συντήρηση ενός μόνο data center, προσανατολισμένου σε εργασίες AI, απαιτεί την ίδια ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος με μια πόλη μεσαίου μεγέθους. Οι γερουσιαστές επισημαίνουν ότι μεγάλες εταιρείες αντλούν πόρους αλόγιστα, επιβαρύνοντας το κεντρικό δίκτυο, το οποίο σε αρκετές πολιτείες είναι ήδη πεπαλαιωμένο και αντιμετωπίζει προβλήματα σταθερότητας.

Οι τοπικές κοινωνίες βιώνουν ήδη τις συνέπειες. Περιοχές που φιλοξενούν τέτοιες υποδομές διαμαρτύρονται για τη σταθερή ηχορύπανση από τα συστήματα ψύξης, την παραγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων (e-waste) και την εξάντληση των τοπικών υδάτινων πόρων. Ο Bernie Sanders, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, τόνισε ότι δεν μπορεί να επιτραπεί σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών να λάβουν αποφάσεις που θα αναδιαμορφώσουν την οικονομία και το μέλλον της ανθρωπότητας χωρίς καμία δημοκρατική εποπτεία. Η Alexandria Ocasio-Cortez υπογράμμισε τον ηθικό κίνδυνο, αναφέροντας πως οι εταιρείες αυτές αποκομίζουν τεράστια κέρδη αυξάνοντας το κόστος ζωής των απλών πολιτών.

Ο αντίλογος: Καινοτομία, ανταγωνισμός και γεωπολιτική

Η απάντηση της βιομηχανίας υπήρξε άμεση και καταδικαστική. Η Data Center Coalition, ο φορέας που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των εταιρειών κατασκευής υποδομών cloud και AI, εξέδωσε ανακοίνωση υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο μορατόριουμ θα αποτελέσει καταστροφικό χτύπημα για την αμερικανική οικονομία. Εξήγησαν ότι η αναστολή των έργων θα μειώσει την ταχύτητα και την αξιοπιστία των διαδικτυακών υπηρεσιών, θα εξαλείψει εκατοντάδες χιλιάδες υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και θα στερήσει από τις τοπικές κυβερνήσεις δισεκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά έσοδα. Μόνο το 2023, τα data centers υποστήριξαν 4,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και απέδωσαν 162 δισεκατομμύρια δολάρια σε φόρους στις ΗΠΑ.

Επιπλέον, υπάρχει η ισχυρή γεωπολιτική διάσταση. Κορυφαία στελέχη και νομοθέτες, τόσο από τους Δημοκρατικούς όσο και από τους Ρεπουμπλικάνους, προειδοποιούν ότι το "πάγωμα" των εγχώριων υποδομών ουσιαστικά ισοδυναμεί με λευκή πετσέτα απέναντι στην Κίνα. Σε έναν τομέα απόλυτης στρατηγικής σημασίας, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η επιβράδυνση της υπολογιστικής ισχύος σημαίνει άμεση απώλεια του τεχνολογικού προβαδίσματος.

Η τρέχουσα κυβέρνηση επιχειρεί να βρει μια μέση λύση, πραγματοποιώντας συναντήσεις με κορυφαίες εταιρείες (Google, Meta, Microsoft, OpenAI) προκειμένου να συμφωνηθεί ένα πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών. Η κεντρική ιδέα είναι οι τεχνολογικοί γίγαντες να επενδύσουν στην παραγωγή της δικής τους καθαρής ενέργειας, ενδεχομένως μέσω μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων (SMRs) ή τεράστιων πάρκων ανανεώσιμων πηγών, ώστε να μην απορροφούν ενέργεια από το δημόσιο δίκτυο μετακυλίοντας το κόστος στους πολίτες.

Με τη ματιά του Techgear

Η πρόταση των Sanders και AOC, αν και φαντάζει δραστική και έχει ελάχιστες πιθανότητες να υπερψηφιστεί στο σημερινό Κογκρέσο, αγγίζει τον πυρήνα του πραγματικού προβλήματος της AI: την αδυσώπητη κατανάλωση hardware και ενέργειας. Το cloud δεν είναι "άυλο", αποτελείται από φυσικά μεταλλικά κουτιά, σιλικόνη, καλώδια, ρεύμα και νερό. Η βιομηχανία οφείλει να βρει τρόπους λειτουργίας μοντέλων με μικρότερο footprint (όπως τα SLMs - Small Language Models) και να επενδύσει σε εναλλακτικές μεθόδους παραγωγής ενέργειας, ειδάλλως η τεχνολογική πρόοδος θα σκοντάψει στα φυσικά όρια του πλανήτη.

Η είδηση αυτή έχει άμεσο ενδιαφέρον για την Ευρώπη και την Ελλάδα. Η χώρα μας βρίσκεται σε φάση υλοποίησης μεγάλων επενδύσεων σε data centers από εταιρείες όπως η Microsoft, η Google, η AWS και η Digital Realty. Το ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο είναι ήδη επιβαρυμένο και οι τιμές της μεγαβατώρας παραμένουν υψηλές.

Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει το AI Act εστιάζοντας στη δεοντολογία και τα πνευματικά δικαιώματα, το ζήτημα της ενεργειακής διαχείρισης αυτών των υποδομών σε τοπικό επίπεδο αποτελεί την επόμενη μεγάλη πρόκληση που θα πρέπει να διαχειριστεί η ελληνική αγορά ενέργειας και η κυβέρνηση, ώστε τα νέα δεδομένα να μην μεταφραστούν σε αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος των καταναλωτών.