Nouvelle Vague: Η νέα ταινία - φόρος τιμής στον Jean-Luc Godard

Ο Richard Linklater επιστρέφει φέτος με ένα έργο διαφορετικό από όσα μας έχει συνηθίσει. Με το νέο του φιλμ Nouvelle Vague, ο σκηνοθέτης των Boyhood και Hit Man μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι του 1959, εκεί όπου γεννιόταν το ρεύμα που έμελλε να αλλάξει για πάντα τον παγκόσμιο κινηματογράφο.

Η Nouvelle Vague υπήρξε η τομή που έφερε μια νέα γλώσσα στην έβδομη τέχνη. Σκηνοθέτες που ξεκίνησαν ως κριτικοί του Cahiers du Cinéma – ο François Truffaut, ο Claude Chabrol, ο Jean-Luc Godard – επαναπροσδιόρισαν την κινηματογραφική αφήγηση, σπάζοντας τους κανόνες της κλασικής αφήγησης και δίνοντας χώρο στη νεανική αμεσότητα, τον αυτοσχεδιασμό και την προσωπική ματιά.

Αυτό το πνεύμα επιχειρεί να αναβιώσει ο Linklater, εστιάζοντας όμως σε μια εμβληματική στιγμή: τη δημιουργία του πρώτου μεγάλου έργου του Godard, του «Breathless» του 1960. Στο επίκεντρο του φιλμ βρίσκονται τα πρώτα όνειρα του νεαρού Godard να περάσει πίσω από την κάμερα, αλλά και η επιλογή της Jean Seberg, της Αμερικανίδας ηθοποιού που θα άφηνε ανεξίτηλο το στίγμα της στο αριστούργημα.

Στο ρόλο του Godard συναντάμε τον Guillaume Marbeck, ενώ την Jean Seberg υποδύεται η Zoey Deutch, σε μια ερμηνεία που ήδη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των κριτικών. Το σενάριο υπογράφουν οι Holly Gent και Vincent Palmo, ενώ η γαλλική προσαρμογή ανήκει στις Michèle Halberstadt και Laetitia Masson, εξασφαλίζοντας ότι η ταινία διατηρεί τη γνήσια ατμόσφαιρα της εποχής και του χώρου που αναπαριστά.

Το Nouvelle Vague έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του τον Μάιο στο Φεστιβάλ Καννών του 2025. Οι αντιδράσεις ήταν ιδιαίτερα θετικές, με τους περισσότερους κριτικούς να αναγνωρίζουν την ειλικρινή διάθεση του Linklater να αποδώσει φόρο τιμής σε μια σχολή που εξακολουθεί να εμπνέει δημιουργούς σε όλο τον κόσμο. Θα κυκλοφορήσει περιορισμένα στις αίθουσες στις 31 Οκτωβρίου, πριν φτάσει στο Netflix στις 14 Νοεμβρίου.