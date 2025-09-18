Oakley Meta Vanguard: Τα γυαλιά που φέρνουν την τεχνητή νοημοσύνη στον αθλητισμό

Στο συνέδριο Meta Connect 2025, ο Mark Zuckerberg παρουσίασε τα Oakley Meta Vanguard, τη νέα γενιά Performance AI glasses που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αθλητές υψηλού επιπέδου. Μετά το λανσάρισμα των Oakley Meta HSTN νωρίτερα φέτος, η Meta και η EssilorLuxottica επεκτείνουν την παρουσία τους στον κόσμο του αθλητισμού, δημιουργώντας μια νέα κατηγορία «Athletic Intelligence» που υπόσχεται να βελτιώσει την απόδοση σε πραγματικό χρόνο.

Τα Oakley Meta Vanguard έρχονται με κάμερα έτοιμη για δράση, πλήρη ενσωμάτωση με εφαρμογές όπως Garmin και Strava, αλλά και προηγμένο ήχο για πιο απολαυστικές προπονήσεις. Ο σκελετός διαθέτει το σύστημα Three-Point Fit της Oakley και συνοδεύεται από τρία εναλλάξιμα nose pads ώστε να ταιριάζει σε διαφορετικούς τύπους προσώπου. Έχει σχεδιαστεί για χρήση με κράνη ποδηλασίας ή καπέλα, ενώ η αντοχή στο νερό και τη σκόνη με πιστοποίηση IP67 το καθιστά το πιο ανθεκτικό μοντέλο της σειράς μέχρι σήμερα.

Οι φακοί PRIZM της Oakley προστατεύουν από τον ήλιο, τον αέρα και τη σκόνη, ενώ το περιμετρικό design εξασφαλίζει σταθερότητα ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Τα γυαλιά διαθέτουν τα πιο ισχυρά open-ear ηχεία που έχει ενσωματώσει μέχρι σήμερα η Meta, με ισχύ έξι decibels υψηλότερη από τα Oakley Meta HSTN, καθιστώντας τα ιδανικά για τρέξιμο σε δρόμους με θόρυβο ή για ποδηλασία με ισχυρό άνεμο. Παράλληλα, η διάταξη πέντε μικροφώνων μειώνει σημαντικά τον θόρυβο του ανέμου σε κλήσεις, φωνητικά μηνύματα ή εντολές στο Meta AI.

Η μπαταρία προσφέρει έως και εννέα ώρες αυτονομίας, ενώ για συνεχή μουσική φτάνει τις έξι ώρες — αρκετές για έναν μαραθώνιο. Με τη θήκη φόρτισης μπορεί να προστεθούν 36 ώρες ακόμη, ενώ σε μόλις 20 λεπτά τα γυαλιά φορτίζουν στο 50%.

Η μεγάλη καινοτομία βρίσκεται στη συνεργασία με τις Garmin και Strava. Μέσα από το Meta AI app, οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες για την καρδιακή συχνότητα ή τον ρυθμό τους χωρίς να κοιτάζουν οθόνες. Το ενσωματωμένο LED στο πλάι ενημερώνει διακριτικά αν βρίσκεσαι στον στόχο που έχεις ορίσει, χωρίς να διακόπτεται η κίνηση.

Επιπλέον, η συνεργασία με τη Garmin φέρνει τη λειτουργία autocapture: τα γυαλιά καταγράφουν αυτόματα βίντεο όταν φτάνεις σε συγκεκριμένα ορόσημα, όπως αύξηση ταχύτητας, υψομέτρου ή καρδιακών παλμών. Έτσι, μπορείς να μείνεις συγκεντρωμένος στην προπόνηση χωρίς να χάσεις καμία στιγμή.

Με το Strava, οι αθλητές μπορούν να προσθέτουν γραφικά overlays με επιδόσεις πάνω σε βίντεο και φωτογραφίες, ώστε να τα μοιράζονται με την κοινότητά τους. Τα clips μπορούν επίσης να ανέβουν άμεσα σε Instagram, Facebook ή WhatsApp, δίνοντας στις προπονήσεις έναν χαρακτήρα προσωπικού highlight reel. Επιπλέον, με τις App Connections (Garmin Connect, Apple Health, Health Connect) τα δεδομένα συγκεντρώνονται στην εφαρμογή Meta AI για συγκριτική αξιολόγηση της προόδου με την πάροδο του χρόνου.

Τα Oakley Meta Vanguard ενσωματώνουν κάμερα 12MP με υπερευρυγώνιο φακό 122 μοιρών και δυνατότητα λήψης βίντεο έως 3K. Με τις νέες λειτουργίες όπως Slow Motion, Hyperlapse και ρυθμιζόμενη σταθεροποίηση εικόνας, οι αθλητές μπορούν να απαθανατίσουν τις πιο απαιτητικές στιγμές τους χωρίς να κρατούν κάμερα ή κινητό. Από καταβάσεις σε πίστες σκι έως ρεκόρ σε ποδηλατικές διαδρομές, όλα καταγράφονται από την οπτική γωνία του ίδιου του αθλητή.

Τα Oakley Meta Vanguard θα κυκλοφορήσουν στις 21 Οκτωβρίου με τιμή 499 δολάρια. Θα είναι διαθέσιμα σε αγορές όπως οι ΗΠΑ, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Βέλγιο, Αυστραλία, Γερμανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία, Δανία, Ελβετία και Ολλανδία, ενώ μέχρι το τέλος του έτους η διάθεση θα επεκταθεί σε Μεξικό, Ινδία, Βραζιλία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

[via]