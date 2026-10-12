OnePlus 16: Επίσημα με Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, μπαταρία 9000mAh και κάμερα 200MP

Σύνοψη

Η νέα συσκευή ενσωματώνει μπαταρία 9000 mAh με υποστήριξη για ενσύρματη φόρτιση 100W και ασύρματη φόρτιση 50W.

Εξοπλίζεται με τον ολοκαίνουργιο επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 της Qualcomm στα 2nm.

Το σύστημα καμερών περιλαμβάνει κύριο αισθητήρα 200MP, τηλεφακό 50MP με οπτικό ζουμ και υπερευρυγώνιο φακό 50MP.

Διαθέτει οθόνη LTPO AMOLED 6.78 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 165Hz.

Η επίσημη κυκλοφορία του τηλεφώνου στην Ελλάδα φαντάζει απίθανη, καθώς η OnePlus έχει αποχωρήσει από την ευρωπαϊκή αγορά.

Η OnePlus προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη του OnePlus 16 για την αγορά της Κίνας, επιβεβαιώνοντας τις διαρροές των προηγούμενων εβδομάδων που έκαναν λόγο για την ενσωμάτωση κορυφαίων τεχνικών χαρακτηριστικών. Το νέο τηλέφωνο της εταιρείας εστιάζει στην ωμή επεξεργαστική ισχύ, την τεράστια αυτονομία και την αναβαθμισμένη εμπειρία φωτογράφισης, προσφέροντας ένα πλήρες πακέτο εξαρτημάτων που απευθύνεται στους ιδιαίτερα απαιτητικούς χρήστες.

Στο εσωτερικό της συσκευής βρίσκεται ο νέος πανίσχυρος επεξεργαστής Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 της Qualcomm, ο οποίος κατασκευάζεται με τη διαδικασία των 2 νανομέτρων. Ο κεντρικός επεξεργαστής διαθέτει δύο πυρήνες Prime χρονισμένους στα 5.01 GHz, τρεις πυρήνες Performance στα 4.03 GHz και άλλους τρεις πυρήνες Performance στα 3.74 GHz, συνοδευόμενος από τη μονάδα γραφικών Adreno 850. Οι διαθέσιμες επιλογές μνήμης RAM φτάνουν έως και τα 16GB, ενώ ο εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος τεχνολογίας UFS 5.0 ξεκινά από τα 256GB και αγγίζει το 1TB στην κορυφαία έκδοση, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση στο άνοιγμα εφαρμογών και την εναλλαγή μεταξύ αυτών.

Η οθόνη του OnePlus 16 βασίζεται σε ένα πάνελ τεχνολογίας LTPO AMOLED με διαγώνιο 6.78 ιντσών και ανάλυση 1272 x 2772 pixels, το οποίο υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης στα 165Hz για εξαιρετικά ομαλή πλοήγηση και βέλτιστη εμπειρία gaming. Η οθόνη προστατεύεται από γυαλί Corning Gorilla Glass Victus 2 και προσφέρει συμβατότητα με τα πρότυπα Dolby Vision και HDR10+.

Ο τομέας της φωτογραφίας έχει δεχθεί σημαντική αναβάθμιση, με την OnePlus να επιλέγει έναν κύριο αισθητήρα υπερ-υψηλής ανάλυσης στα 200 Megapixel, ο οποίος διαθέτει μέγεθος 1/1.56 ιντσών, οπτικό σταθεροποιητή εικόνας (OIS) και τεχνολογία αυτόματης εστίασης PDAF. Δίπλα του υπάρχει ένας τηλεφακός 50 Megapixel τεχνολογίας periscope που προσφέρει οπτικό ζουμ 3x, καθώς και ένας υπερευρυγώνιος φακός 50 Megapixel με οπτικό πεδίο 116 μοιρών για τη λήψη ευρύτερων πλάνων. Στην πρόσοψη της συσκευής φιλοξενείται μια κάμερα 50 Megapixel με δυνατότητα αυτόματης εστίασης, ικανή για εγγραφή βίντεο σε ανάλυση 4K στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο.

Το εντυπωσιακότερο χαρακτηριστικό του τηλεφώνου εντοπίζεται στο σύστημα τροφοδοσίας, το οποίο βασίζεται σε μια μπαταρία χωρητικότητας 9000 mAh, κατασκευασμένη με τεχνολογία πυριτίου-άνθρακα. Η τεράστια χωρητικότητα αναμένεται να παρέχει εντυπωσιακά επίπεδα αυτονομίας, επιτρέποντας την απρόσκοπτη χρήση της συσκευής για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα χωρίς την ανάγκη συνεχούς φόρτισης. Η αναπλήρωση της ενέργειας επιτυγχάνεται ταχύτατα μέσω της υποστήριξης για ενσύρματη φόρτιση 100W και ασύρματη φόρτιση 50W, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα αντίστροφης ασύρματης φόρτισης στα 5W για την τροφοδοσία περιφερειακών συσκευών. Το τηλέφωνο διαθέτει επίσης πιστοποίηση IP68/IP69K για αντοχή στη σκόνη και το νερό, υποστήριξη για δίκτυα Wi-Fi 7 και Bluetooth 6.0, καθώς και στερεοφωνικά ηχεία.

Το OnePlus 16 θα κυκλοφορήσει στην Κίνα με τιμή εκκίνησης περίπου €800. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η εταιρεία έχει ανακοινώσει εδώ και μερικούς μήνες την αποχώρηση της από την Ευρώπη, οπότε οι ενδιαφερόμενοι θα αναγκαστούν να στραφούν σε λύσεις παράλληλων εισαγωγών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σωστή λειτουργία της συσκευής, τις αναβαθμίσεις, την υποστήριξη - service κλπ.