OpenAI: 20 προτάσεις για να επιταχυνθεί η υιοθέτηση της AI στην Ευρώπη

Η OpenAI ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο σχέδιο 20 σημείων για την ενίσχυση της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης (AI) σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε συνεργασία με τον οργανισμό Allied for Startups, η εταιρεία παρουσίασε την αναφορά “Hacktivate AI”, η οποία στοχεύει να προσφέρει πρακτικές λύσεις για την ευρεία και ισόρροπη ενσωμάτωση της AI σε όλους τους τομείς — από τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση έως την εκπαίδευση και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η παρουσίαση της αναφοράς έγινε λίγο πριν την ανακοίνωση της στρατηγικής Apply AI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικά σενάρια χρήσης, με σκοπό να ενισχύσει την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Το “Hacktivate AI” είναι το αποτέλεσμα ενός policy hackathon που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή 65 ειδικών από θεσμούς της Ε.Ε., κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, νεοφυείς εταιρείες (SMEs) και ερευνητές. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να συγκεντρωθούν ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν γρήγορα στις πολιτικές της Ένωσης.

Οι 20 προτάσεις οργανώνονται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες:

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους πολίτες και τους εργαζόμενους, Ευκολότερη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους τομείς, Μείωση της γραφειοκρατίας και απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου.

Οι βασικές προτάσεις

Ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες ιδέες ξεχωρίζει η πρόταση για τη δημιουργία ενός Individual AI Learning Account, δηλαδή ενός προσωπικού «λογαριασμού μάθησης AI». Μέσω αυτού, κάθε πολίτης θα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ψηφιακές δεξιότητες που θα ενισχύουν την επαγγελματική του πορεία σε έναν κόσμο όπου η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όλο και πιο απαραίτητη.

Μια άλλη πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός AI Champions Network, ενός δικτύου που θα προωθεί την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βοηθώντας τις να αξιοποιήσουν εργαλεία αυτοματοποίησης, ανάλυσης δεδομένων και εξυπνότερης διαχείρισης πόρων.

Για τον δημόσιο τομέα, η OpenAI προτείνει τη δημιουργία ενός European GovAI Hub, μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας ανταλλαγής πόρων, γνώσεων και εφαρμογών AI για κυβερνήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Μέσω αυτής, κάθε χώρα θα μπορεί να επωφελείται από τις βέλτιστες πρακτικές των άλλων και να επιταχύνει την ψηφιακή της μετάβαση.

Ένα κοινό νήμα που διατρέχει όλες τις προτάσεις είναι η απλοποίηση των διαδικασιών. Η αναφορά τονίζει την ανάγκη για «αμείλικτη εναρμόνιση» των κανονισμών, προκειμένου να προωθηθεί επιτέλους η ενιαία ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη — μια φιλοδοξία που παραμένει ημιτελής εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Ανισότητες στην υιοθέτηση της AI

Η OpenAI συνοδεύει την αναφορά με νέα έρευνα σχετικά με τη χρήση του ChatGPT στους χώρους εργασίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, παρότι η τεχνητή νοημοσύνη κερδίζει έδαφος, η υιοθέτησή της παραμένει ανισομερής ανάμεσα στους κλάδους.

Οι τομείς τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών ηγούνται της χρήσης AI, ενώ η βιομηχανία και η μεταποίηση ακολουθούν πιο αργά. Αυτή η ανισορροπία, σύμφωνα με την OpenAI, υπογραμμίζει την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να γίνει εργαλείο για όλους — όχι μόνο για τους τεχνολογικά πιο ώριμους κλάδους.

Μια συνέχεια της στρατηγικής OpenAI στην Ευρώπη

Η πρωτοβουλία “Hacktivate AI” δεν είναι ένα μεμονωμένο εγχείρημα. Βασίζεται σε προηγούμενες πολιτικές δράσεις της εταιρείας, όπως το EU Economic Blueprint και τη στήριξη του General-Purpose AI Code of Practice, που στοχεύουν σε μια ισορροπημένη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης εντός του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου.

Η OpenAI αναφέρει επίσης ότι επενδύει ήδη στην εκπαίδευση και πρόσβαση στις ψηφιακές δεξιότητες μέσω του προγράμματος OpenAI Academy, το οποίο έχει προσφέρει δωρεάν μαθήματα AI σε περισσότερους από δύο εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Παράλληλα, συνεργάζεται με κυβερνήσεις για την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση και τον δημόσιο τομέα.

Η OpenAI επισημαίνει ότι η επιτυχία του σχεδίου δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία, αλλά από τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός «ευρωπαϊκού συλλογικού επιτεύγματος», όπως το αποκαλεί η εταιρεία – μιας ιστορίας επιτυχίας που θα οδηγήσει σε ευημερία, καινοτομία και κοινωνική πρόοδο.

