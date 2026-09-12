Όλες οι νέες οικιακές συσκευές της Bosch στην IFA 2026

Σύνοψη

Η Bosch παρουσίασε στην IFA 2026 το νέο πλυντηριοστεγνωτήριο Σειρά 8 με τεχνολογία αντλίας θερμότητας που προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας 55% σε σχέση με τα συμβατικά μοντέλα συμπύκνωσης.

Η νέα ηλεκτρική σκούπα OneFlow Wet-and-Dry επιτρέπει το ταυτόχρονο σκούπισμα και σφουγγάρισμα. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την κάλυψη έως και 150 τετραγωνικών μέτρων με μία μόνο φόρτιση.

Η κατηγορία των συσκευών Air Fryer εμπλουτίζεται με το μοντέλο Series 6 Double Stack χωρητικότητας 12 λίτρων. Παράλληλα, προστίθενται τα μοντέλα Series 4, καλύπτοντας εκτεταμένες ανάγκες μαγειρέματος της σύγχρονης οικογένειας.

Η εταιρεία επεκτείνει τη σειρά Green Collection προσθέτοντας νέους φούρνους και ψυγειοκαταψύκτες. Οι νέοι φούρνοι κατασκευάζονται από υλικά με κατά 20% χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα συγκριτικά με τα βασικά μοντέλα της εταιρείας.

Η καθημερινή διαχείριση των οικιακών εργασιών συνιστά μια διαρκή, ιδιαίτερα απαιτητική πρόκληση, η οποία προϋποθέτει την προσεκτική και στοχευμένη προσέγγιση απέναντι στην πληθώρα των επαγγελματικών και προσωπικών υποχρεώσεων. Οι σύγχρονες ανάγκες για σχολαστική καθαριότητα, υγιεινή διατροφή, καθώς και για την κατάλληλη φροντίδα του ρουχισμού όλων των μελών μιας οικογένειας, δημιουργούν ένα εξαιρετικά σύνθετο πλαίσιο απαιτήσεων.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης IFA 2026, η Bosch επιχειρεί να απαντήσει σε αυτές ακριβώς τις πρακτικές προκλήσεις παρουσιάζοντας μια ευρεία, ανανεωμένη σειρά από προηγμένες οικιακές συσκευές οι οποίες εντάσσονται αρμονικά στη σύγχρονη καθημερινή πραγματικότητα των καταναλωτών. Μέσω του εντυπωσιακού εκθεσιακού χώρου που φέρει την ονομασία «Bosch Factory of Quality», η κατασκευάστρια εταιρεία επέδειξε τεχνολογικές υλοποιήσεις που στοχεύουν στην παραγωγή ουσιαστικής προστιθέμενης αξίας χρησιμοποιώντας απλές, απολύτως αξιόπιστες και εξαιρετικά καλοσχεδιασμένες λύσεις.

Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση της εταιρείας, όλες οι νέες προτάσεις έχουν κατασκευαστεί με αποκλειστικό γνώμονα τη μέγιστη δυνατή αντοχή στον χρόνο, διευκολύνοντας την καθημερινότητα και προσφέροντας εξαιρετικά αποτελέσματα στους τελικούς χρήστες.

Ο τομέας της ψύξης και της ασφαλούς αποθήκευσης τροφίμων αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες της φετινής παρουσίασης, όπου η εταιρεία ανακοίνωσε τον νέο Ελεύθερο Καταψύκτη. Το συγκεκριμένο μοντέλο σχεδιάστηκε εκ του μηδενός με πρωταρχικό σκοπό να προσφέρει στον καταναλωτή σημαντικά περισσότερο διαθέσιμο χώρο για την καθημερινή και μακροπρόθεσμη αποθήκευση των απαραίτητων τροφίμων του νοικοκυριού. Η καινοτόμος σχεδιαστική φιλοσοφία που ονομάζεται Flex-Door αποτελεί μια ριζική αρχιτεκτονική διαφοροποίηση για τα δεδομένα της κατηγορίας, δεδομένου ότι αξιοποιεί για πρώτη φορά στην ιστορία της εταιρείας την εσωτερική επιφάνεια της πόρτας ως έναν πλήρως ωφέλιμο και αξιοποιήσιμο αποθηκευτικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, τα ενσωματωμένα ράφια που βρίσκονται τοποθετημένα στην πόρτα της συσκευής μπορούν πλέον να επανατοποθετηθούν απολύτως αυτόνομα και σύμφωνα με τις εκάστοτε χωροταξικές απαιτήσεις, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στον χρήστη να αποθηκεύει με άνεση κατεψυγμένα τρόφιμα ανεξαρτήτως του όγκου ή του σχήματός τους. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της εργονομικής προσέγγισης είναι η άμεση επίτευξη ενός αισθητά μεγαλύτερου ωφέλιμου εσωτερικού όγκου για την τοποθέτηση των προμηθειών, ενώ την ίδια στιγμή η συσκευή διατηρεί απολύτως ανέπαφες τις τυπικές εξωτερικές της διαστάσεις χωρίς να καταλαμβάνει επιπλέον επιφάνεια στο δάπεδο της κουζίνας.

Η επένδυση της Bosch στον κρίσιμο τομέα της προετοιμασίας γευμάτων αποδεικνύεται περίτρανα μέσα από τη ριζική επέκταση της ήδη υπάρχουσας σειράς συσκευών Air Fryer, προσθέτοντας νέα, ιδιαίτερα προηγμένα μοντέλα τα οποία απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες χρηστών. Για τους καταναλωτές που παρουσιάζουν αυξημένες απαιτήσεις ως προς τη συνολική χωρητικότητα και την ποσότητα του φαγητού που πρέπει να προετοιμαστεί ταυτόχρονα, το ολοκαίνουργιο μοντέλο Double Stack το οποίο ανήκει στη Σειρά 6 διαθέτει δύο ξεχωριστά, ανεξάρτητα συρτάρια που έχουν τοποθετηθεί λειτουργικά το ένα ακριβώς πάνω από το άλλο. Με τη συνολική του διαθέσιμη χωρητικότητα να αγγίζει τα 12 λίτρα, η συγκεκριμένη συσκευή κατατάσσεται αυτομάτως ανάμεσα στις μεγαλύτερες συσκευές τύπου air fryer που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή στη διεθνή αγορά καταναλωτικών προϊόντων.

Παράλληλα με τη ναυαρχίδα της Σειράς 6, η εταιρεία προχώρησε στην προσθήκη δύο επιπλέον, εξίσου σημαντικών μοντέλων που ανήκουν στη μικρότερη Σειρά 4. Το πρώτο εξ αυτών είναι το Double Drawer που ενσωματώνει δύο εντελώς ανεξάρτητα συρτάρια συνολικής χωρητικότητας 4,5 λίτρων το καθένα, τοποθετημένα αρμονικά το ένα δίπλα στο άλλο, ενώ το δεύτερο είναι το ευέλικτο Double Flex που διαθέτει ένα ενιαίο, ευρύχωρο συρτάρι χωρητικότητας 10 λίτρων, το οποίο δύναται εφόσον παραστεί ανάγκη να χωριστεί σε δύο απολύτως ανεξάρτητες ζώνες μαγειρέματος.

Μια επίσης σημαντική και τεχνολογικά ενδιαφέρουσα νέα προσθήκη για το οικοσύστημα της σύγχρονης κουζίνας είναι αναμφίβολα η μηχανή HomeCafé της Σειράς 4, η οποία αποτελεί επισήμως την πρώτη προσπάθεια της Bosch για τη δημιουργία μιας ημιαυτόματης μηχανής παρασκευής espresso. Ο ενσωματωμένος, υψηλής ακρίβειας μύλος της συγκεκριμένης μηχανής αναλαμβάνει την άλεση των φρέσκων κόκκων καφέ μέσω της απλής, στιγμιαίας πίεσης ενός κουμπιού λειτουργίας. Την ίδια ακριβώς στιγμή, οι τριάντα διαφορετικές ρυθμίσεις άλεσης, σε συνδυασμό με τις πέντε διακριτές επιλογές δοσολογίας που προσφέρει το σύστημα, παρέχουν στον τελικό χρήστη τον απόλυτο έλεγχο επάνω στο επιθυμητό γευστικό προφίλ του ροφήματος.

Το σταθερό, καθημερινό ζήτημα της διατήρησης ενός απολύτως καθαρού περιβάλλοντος διαβίωσης, το οποίο παραδοσιακά απαιτεί μια ιδιαίτερα σημαντική και κοπιαστική επένδυση προσωπικού χρόνου ειδικά σε πολυπληθή νοικοκυριά, αντιμετωπίζεται πλέον δυναμικά από τη νέα υγρή και ξηρή ηλεκτρική σκούπα Bosch OneFlow Wet-and-Dry. Η συγκεκριμένη, πρωτοποριακή τεχνολογική υλοποίηση καταφέρνει να συνδυάσει την απαιτητική διαδικασία του στεγνού σκουπίσματος με το παράλληλο, βαθύ σφουγγάρισμα των δαπέδων μέσα σε ένα και μόνο, ενιαίο λειτουργικό βήμα χρήσης. Με βάση τα επίσημα στοιχεία του κατασκευαστή, μία και μόνο πλήρης φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας υψηλής χωρητικότητας αποδεικνύεται απολύτως επαρκής για τον καθαρισμό επιφανειών που η έκτασή τους αγγίζει τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Το σύστημα καθαρισμού παρέχει ύψιστη αξιοπιστία ακόμα και όταν καλείται να έρθει άμεσα αντιμέτωπο με δύσκολους, ξεραμένους λεκέδες που απαιτούν ισχυρή τριβή ή με μεγάλες ποσότητες από ξαφνικά χυμένα υγρά στο πάτωμα. Η συλλεχθείσα, επικίνδυνη βρωμιά οδηγείται μέσω ενός προηγμένου συστήματος εσωτερικών αγωγών απευθείας στο απομονωμένο και εντελώς ξεχωριστό δοχείο συλλογής ακάθαρτου νερού.

Παράλληλα, η αυστηρά κατοχυρωμένη τεχνολογία MicroClean που ενσωματώνει η συγκεκριμένη συσκευή καθαρισμού αναλαμβάνει να εντοπίσει με ακρίβεια και να απομακρύνει αποτελεσματικά ακόμα και τα πλέον μικροσκοπικά, σχεδόν αόρατα στο ανθρώπινο μάτι σωματίδια ρύπων. Επιπροσθέτως, για τη δραστική μείωση της απαιτούμενης συντήρησης, η ειδικά σχεδιασμένη, περιστρεφόμενη κυλινδρική βούρτσα σφουγγαρίσματος διαθέτει μια προηγμένη λειτουργία αυτοκαθαρισμού. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται με το απλό, γρήγορο πάτημα ενός ειδικού κουμπιού όταν η ηλεκτρική σκούπα τοποθετείται στη βάση φόρτισής της, εξασφαλίζοντας έτσι τον πλήρη, βαθύ καθαρισμό και το επακόλουθο ταχύτατο στέγνωμά της χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.

Στον εξαιρετικά κρίσιμο, ενεργειακά απαιτητικό τομέα της καθημερινής φροντίδας του ρουχισμού, το ολοκαίνουργιο Πλυντηριοστεγνωτήριο της Σειράς 8 το οποίο εξοπλίζεται με την πλέον προηγμένη αντλία θερμότητας επιχειρεί να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση στον τελικό χρήστη απαιτώντας τη χαμηλότερη δυνατή προσπάθεια από την πλευρά του. Μέσω της τεχνολογίας αντλίας θερμότητας που έχει ενσωματωθεί σε αυτό το νέο μοντέλο, επιτυγχάνεται άμεσα μια εκπληκτική εξοικονόμηση πολύτιμων υδάτινων πόρων που, σύμφωνα με τις μετρήσεις, φτάνει έως και τα 20 λίτρα ανά κύκλο πλύσης. Ταυτόχρονα, η λειτουργία του συστήματος εξασφαλίζει εντυπωσιακή εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης του 55% σε απευθείας σύγκριση με τα παραδοσιακά πλυντηριοστεγνωτήρια που βασίζονται στην παλαιότερη τεχνολογία συμπύκνωσης.

Το τελικό, απολύτως μετρήσιμο αποτέλεσμα όλων αυτών των δραστικών τεχνολογικών παρεμβάσεων μεταφράζεται σε μια πραγματικά κορυφαία ενεργειακή απόδοση. Συγκεκριμένα, αυτή η επίδοση κατατάσσει την εν λόγω συσκευή στην κορυφαία Ενεργειακή Κλάση A -20% για τη διαδικασία της πλύσης των ρούχων, υποδηλώνοντας ότι το μηχάνημα είναι κατά 20% πιο αποδοτικό ενεργειακά από τα όρια της ενεργειακής κλάσης Α. Επιπρόσθετα, η συσκευή κατατάσσεται στην Κλάση A και για την εξίσου απαιτητική διαδικασία του στεγνώματος των υφασμάτων. Επιπλέον, το εν λόγω μηχάνημα φέρει στο εσωτερικό του έναν πλήρως αυτοκαθαριζόμενο συμπυκνωτή, μειώνοντας δραστικά και μόνιμα τις συνολικές ανάγκες για τακτική, χρονοβόρα συντήρηση.

Τέλος, η ευρύτερη, ολοκληρωμένη γκάμα συσκευών της κατασκευάστριας εταιρείας που προορίζονται ειδικά για τον σύγχρονο χώρο της κουζίνας ολοκληρώνεται ιδανικά μέσω της περαιτέρω εξέλιξης της σειράς Green Collection. Η συγκεκριμένη, φιλική προς το περιβάλλον οικογένεια συσκευών πλέον επεκτείνεται δυναμικά, συμπεριλαμβάνοντας στους νέους καταλόγους τόσο φούρνους όσο και ψυγειοκαταψύκτες προηγμένης τεχνολογίας. Ενδεικτικά, η γερμανική εταιρεία υπογραμμίζει πως ο ολοκαίνουργιος φούρνος που ανήκει επίσημα στη σειρά Green Collection κατασκευάζεται πλέον εξ ολοκλήρου αξιοποιώντας υλικά, τα οποία αποδεδειγμένα φέρουν κατά 20% χαμηλότερο συνολικό αποτύπωμα άνθρακα. Αυτή η τεράστια περιβαλλοντική βελτίωση προκύπτει ξεκάθαρα όταν τα συγκεκριμένα υλικά συγκριθούν άμεσα με τα πιο συνηθισμένα, συμβατικά υλικά παραγωγής που συναντάμε στα αντίστοιχα, βασικά μοντέλα της τρέχουσας αγοράς.