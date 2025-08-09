Olympus: Το ρομπότ του ESA ανοίγει νέους δρόμους για την εξερεύνηση του Άρη

Σε ένα εντυπωσιακό video που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), ένας τετράποδο ρομπότ, ονόματι Olympus, αποδεικνύει ότι η εξερεύνηση του Άρη στο μέλλον ίσως να μην περιορίζεται πλέον από τους περιορισμούς των κλασικών ρομποτικών οχημάτων με τροχούς. Το Olympus, ειδικά σχεδιασμένος για περιβάλλοντα χαμηλής βαρύτητας όπως η Σελήνη και ο Άρης, δοκιμάστηκε σε συνθήκες προσομοιωμένης αρειανής βαρύτητας και έδειξε ικανότητες που ξεπερνούν τις τρέχουσες τεχνολογίες.

Το ρομπότ διαθέτει «διπλά» άκρα με αρθρωτά γόνατα και πέλματα που θυμίζουν πατούσες ζώου, δίνοντάς του ευκινησία και σταθερότητα. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο Orbital Robotics Interactive Test (ORBIT) facility του ESA στην Ολλανδία, όπου η ομάδα ερευνητών αξιολόγησε την ικανότητά του να διατηρεί ισορροπία, να εκτελεί άλματα και να προσανατολίζεται εκ νέου σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Η βαρύτητα στον Άρη είναι περίπου το 38% της γήινης. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η δυνατότητα του Olympus να εκτελεί άλματα μπορεί να αποδειχθεί καταλυτική. Ενώ τα παραδοσιακά ρόβερ συναντούν ανυπέρβλητα εμπόδια σε ανώμαλο έδαφος, ένα ρομπότ όπως ο Olympus θα μπορούσε να τα υπερπηδήσει, ανοίγοντας πρόσβαση σε περιοχές που μέχρι σήμερα θεωρούνται απροσπέλαστες. Ο δημιουργός του, Jørgen Anker Olsen, επισημαίνει ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε επίσης να επιτρέψει την εξερεύνηση υπόγειων σχηματισμών, όπως σήραγγες λάβας ή σπηλιές, οι οποίες είναι υπερβολικά επικίνδυνες για ιπτάμενα drones ή άλλα ρομποτικά μέσα.

Για τις δοκιμές, το Olympus τοποθετήθηκε ανάποδα πάνω σε μία από τις ειδικές πλατφόρμες του ORBIT, οι οποίες αιωρούνται σε λεπτό στρώμα αέρα πάνω από απόλυτα επίπεδη επιφάνεια, χωρίς τριβές. Το σύστημα αυτό μιμείται την κατάσταση ελεύθερης αιώρησης σε δύο διαστάσεις, παρόμοια με το πώς δίσκοι χόκεϊ γλιστρούν σε τραπέζι αέρα. Έτσι, οι ερευνητές μπόρεσαν να μελετήσουν το πλήρες εύρος κίνησης των ποδιών του ρομπότ.

Η εκπαίδευση του Olympus βασίστηκε στη μέθοδο της ενισχυτικής μάθησης, μια τεχνική τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργεί μέσω δοκιμής και λάθους. Με τον τρόπο αυτό, το ρομπότ έμαθε μόνο του να ελέγχει τον προσανατολισμό του, ακόμη και όταν η πλατφόρμα περιστρεφόταν. Στο βίντεο του ESA, το Olympus φαίνεται να χρησιμοποιεί κινήσεις παρόμοιες με κολύμπι για να επαναφέρει τον εαυτό του στην όρθια θέση και στη συνέχεια να εκτελεί διαδοχικά άλματα από τοίχο σε τοίχο, προσγειώνοντας κάθε φορά με επιτυχία και στα τέσσερα πόδια του.

Ο Olsen, υποψήφιος διδάκτορας στο Norwegian University of Science and Technology, ανέπτυξε το Olympus ως μέρος της έρευνάς του για τις δυνατότητες των ρομπότ με πόδια στην εξερεύνηση του Διαστήματος. Η επίδειξη αυτής της τεχνολογίας υποδεικνύει ότι τέτοιου είδους μηχανές θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες προσεγγίζουν τα πιο δύσβατα και αχαρτογράφητα τοπία άλλων πλανητών.

[via]