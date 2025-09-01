Ο Microsoft Edge φέρνει το YouTube στο παρασκήνιο χωρίς συνδρομή Premium

Η Microsoft φαίνεται πως βρήκε έναν τρόπο να προσφέρει ένα από τα πιο περιζήτητα προνόμια του YouTube Premium χωρίς να απαιτείται συνδρομή. Μέσω του Edge browser για Android, η εταιρεία δοκιμάζει μια νέα δυνατότητα που επιτρέπει την αναπαραγωγή βίντεο στο παρασκήνιο, κάτι που μέχρι σήμερα αποτελούσε αποκλειστικό χαρακτηριστικό για όσους πλήρωναν το μηνιαίο πακέτο της υπηρεσίας.

Η είδηση ήρθε στο φως χάρη στον χρήστη του X, Leopeva64, ο οποίος ανακάλυψε μια νέα επιλογή – γνωστή ως flag – στην πειραματική έκδοση Edge Canary για συσκευές Android. Με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, τα βίντεο συνεχίζουν να παίζουν ακόμα κι αν ο χρήστης αλλάξει καρτέλα στον browser, ανοίξει άλλη εφαρμογή ή κλειδώσει τη συσκευή του. Και το σημαντικότερο: αυτό ισχύει για το YouTube, αλλά και για άλλες πλατφόρμες βίντεο.

Η ενεργοποίηση δεν είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Αρκεί ο χρήστης να κατεβάσει την έκδοση Edge Canary, να πληκτρολογήσει στη γραμμή αναζήτησης το edge://flags και να αναζητήσει την επιλογή Video Background Play. Από εκεί, μπορεί να αλλάξει την κατάσταση σε Enabled και να επανεκκινήσει τον browser. Στη συνέχεια, μέσα από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής, υπάρχει η επιλογή Background video playback που ολοκληρώνει τη διαδικασία. Από εκείνη τη στιγμή, τα βίντεο συνεχίζουν να παίζουν στο παρασκήνιο χωρίς διακοπή.

Εκτός από το background play, η Microsoft φαίνεται να προσφέρει και μια ακόμα λειτουργία που «αγγίζει» τα συμφέροντα της Google. Κατά την πρώτη εκκίνηση του Edge Canary, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα που προτρέπει τον χρήστη να ενεργοποιήσει ενσωματωμένο ad blocker, ώστε να βλέπει βίντεο χωρίς διαφημίσεις. Αν επιλέξει το Turn On, το εργαλείο μπλοκάρει την πλειονότητα των διαφημίσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών του YouTube.

Αν οι δύο αυτές δυνατότητες – background playback και ad blocking – περάσουν τελικά στη σταθερή έκδοση του Edge, τότε οι χρήστες θα έχουν πολύ λιγότερους λόγους να πληρώνουν για YouTube Premium. Και αυτό ενδεχομένως να προκαλέσει μείωση στους συνδρομητές της υπηρεσίας, πλήττοντας άμεσα τα έσοδα της Google.

Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που η Microsoft συγκρούεται με το YouTube. Το 2013, η εταιρεία είχε παρουσιάσει τη δική της εφαρμογή για Windows Phone, η οποία επέτρεπε όχι μόνο την αναπαραγωγή βίντεο χωρίς διαφημίσεις αλλά και τη λήψη τους στη συσκευή. Η Google αντέδρασε άμεσα, θεωρώντας ότι αυτές οι πρακτικές παραβίαζαν τους όρους χρήσης της, και απέκλεισε την εφαρμογή. Έτσι, πολλοί αναρωτιούνται αν η ιστορία θα επαναληφθεί, με την Google να υιοθετεί και πάλι αυστηρή στάση.

Η συγκυρία πάντως είναι ενδιαφέρουσα. Το YouTube Premium βασίζεται σε δύο βασικά πλεονεκτήματα: την απουσία διαφημίσεων και τη δυνατότητα αναπαραγωγής βίντεο στο παρασκήνιο. Με το Edge να προσφέρει ακριβώς αυτά δωρεάν, η Google μπορεί να βρεθεί σε δύσκολη θέση. Από την άλλη πλευρά, η Microsoft ενισχύει την αξία του browser της σε μια αγορά όπου το Chrome κυριαρχεί συντριπτικά.

Δεν πρέπει να παραβλέπεται επίσης το γεγονός ότι παρόμοιες λύσεις κυκλοφορούν ήδη ανεπίσημα. Εφαρμογές όπως το YouTube ReVanced έχουν κερδίσει δημοτικότητα ακριβώς επειδή παρέχουν όλα τα προνόμια του Premium χωρίς κόστος. Ωστόσο, αυτές οι εφαρμογές δεν προέρχονται από μεγάλες εταιρείες και συχνά εγείρουν ανησυχίες ασφάλειας. Η περίπτωση του Edge είναι διαφορετική, καθώς πρόκειται για προϊόν της Microsoft, με σταθερές ενημερώσεις και επίσημη υποστήριξη.

Το ερώτημα που μένει είναι πώς θα αντιδράσει η Google. Αν επιλέξει να ανεχθεί την κίνηση της Microsoft, διακινδυνεύει να δει το Premium να χάνει τη μοναδικότητά του. Αντίθετα, αν επιχειρήσει να μπλοκάρει ή να περιορίσει το Edge, μπορεί να ξεσπάσει μια νέα αντιπαράθεση που θα θυμίσει το παρελθόν.

Edge Canary for Android now supports background video playback; Microsoft has added a new flag that enables this option:https://t.co/e5p76LgpFb pic.twitter.com/fHt0PxDtfx — Leopeva64 (@Leopeva64) August 26, 2025

[via]