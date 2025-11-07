Οι μέτοχοι της Tesla λένε «ναι» στο πακέτο αποδοχών $1 τρισ. του Elon Musk

Οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν ένα σχέδιο αποδοχών που μπορεί να μετατρέψει τον Elon Musk στον πρώτο τρισεκατομμυριούχο του πλανήτη. Η πρόταση, που παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο, δίνει στον αμφιλεγόμενο CEO το πράσινο φως για ένα “όλα ή τίποτα” πακέτο κινήτρων, τη στιγμή που ο ίδιος φαίνεται να αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε πολιτικές αντιπαραθέσεις με την αμερικανική κυβέρνηση παρά στην ίδια την εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων.

Το νέο πλάνο αποζημίωσης προβλέπει μια σειρά από εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν για να ξεκλειδώσει ο Musk τις απολαβές του. Ο σημαντικότερος από αυτούς είναι η εκτίναξη της χρηματιστηριακής αξίας της Tesla στα 8,5 τρισεκατομμύρια δολάρια — ποσό σχεδόν ασύλληπτο, δεδομένου ότι σήμερα η αξία της εταιρείας κυμαίνεται γύρω στα 1,4 δισεκατομμύρια. Οι υπόλοιποι στόχοι καλύπτουν ένα μίγμα τεχνολογικών και στρατηγικών επιτευγμάτων: από την πώληση ενός εκατομμυρίου ανθρωποειδών ρομπότ, έως τη δημιουργία ενός σαφούς σχεδίου διαδοχής για την ηγεσία της Tesla, κάτι που οι επενδυτές εδώ και καιρό ζητούν επίμονα.

Η απόφαση των μετόχων έρχεται σε μια περίοδο όπου το όνομα της Tesla εμφανίζεται στα πρωτοσέλιδα για λόγους που δεν είναι ακριβώς θετικοί. Παρά τα ιστορικά υψηλά έσοδα που ανακοίνωσε η εταιρεία στο τρίτο τρίμηνο του 2025, τα καθαρά της κέρδη σημείωσαν δραματική πτώση. Μέσα στον Οκτώβριο, η Tesla βρέθηκε στο στόχαστρο πολλαπλών ερευνών από την National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), ενώ δέχθηκε και σφοδρή κριτική από το California Department of Insurance για πρακτικές που θεωρήθηκαν αδιαφανείς ή παραπλανητικές.

Κι όμως, παρά τις δυσκολίες, το κοινό των μετόχων παραμένει εντυπωσιακά πιστό στον Musk ή ίσως εξαρτημένο από τη χαρισματική του επιρροή. Η ψήφιση του πακέτου αποδοχών ερμηνεύεται από πολλούς ως ψήφος εμπιστοσύνης προς ένα πρόσωπο που έχει αποδείξει ότι μπορεί να μεταμορφώνει ολόκληρες βιομηχανίες, αλλά και ως ένα ριψοκίνδυνο στοίχημα πάνω σε ένα όραμα που συχνά φλερτάρει με το ανέφικτο.

Η συμφωνία έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα οικονομικών “πειραμάτων” της Tesla, που έχει συνηθίσει να προκαλεί τους κανόνες της Wall Street. Ο Musk έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται για “παραδοσιακές” απολαβές, όπως μισθούς ή μπόνους. Προτιμά τα πλάνα βασισμένα στην απόδοση, τα οποία υπόσχονται τεράστιες απολαβές μόνο εφόσον επιτευχθούν εξαιρετικά φιλόδοξοι στόχοι. Αυτή η φιλοσοφία είχε πρωτοεμφανιστεί με το διαβόητο πακέτο αποδοχών του 2018, το οποίο συνδέθηκε με 12 σταδιακούς στόχους κεφαλαιοποίησης και τελικά έφερε τον Musk στην κορυφή της λίστας των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο.

Όμως αυτή τη φορά, το στοίχημα μοιάζει ακόμη πιο εξωπραγματικό. Η αποτίμηση των 8,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων είναι υπερπολλαπλάσια από τη σημερινή αξία εταιρειών-γιγάντων όπως η Apple ή η Microsoft. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, η Tesla θα πρέπει όχι μόνο να κυριαρχήσει στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και να επεκταθεί επιτυχώς σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και οι ενεργειακές υποδομές.

Και εκεί ακριβώς φαίνεται να στοχεύει ο Musk. Με παράλληλα projects όπως η SpaceX, η Neuralink και η xAI, ο εκκεντρικός επιχειρηματίας δείχνει να οικοδομεί ένα οικοσύστημα εταιρειών που τροφοδοτούν η μία την άλλη. Οι αναλυτές υποθέτουν ότι το νέο πακέτο αποδοχών έχει σχεδιαστεί και ως κίνητρο για να κρατήσει τον Musk επικεντρωμένο στην Tesla, αποτρέποντάς τον από το να αφιερώσει υπερβολικά μεγάλο μέρος της ενέργειάς του στα υπόλοιπα εγχειρήματά του.

Η ψήφος των μετόχων, ωστόσο, εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο μια εταιρεία θα πρέπει να βασίζει το μέλλον της σχεδόν αποκλειστικά στο πρόσωπο ενός και μόνο ηγέτη. Ο Musk είναι αναμφισβήτητα η κινητήρια δύναμη πίσω από την επιτυχία της Tesla, αλλά η εξάρτηση από τη δική του παρουσία και τις προσωπικές του αποφάσεις έχει αποδειχθεί δίκοπο μαχαίρι.

Αν οι στόχοι του πακέτου αποδοχών επιτευχθούν, ο Musk θα γράψει ιστορία όχι μόνο ως ο πρώτος άνθρωπος που αγγίζει το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια σε καθαρή περιουσία, αλλά και ως ο CEO που έβαλε τον πήχη πιο ψηλά από ποτέ. Αν όχι, η Tesla θα βρεθεί να αντιμετωπίζει την ίδια της την υπερβολή.

