OD: Πρώτο trailer για το νέο game του Hideo Kojima

Ο Hideo Kojima δεν συνηθίζει να αφήνει το κοινό του αδιάφορο και η νέα του συνεργασία με την Xbox το αποδεικνύει. Από την πρώτη ανακοίνωση του 2022 μέχρι το αποκαλυπτικό teaser που παρουσίασε το όνομα OD πέρσι, η ανυπομονησία των fans έχει φτάσει στα ύψη. Τώρα, ένα νέο trailer διάρκειας τριών λεπτών δίνει την πιο καθαρή εικόνα μέχρι σήμερα για το τι ετοιμάζει η Kojima Productions, μένοντας πιστή στην υπόσχεση του δημιουργού ότι θα προσφέρει μια μοναδική και βαθιά καθηλωτική εμπειρία.

Το video ξεκινά με τη Sophia Lillis να ανοίγει μια κόκκινη πόρτα και να ανάβει κεριά, που θυμίζουν έντονα τις παράξενες «κάψουλες-μωρά» από το Death Stranding. Η βροχή που πέφτει καταρρακτωδώς και οι μυστηριώδεις χτύποι που ακούγονται δημιουργούν ατμόσφαιρα καθαρού τρόμου. Η ηρωίδα, τρέμοντας από τον φόβο της, προϊδεάζει για το ύφος που θα έχει το παιχνίδι: μια εξερεύνηση του φόβου με τρόπους που λίγοι τίτλοι έχουν επιχειρήσει.

Στο ίδιο trailer διακρίνονται και τα πρώτα δείγματα δουλειάς της ομάδας πάνω στην Unreal Engine, με την ενεργή στήριξη της Microsoft. Ο Phil Spencer, επικεφαλής του Xbox, επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια του εορταστικού livestream για τα 10 χρόνια της Kojima Productions ότι η ανάπτυξη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τονίζοντας ότι η συμβολή της Microsoft επικεντρώνεται τόσο στην τεχνική υποδομή όσο και στην οπτική ποιότητα.

«Το OD είναι τολμηρό, μοναδικό και αναγνωρίσιμο ως προϊόν αυτής της ομάδας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Spencer. Όπως είπε, η Microsoft στηρίζει ενεργά την παραγωγή, παρέχοντας τεχνογνωσία πάνω στην Unreal Engine όχι μόνο στα εμφανή γραφικά εφέ, αλλά και σε πολλές αθέατες λεπτομέρειες που είναι κρίσιμες για την εμπειρία του παίκτη.

Η επιλογή της Unreal Engine, αντί της Decima που χρησιμοποιήθηκε στα δύο Death Stranding, δείχνει τη διάθεση του Kojima να πειραματιστεί με νέες τεχνολογίες. Ο ίδιος χαρακτήρισε την Unreal ως «ένα βήμα πιο πάνω» ακόμη και από την τεχνολογία πίσω από το Death Stranding 2, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες.

Το OD δεν προβάλλεται απλώς ως ένα ακόμη horror game. Ο ίδιος ο Kojima το παρουσιάζει ως υβρίδιο παιχνιδιού και κινηματογράφου, με στόχο να «δοκιμάσει το κατώφλι του φόβου» του παίκτη. Η εμπειρία υπόσχεται να είναι βαθιά διαδραστική, με έμφαση όχι μόνο στην αφήγηση αλλά και στον τρόπο που ο παίκτης βιώνει τον τρόμο.

Το teaser φέρει τον υπότιτλο OD Knock, κάτι που πιθανόν σχετίζεται με την εμπλοκή του Jordan Peele. Ο γνωστός δημιουργός ταινιών τρόμου και κοινωνικών θρίλερ συμμετέχει σε ξεχωριστό τμήμα του project, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να αποτελεί μόνο μία από τις όψεις της συνολικής εμπειρίας OD. Η επιλογή του υπότιτλου ίσως χρησιμεύει για να διαφοροποιήσει το κομμάτι της Kojima Productions από εκείνο που αναπτύσσει ο Peele.

Παρά τις αποκαλύψεις, το πότε θα κυκλοφορήσει το OD παραμένει άγνωστο. Ο Spencer περιορίστηκε να πει ότι η ανάπτυξη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να δοθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα. Αυτό δεν εμπόδισε τον ίδιο να εκφράσει τον ενθουσιασμό του: «Ο Kojima καινοτομεί στο gameplay, στην αφήγηση και στον τρόπο αλληλεπίδρασης με τον παίκτη. Συνεργαζόμαστε στενά και είμαστε ενθουσιασμένοι για το τι έρχεται στη συνέχεια».