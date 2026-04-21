Ο Tim Cook αποχωρεί από την Apple: Νέος CEO ο John Ternus!

Σύνοψη

Ο Tim Cook ανακοίνωσε την επίσημη αποχώρησή του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Apple, έπειτα από 15 χρόνια παραμονής στο τιμόνι της εταιρείας.

Νέος CEO της Apple αναλαμβάνει ο John Ternus, μέχρι πρότινος Senior Vice President of Hardware Engineering.

Ο Cook δημοσίευσε ανοιχτή επιστολή προς την κοινότητα της Apple, κάνοντας απολογισμό της πορείας του από το 2011 έως σήμερα.

Ο Johny Srouji αναβαθμίζεται στη νεοσύστατη θέση του Chief Hardware Officer (CHO), συγκεντρώνοντας υπό την εποπτεία του το σύνολο του σχεδιασμού συστημάτων και ημιαγωγών.

Η μεγαλύτερη διοικητική αλλαγή στην ιστορία της Apple από τον Αύγουστο του 2011 είναι πλέον γεγονός. Ο Tim Cook αποχωρεί από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, παραδίδοντας τα ηνία στον John Ternus. Η αλλαγή αυτή συνοδεύεται από μια ευρύτερη αναδιάρθρωση στα ανώτατα κλιμάκια του τμήματος hardware, με τον Johny Srouji να αναλαμβάνει διευρυμένα καθήκοντα ως Chief Hardware Officer.

Η ανακοίνωση της αποχώρησης του Tim Cook ήρθε συνοδευόμενη από μια ανοιχτή επιστολή προς την κοινότητα της Apple. Στο κείμενο αυτό, ο απερχόμενος CEO εστιάζει στην πορεία της εταιρείας από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του μετά την απώλεια του Steve Jobs. Υπό την ηγεσία του, η Apple μετεξελίχθηκε από μια εταιρεία που βασιζόταν σχεδόν αποκλειστικά στις πωλήσεις υπολογιστών και smartphones, σε έναν τεχνολογικό κολοσσό με κεφαλαιοποίηση που ξεπέρασε τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια, ισχυρό τμήμα υπηρεσιών (Services) και ηγετική θέση στα wearables (Apple Watch, AirPods).

Η επιστολή υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας στην ιδιωτικότητα, την προσβασιμότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τομείς στους οποίους ο Cook έδωσε ιδιαίτερη έμφαση. Αν και δεν διευκρινίζεται άμεσα ο επόμενος ρόλος του —εάν θα παραμείνει δηλαδή στο διοικητικό συμβούλιο ως απλό μέλος ή αν θα αποσυρθεί πλήρως— η επιστολή αποπνέει την αίσθηση ενός ολοκληρωμένου κύκλου. Η στρατηγική επιλογή του να επικεντρωθεί στην αλυσίδα εφοδιασμού και τη διαχείριση αποθεμάτων αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της Apple τα τελευταία 15 χρόνια.

Η αποχαιρετιστήρια επιστολή του Tim Cook

Προς την κοινότητα της Apple,



Πριν από 15 χρόνια, κλήθηκα να αναλάβω την πιο βαριά ευθύνη της ζωής μου. Ο Steve μου εμπιστεύτηκε την ηγεσία της εταιρείας που ίδρυσε, αγάπησε και στην οποία έδωσε την ψυχή του. Σήμερα, νιώθοντας βαθιά ευγνωμοσύνη, σας γράφω για να μοιραστώ την απόφασή μου να αποχωρήσω από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Apple. Όταν ξεκίνησα αυτό το ταξίδι, ο στόχος μου δεν ήταν ποτέ να αντικαταστήσω τον Steve. Αυτό ήταν αδύνατο. Ο στόχος μου ήταν να διασφαλίσω ότι το όραμά του θα συνέχιζε να ζει, να αναπνέει και να εξελίσσεται. Κοιτάζοντας πίσω, είμαι απίστευτα υπερήφανος για όσα πετύχαμε μαζί. Από το Apple Watch που έχει σώσει αμέτρητες ζωές, μέχρι τη μετάβαση στο Apple Silicon που επαναπροσδιόρισε τις δυνατότητες των προσωπικών υπολογιστών, οι ομάδες μας δεν σταμάτησαν ποτέ να καινοτομούν. Ωστόσο, η μεγαλύτερη κληρονομιά μας δεν μετριέται σε συσκευές ή σε οικονομικά μεγέθη. Μετριέται στις αξίες που εδραιώσαμε. Κάναμε την ιδιωτικότητα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, ενσωματωμένο στον πυρήνα του κώδικά μας. Πλησιάζουμε τον στόχο μας να είμαστε πλήρως ανθρακικά ουδέτεροι σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού μας, αποδεικνύοντας ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να προστατεύει τον πλανήτη. Και σχεδιάσαμε τεχνολογίες που είναι προσβάσιμες σε όλους, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι η καλύτερη τεχνολογία είναι αυτή που ενδυναμώνει κάθε άνθρωπο. Η Apple σήμερα είναι ισχυρότερη από ποτέ. Διαθέτει την πιο ταλαντούχα ομάδα στον κόσμο. Γι' αυτό, η στιγμή είναι κατάλληλη για να παραδώσω τη σκυτάλη. Ο John Ternus είναι ο ιδανικός ηγέτης για να οδηγήσει την Apple στην επόμενη δεκαετία. Το πάθος του για τον άψογο μηχανολογικό σχεδιασμό, η βαθιά του κατανόηση της ενοποίησης υλικού και λογισμικού, και η αφοσίωσή του στις αρχές μας, εγγυώνται ότι τα καλύτερα προϊόντα της Apple βρίσκονται ακόμη μπροστά μας. Θέλω να ευχαριστήσω κάθε εργαζόμενο, κάθε developer και κάθε χρήστη που πίστεψε σε εμάς. Η υποστήριξή σας ήταν το καύσιμο που με ωθούσε κάθε μέρα. Η Apple θα κατέχει πάντα το μεγαλύτερο μέρος της καρδιάς μου. Σας ευχαριστώ, Tim

Ο John Ternus αναλαμβάνει τη θέση του CEO

Η επιλογή του John Ternus για τη θέση του CEO δεν αποτελεί έκπληξη για τους αναλυτές της βιομηχανίας. Ο Ternus, ο οποίος εντάχθηκε στην Apple το 2001, έχει επιβλέψει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ορισμένων εκ των σημαντικότερων προϊόντων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των AirPods, της σειράς iPad και, φυσικά, της μετάβασης ολόκληρης της γκάμας των Mac στην πλατφόρμα του Apple Silicon.

Η ανάληψη της ηγεσίας από τον Ternus σηματοδοτεί μια σαφή στροφή της Apple. Ενώ ο Tim Cook προερχόταν από τον τομέα των λειτουργιών, ο Ternus φέρνει στο τιμόνι το υπόβαθρο του μηχανικού. Αυτή η διαφοροποίηση αναμένεται να επηρεάσει την ταχύτητα ανάπτυξης νέων προϊοντικών κατηγοριών και τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται τον κύκλο ζωής του hardware. Η βαθιά κατανόηση του Ternus όσον αφορά την ενοποίηση υλικού και λογισμικού τίθεται πλέον στο επίκεντρο της στρατηγικής ανάπτυξης της Apple για την επόμενη δεκαετία.

Η στρατηγική αναβάθμιση του Johny Srouji

Η άνοδος του Ternus στη θέση του CEO άφησε ένα κενό στην ηγεσία του τμήματος Hardware Engineering, το οποίο καλύπτεται μέσω μιας ευρύτερης αναδιοργάνωσης. Ο Johny Srouji, ο άνθρωπος πίσω από την τεράστια επιτυχία των επεξεργαστών M-Series και A-Series, προάγεται στη θέση του Chief Hardware Officer.

Μέχρι σήμερα, ο Srouji διατηρούσε τον τίτλο του SVP of Hardware Technologies, εστιάζοντας κυρίως στην ανάπτυξη προσαρμοσμένων ημιαγωγών (custom silicon) και μπαταριών. Ως Chief Hardware Officer, ο ρόλος του επεκτείνεται. Πλέον, όχι μόνο θα ελέγχει τον σχεδιασμό των επεξεργαστών (SoC), αλλά θα εποπτεύει τον συνολικό μηχανολογικό και προϊοντικό σχεδιασμό των συσκευών. Η συγκέντρωση αυτών των εξουσιών στα χέρια του Srouji υποδεικνύει την πρόθεση της Apple να μειώσει περαιτέρω την απόσταση μεταξύ του εσωτερικού σχεδιασμού των chip και της τελικής μορφής των συσκευών της, καθιστώντας το custom silicon τον απόλυτο ρυθμιστή των δυνατοτήτων κάθε νέου προϊόντος.