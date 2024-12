Ο ESA πέτυχε την πρώτη στον κόσμο απευθείας σύνδεση 5G σε δορυφόρο χαμηλής γήινης τροχιάς

Σε μια παγκόσμια πρωτοτυπία, ο ESA και η Telesat συνέδεσαν με επιτυχία έναν δορυφόρο σε χαμηλή γήινη τροχιά (LEO) με το έδαφος χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 5G Non-Terrestrial Network (NTN) στην περιοχή συχνοτήτων Ka-band, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση να γίνουν οι διαστημικές συνδέσεις τόσο απλές όσο η χρήση ενός κινητού τηλεφώνου.



Το επίτευγμα αυτό ανοίγει δυνατότητες που προηγουμένως ήταν απρόσιτες, καθώς οι δορυφόροι χαμηλής πτήσης σε συνδυασμό με την τυποποιημένη τεχνολογία 5G μπορούν πλέον να υποστηρίξουν υπηρεσίες που απαιτούν διαδραστικές συνδέσεις σε πραγματικό χρόνο. Το επίτευγμα θα μπορούσε να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε απομακρυσμένες περιοχές και την υποστήριξη βιομηχανικών λειτουργιών εξ αποστάσεως σε όλο τον κόσμο.



Το εργαστήριο 5G/6G του ESA στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ESTEC) στην Ολλανδία συνδέθηκε επιτυχώς με τον δορυφόρο LEO 3 που διαχειρίζεται η Telesat, ένας κορυφαίος παγκόσμιος φορέας εκμετάλλευσης δορυφόρων. Η δοκιμή κατέστη δυνατή μέσω ενός μνημονίου συμφωνίας που υπεγράφη νωρίτερα φέτος μεταξύ του ESA και της Telesat, το οποίο παρείχε πρόσβαση στον δορυφόρο επίδειξης LEO 3. Ο δορυφόρος LEO 3 διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη δοκιμή εφαρμογών πελατών με χαμηλή καθυστέρηση, καθώς και για την ανάπτυξη κεραιών και μόντεμ.

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία 5G της Amarisoft, η ομάδα δημιούργησε και διατήρησε μια σταθερή σύνδεση με τον δορυφόρο καθώς αυτός κινούνταν στον ουρανό, από λίγο πάνω από τον ορίζοντα μέχρι το μέγιστο υψόμετρο των 38 μοιρών και πάλι πίσω. Ενώ παρόμοια πειράματα έχουν διεξαχθεί με δορυφόρους σε γεωστατικές τροχιές, αυτό σηματοδοτεί την πρώτη επιτυχή εφαρμογή της τεχνολογίας 5G NTN με δορυφόρο LEO που κινείται γρήγορα σε σχέση με έναν χρήστη στο έδαφος.



Από τη δυνατότητα απομακρυσμένης χειρουργικής επέμβασης μέσω αξιόπιστων υπηρεσιών τηλεϊατρικής έως την υποστήριξη αυτόνομων οχημάτων, οι εφαρμογές που ανοίγονται με τη χρήση τεχνολογιών 5G NTN είναι εκτεταμένες. Το σύστημα προσφέρει επίσης ευκαιρίες για την παροχή συνδεσιμότητας σε ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών, τη διατήρηση της σύνδεσης των πολιτών σε απομακρυσμένες τοποθεσίες, ακόμη και τη βελτίωση των υπηρεσιών διαδικτύου κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η βασική καινοτομία αυτού του πειράματος ήταν η χρήση ανοικτών προτύπων, τα οποία αναπτύχθηκαν από το Third Generation Partnership Project (3GPP) - τον διεθνή οργανισμό που δημιουργεί πρότυπα τηλεπικοινωνιών - αντί της ιδιόκτητης τεχνολογίας κυματομορφών. Αυτό σημαίνει ότι οι κινητές συσκευές θα μπορούσαν δυνητικά να συνδεθούν απευθείας με τους δορυφόρους (ένα σενάριο γνωστό ως direct-to-device), μειώνοντας ενδεχομένως το κόστος και την πολυπλοκότητα των επίγειων υποδομών και αυξάνοντας τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ διαφορετικών παρόχων. Θεωρητικά, η τεχνολογία επιτρέπει την απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ επίγειων δικτύων και δορυφόρων, εξασφαλίζοντας συνεχή κάλυψη είτε βρίσκεστε στο κέντρο μιας πόλης είτε σε μια απομακρυσμένη βουνοπλαγιά.



Το έργο αυτό αποτελεί μέρος της στρατηγικής γραμμής προγράμματος Space for 5G/6G and Sustainable Connectivity του ESA, που στοχεύει στην ενσωμάτωση των κυψελοειδών δικτύων με διαστημικά δίκτυα για τη σύνδεση όλων, παντού και ανά πάσα στιγμή.

[via]