Σύνοψη

Η επικείμενη αναβάθμιση High-Luminosity LHC του CERN αναμένεται να αποφέρει στην ευρύτερη κοινωνία σχεδόν το διπλάσιο της αρχικής επένδυσης κατασκευής, σύμφωνα με τις νεότερες και εξαιρετικά αυστηρές οικονομοτεχνικές μελέτες του οργανισμού.

Η μέτρηση της απόδοσης επένδυσης (ROI) στη βασική έρευνα βασίζεται σε μοντέλα αξιολόγησης που προσμετρούν την ανάπτυξη νέου λογισμικού, την τεχνολογική μεταφορά σε νευραλγικούς τομείς όπως η ιατρική και η βιομηχανία, καθώς και την εκπαίδευση χιλιάδων νέων επιστημόνων.

Η αύξηση του παραγόμενου όγκου δεδομένων από τον νέο επιταχυντή ωθεί τον οργανισμό σε νέες στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας στην ευρωπαϊκή αγορά ανοιχτά γλωσσικά μοντέλα και αλγορίθμους ειδικά εκπαιδευμένους για τις θετικές επιστήμες.

Η αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας των γιγαντιαίων επιστημονικών υποδομών αποτελούσε ανέκαθεν μια περίπλοκη εξίσωση. Όταν οι ερευνητικοί οργανισμοί δαπανούν δισεκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή μηχανών ικανών να μελετήσουν τη θεμελιώδη δομή του Σύμπαντος και τις αλληλεπιδράσεις των υποατομικών σωματιδίων, η δικαιολόγηση αυτών των τεράστιων δημόσιων πόρων απαιτεί κάτι περισσότερο από την απλή υπόσχεση της θεωρητικής γνώσης.

Το CERN αντιμετωπίζει αυτήν την πρόκληση, καθώς προχωρά στην ιστορική και τεχνολογικά πρωτόγνωρη αναβάθμιση του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) στη νέα του μορφή, η οποία ονομάζεται High-Luminosity LHC (HiLumi LHC). Προκειμένου να απαντήσει στους αμφισβητίες, ο οργανισμός δημοσιεύει πλέον μελέτες για το προσδοκώμενο κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα του εγχειρήματος και τα αποτελέσματα υποδεικνύουν πως η συνολική επένδυση θα επιστρέψει τελικά σχεδόν τα διπλάσια χρήματα στην κοινωνία.

Αναδρομικά στην ιστορία της σύγχρονης φυσικής, η σύνδεση μεταξύ της αμιγούς θεωρητικής αναζήτησης και των άμεσων τεχνολογικών εφαρμογών που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας είναι αδιαμφισβήτητη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του σπουδαίου φυσικού Paul Dirac, ο οποίος το 1931 προέβλεψε θεωρητικά την ύπαρξη ενός άγνωστου μέχρι τότε σωματιδίου με την ίδια ακριβώς μάζα με το ηλεκτρόνιο αλλά με εντελώς αντίθετο ηλεκτρικό φορτίο, αρκετό καιρό προτού ο Carl Anderson καταφέρει να το παρατηρήσει στους περίφημους θαλάμους νέφους. Η ανακάλυψη του ποζιτρονίου έθεσε τα ισχυρά θεμέλια για τις σύγχρονες τομογραφίες εκπομπής ποζιτρονίων (τα γνωστά PET scanners) που βρίσκονται πλέον εγκατεστημένα σε χιλιάδες νοσοκομεία σε ολόκληρο τον κόσμο, διασώζοντας εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές και ταυτόχρονα δημιουργώντας μια απόλυτα αυτόνομη βιομηχανία ιατρικής απεικόνισης με συνολική αξία πολλών δισεκατομμυρίων.

Τι είναι η αναβάθμιση High-Luminosity LHC και ποιο το αρχικό της κόστος;

Ο High-Luminosity LHC αποτελεί τη ριζική τεχνολογική αναβάθμιση του υφιστάμενου Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων, με βασικό σχεδιαστικό στόχο να αυξήσει τη φωτεινότητά του κατά δέκα φορές, γεγονός που θα επιτρέψει την καταγραφή ενός ασύλληπτου όγκου συγκρούσεων σωματιδίων ανά δευτερόλεπτο. Το συνολικό κόστος του έργου υπολογίζεται σε περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα, με την έναρξη της πλήρους λειτουργίας της υποδομής να τοποθετείται χρονικά στις αρχές της επόμενης δεκαετίας, ενσωματώνοντας πρωτοποριακούς υπεραγώγιμους μαγνήτες νέας γενιάς και επαναστατικά συστήματα κρυογονικής ψύξης.

Μέσα από την τεράστια αύξηση της ονομαστικής φωτεινότητας, οι ερευνητές του οργανισμού θα αποκτήσουν τη μοναδική ικανότητα να παρατηρούν εξαιρετικά σπάνια φυσικά φαινόμενα με πρωτοφανή στατιστική ακρίβεια, συλλέγοντας υπερπολλαπλάσια ποσά ωφέλιμων δεδομένων σε άμεση σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες της λειτουργίας του συστήματος. Η υλοποίηση δεν περιορίζεται απλώς στην κατάλληλη συνένωση ανθεκτικών μετάλλων, οπτικών ινών και χιλιάδων χιλιομέτρων υπεραγώγιμων καλωδίων, αλλά αντιθέτως προϋποθέτει τη βίαιη υπέρβαση των απόλυτων ορίων της σύγχρονης μηχανικής των υλικών.

Εσωτερικά τμήματα των γιγαντιαίων ανιχνευτών ανακατασκευάζονται εξ ολοκλήρου προκειμένου να αντέξουν τα τρομακτικά επίπεδα ακτινοβολίας που θα προκύψουν από τις συγκρούσεις. Παράλληλα, τα συστήματα συλλογής και μεταφοράς πληροφοριών αναβαθμίζονται σε εξωπραγματικό βαθμό ώστε να διαθέτουν την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ για να φιλτράρουν, να αναλύουν και να αποθηκεύουν δεκάδες exabytes δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, πιέζοντας τις βιομηχανίες της πληροφορικής στα άκρα.

Πώς αποτιμάται οικονομικά η απόδοση επένδυσης στις υποδομές του οργανισμού;

Η μεθοδολογία υπολογισμού που εφαρμόζει το CERN βασίζεται σε εξαιρετικά πολύπλοκα οικονομετρικά μοντέλα κόστους-οφέλους, τα οποία έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την αξιολόγηση επιστημονικών υποδομών υπερυψηλής κλίμακας. Τα διαθέσιμα στοιχεία πιστοποιούν πως η άμεση μεταφορά τεχνογνωσίας στη βαριά βιομηχανία, η συστηματική εκπαίδευση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, η συνεχής δημιουργία ανοιχτού λογισμικού και οι πολλαπλές εφαρμογές στην ιατρική ακτινοθεραπεία, καταλήγουν να παράγουν ένα συνολικό κοινωνικοοικονομικό πλεόνασμα που υπερβαίνει σχεδόν κατά δύο φορές το συνολικό κόστος κατασκευής, μισθοδοσίας και μακροχρόνιας λειτουργίας.

Μιλάμε στην ουσία για μια εξαιρετικά απαιτητική και πολυπαραγοντική στατιστική αποτίμηση, διότι ο ορθός υπολογισμός των μελλοντικών υπεραξιών επιβάλλει τη βαθιά εξέταση πολλαπλών ανεξάρτητων μεταβλητών που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Για παράδειγμα, οι καινοτόμες τεχνικές που αναπτύσσονται για τον μικρομετρικό έλεγχο των δεσμών πρωτονίων αξιοποιούνται ήδη στην ιατρική ακτινοθεραπεία στοχευμένων καρκινικών όγκων, μειώνοντας δραστικά τις καταστροφικές επιπτώσεις στους υγιείς περιβάλλοντες ιστούς των ασθενών. Επιπλέον, η διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για ταχύτατη επεξεργασία κολοσσιαίων κατανεμημένων βάσεων δεδομένων ώθησε πρόσφατα το ευρωπαϊκό εργαστήριο στη σύναψη μιας τεράστιας στρατηγικής συνεργασίας με την ευρωπαϊκή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Mistral AI, εστιάζοντας αποκλειστικά στην επιτάχυνση των διαδικασιών μηχανικής μάθησης για τις θετικές επιστήμες.

Η συντονισμένη αυτή προσπάθεια αναμένεται να τροφοδοτήσει ολόκληρο το οικοσύστημα της τεχνολογικής αγοράς της Ευρώπης με ισχυρά και πλήρως βελτιστοποιημένα εργαλεία ανοιχτού κώδικα, μειώνοντας την άμεση εξάρτηση από τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Παρά τα παραπάνω άλματα, η σημαντικότερη παρακαταθήκη αυτών των επενδύσεων εντοπίζεται στην ακαδημαϊκή και πρακτική εκπαίδευση των χιλιάδων νέων επιστημόνων που εντάσσονται στις τάξεις του οργανισμού, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρουν την αναλυτική τους ικανότητα σε ιδιωτικές εταιρείες ανάπτυξης μικροεπεξεργαστών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τμήματα έρευνας μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών και δημόσια ινστιτούτα.