O CEO του Pinterest ζητά την παγκόσμια απαγόρευση των social media για ανηλίκους κάτω των 16 ετών

Σύνοψη

Ο Bill Ready, CEO του Pinterest, μέσα από άρθρο του στο Time και ανάρτηση στο LinkedIn, ζητά αυστηρή νομοθεσία και απαγόρευση των social media για χρήστες κάτω των 16 ετών.

Συγκρίνει τις σημερινές εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης με τις καπνοβιομηχανίες του 20ού αιώνα, κατηγορώντας τες ότι βάζουν το κέρδος πάνω από την ασφάλεια.

Υποστηρίζει ανοιχτά το πρόσφατο νομοθετικό μοντέλο της Αυστραλίας για τον αποκλεισμό των ανηλίκων.

Το Pinterest εξαιρείται ουσιαστικά από τη συζήτηση, καθώς προσδιορίζεται ως «μηχανή οπτικής ανακάλυψης» και έχει ήδη μετατρέψει σε ιδιωτικούς τους λογαριασμούς των χρηστών κάτω των 16 ετών, καταγράφοντας παράλληλα αύξηση στη βάση χρηστών της Gen Z (άνω του 50%).

Η εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων στην Ευρώπη (και κατ' επέκταση στην Ελλάδα) συναντά τεχνικά εμπόδια όσον αφορά την επαλήθευση ηλικίας σε επίπεδο συσκευής.

Ο CEO του Pinterest, Bill Ready, υποστηρίζει επίσημα την παγκόσμια απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για χρήστες κάτω των 16 ετών. Μέσα από τοποθετήσεις του στο περιοδικό Time και το δίκτυο του LinkedIn τον Μάρτιο του 2026, παρομοιάζει τις πλατφόρμες με τις καπνοβιομηχανίες, τονίζοντας ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί σχεδιάζουν αλγορίθμους μεγιστοποίησης του χρόνου παραμονής (view time) εις βάρος της ψυχικής υγείας, καθιστώντας τα τρέχοντα περιβάλλοντα μη ασφαλή για τα παιδιά.

Η σύγκριση με τις καπνοβιομηχανίες και το μοντέλο της Αυστραλίας

Η τοποθέτηση του Bill Ready δεν αποτελεί απλώς μια παρατήρηση, αλλά μια ευθεία επίθεση στο επιχειρηματικό μοντέλο κολοσσών όπως η Meta (Facebook, Instagram) και η ByteDance (TikTok). Στο άρθρο του, ο Ready χαρακτηρίζει τα σημερινά μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως τη «νέα καπνοβιομηχανία», κατηγορώντας τα στελέχη της Silicon Valley ότι γνωρίζουν τις επιπτώσεις των προϊόντων τους (αύξηση άγχους, κατάθλιψης, διάσπαση προσοχής) αλλά επιλέγουν την κερδοφορία μέσω του αδιάκοπου scrolling.

Ο επικεφαλής του Pinterest επικροτεί την αυστραλιανή κυβέρνηση, η οποία πρόσφατα έθεσε σε εφαρμογή το αυστηρότερο νομικό πλαίσιο παγκοσμίως, μπλοκάροντας εκατομμύρια λογαριασμούς ανηλίκων. Ενώ πολλοί CEOs τεχνολογικών εταιρειών χαρακτήρισαν το αυστραλιανό νομοσχέδιο ως «πρόωρο και υπερβολικό», ο Ready υποστηρίζει πως εάν οι εταιρείες αποτύχουν να αυτορρυθμιστούν, οι κυβερνήσεις οφείλουν να επιβάλουν καθολικούς περιορισμούς. Ξεκαθαρίζει μάλιστα τη διαφορά μεταξύ της «νομικής συμμόρφωσης» και της «πραγματικής ασφάλειας», σημειώνοντας ότι η απλή αποδοχή των Όρων Χρήσης από ένα παιδί δεν το προστατεύει από την έκθεση σε αγνώστους και τον εθισμό στην οθόνη.

Η «εξαίρεση» του Pinterest: Εργαλείο ανακάλυψης ή κοινωνικό δίκτυο;

Η στάση του Ready κρύβει ένα σημαντικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Το Pinterest έχει συστηματικά αποστασιοποιηθεί από τον όρο "social media". Ως πλατφόρμα διαμοιρασμού εικόνων και ψηφιακών πινάκων, δίνει έμφαση στην προσωπική έμπνευση (DIY, μόδα, διακόσμηση) και όχι στην αλληλεπίδραση μεταξύ χρηστών ή τη δημόσια προβολή της προσωπικής ζωής.

Όταν το Pinterest αφαίρεσε τα κοινωνικά χαρακτηριστικά (όπως τα σχόλια και τα άμεσα μηνύματα) από τους εφήβους και μετέτρεψε όλους τους λογαριασμούς κάτω των 16 ετών σε ιδιωτικούς, πολλοί αναλυτές προέβλεψαν απώλεια του νεανικού κοινού. Τα δεδομένα διέψευσαν τις εκτιμήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Ready, η Generation Z αποτελεί σήμερα πάνω από το 50% των ενεργών χρηστών. Αντίστοιχα δεδομένα της εταιρείας αναλύσεων Apptopia δείχνουν ότι το ένα τρίτο των χρηστών του Pinterest ανήκει στο ηλικιακό γκρουπ 17-25 ετών. Η εταιρεία αποδεικνύει εμπράκτως ότι η απουσία αλγορίθμων ακραίας δέσμευσης δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με απώλεια εσόδων ή χρηστών.

Το νομοθετικό πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική πραγματικότητα

Πώς μεταφράζεται όμως αυτή η εξέλιξη για την ευρωπαϊκή και κατ' επέκταση την ελληνική αγορά; Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ενεργοποιήσει την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA), η οποία απαγορεύει αυστηρά τη στοχευμένη διαφήμιση σε ανηλίκους. Ωστόσο, ο πλήρης αποκλεισμός των παιδιών κάτω των 16 ετών συναντά ανυπέρβλητα τεχνικά εμπόδια.

Στην Ελλάδα, η συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο περιορίζεται συνήθως σε ενημερωτικές καμπάνιες και πρωτοβουλίες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Μια καθολική απαγόρευση τύπου Αυστραλίας θα απαιτούσε προηγμένα συστήματα επιβεβαίωσης ηλικίας (Age Verification) στο επίπεδο της ίδιας της συσκευής (OS level) ή μέσω των App Stores (Apple, Google). Οι προτάσεις για τη σύνδεση των συσκευών των παιδιών με τα κρατικά έγγραφα των γονέων (μέσω υπηρεσιών όπως το Gov.gr Wallet) εγείρουν σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR). Η τοπική αγορά και οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών δεν διαθέτουν αυτή τη στιγμή την έτοιμη υποδομή για την επιβολή τέτοιων περιορισμών, αφήνοντας την ευθύνη αποκλειστικά στον γονικό έλεγχο.

Η τεχνολογική πρόκληση της επαλήθευσης ηλικίας

Η καρδιά του προβλήματος παραμένει η υλοποίηση. Οι προτάσεις που εξετάζονται διεθνώς απαιτούν από τα App Stores να αναλάβουν τον ρόλο του "πορτιέρη", επιβεβαιώνοντας την ηλικία μέσω βιομετρικών δεδομένων ή κρατικών ταυτοτήτων, αφαιρώντας το βάρος από κάθε μεμονωμένη εφαρμογή. Ωστόσο, τα συστήματα αυτά παρουσιάζουν τεχνικά κενά, είναι ευάλωτα σε παρακάμψεις (π.χ. χρήση VPN ή δημιουργία ψεύτικων προφίλ από παλαιότερες συσκευές) και δημιουργούν τεράστιες βάσεις δεδομένων ευαίσθητων πληροφοριών, τις οποίες οι χάκερ θεωρούν ιδανικούς στόχους.

Η άποψη του Techgear

Είναι εξαιρετικά σπάνιο (και στρατηγικά ευφυές) να βλέπουμε τον CEO μιας τεχνολογικής πλατφόρμας εκατομμυρίων χρηστών να ζητά κρατική παρέμβαση και ρυθμιστικές απαγορεύσεις. Ο Bill Ready παίζει ένα έξυπνο χαρτί: κατηγορώντας ευθέως τον ανταγωνισμό και τοποθετώντας το Pinterest στο απυρόβλητο, κερδίζει πόντους αξιοπιστίας απέναντι στους γονείς και τους νομοθέτες.

Ωστόσο, η πρακτική εφαρμογή αυτών των απαγορεύσεων είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Η καθημερινή τριβή με συστήματα γονικού ελέγχου και εργαλεία επαλήθευσης ηλικίας παραμένει προβληματική. Όποιος έχει προσπαθήσει να ρυθμίσει ένα παιδικό λογαριασμό μέσω του Google Family Link ή του Apple Screen Time, γνωρίζει τον εκνευρισμό των ατελείωτων σφαλμάτων συγχρονισμού και των περιορισμών που συχνά μπλοκάρουν ακόμα και εκπαιδευτικές εφαρμογές. Το να περιμένουμε από την εκάστοτε κυβέρνηση να δημιουργήσει ένα αλάνθαστο σύστημα ελέγχου ηλικίας στο διαδίκτυο είναι τεχνικά αβάσιμο.

Η λύση πρέπει να προέλθει από τον ριζικό επανασχεδιασμό των αλγορίθμων, με τη μετατόπιση από το ατελείωτο doom-scrolling σε χρονολογικά feeds, κάτι που φυσικά οι εταιρείες αρνούνται να κάνουν οικειοθελώς, καθώς πλήττει άμεσα τα έσοδά τους από τις διαφημίσεις. Το Pinterest αποδεικνύει ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος ανάπτυξης, αλλά μένει να φανεί αν το οικοσύστημα είναι διατεθειμένο να θυσιάσει το engagement στον βωμό της ψυχικής υγείας.