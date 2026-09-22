Oppo Find X10 Pro Max: Επίσημα η νέα ναυαρχίδα με τρεις κάμερες 200MP και μπαταρία 8000 mAh

Σύνοψη

Τρεις κάμερες 200MP: Το σύστημα καμερών περιλαμβάνει κύριο αισθητήρα, υπερευρυγώνιο και τηλεφακό (70mm) με οπτική σταθεροποίηση και τεράστιο δυναμικό εύρος 17 stops.

Το σύστημα καμερών περιλαμβάνει κύριο αισθητήρα, υπερευρυγώνιο και τηλεφακό (70mm) με οπτική σταθεροποίηση και τεράστιο δυναμικό εύρος 17 stops. Μπαταρία: Διαθέτει πρωτοφανή χωρητικότητα 8000 mAh με ενσύρματη φόρτιση 80W, ασύρματη 50W και υπόσχεση διατήρησης του 80% της υγείας της μετά από πέντε χρόνια χρήσης.

Διαθέτει πρωτοφανή χωρητικότητα 8000 mAh με ενσύρματη φόρτιση 80W, ασύρματη 50W και υπόσχεση διατήρησης του 80% της υγείας της μετά από πέντε χρόνια χρήσης. Κορυφαίες επιδόσεις: Τροφοδοτείται από το ολοκαίνουργιο chipset MediaTek Dimensity 9600 Pro, σε συνδυασμό με μνήμη RAM έως 16GB και αποθηκευτικό χώρο που φτάνει το 1TB.

Τροφοδοτείται από το ολοκαίνουργιο chipset MediaTek Dimensity 9600 Pro, σε συνδυασμό με μνήμη RAM έως 16GB και αποθηκευτικό χώρο που φτάνει το 1TB. Ανθεκτικότητα και οθόνη: Προσφέρει ανώτατες πιστοποιήσεις στεγανότητας IP66, IP68 και IP69, συνοδευόμενες από μια οθόνη AMOLED 6.78 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 144Hz και μέγιστη φωτεινότητα 2000 nits.

Η Oppo προχώρησε στα επίσημα αποκαλυπτήρια της νέας ναυαρχίδας της, του εντυπωσιακού Find X10 Pro Max, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην κατηγορία των premium smartphones και θέτοντας εξαιρετικά υψηλά τον πήχη απέναντι στον άμεσο ανταγωνισμό που εκφράζεται κυρίως από συσκευές όπως το vivo X500 Pro Max.

Ανταποκρινόμενη στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των χρηστών για κορυφαίες δυνατότητες λήψης φωτογραφιών και αδιάλειπτη αυτονομία, η κινεζική εταιρεία αποφάσισε να ενσωματώσει στη νέα της συσκευή έναν συνδυασμό τεχνικών χαρακτηριστικών που εστιάζουν στην ακατέργαστη ισχύ του νέου επεξεργαστή MediaTek Dimensity 9600 Pro και στην εντυπωσιακή διάταξη των τριών οπτικών αισθητήρων των 200MP στο πίσω μέρος.

Η επιλογή της εταιρείας να μην προβεί σε κανέναν συμβιβασμό στον τομέα της φωτογραφίας καταδεικνύει την πρόθεση της να κυριαρχήσει στην κατηγορία των συσκευών εστιασμένων στη δημιουργία περιεχομένου, παρέχοντας ταυτόχρονα τεράστια αποθέματα ενέργειας μέσω μιας μπαταρίας 8000 mAh που υπόσχεται αντοχή στον χρόνο και στις εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας.

Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάμερας του Oppo Find X10 Pro Max;

Το Oppo Find X10 Pro Max ενσωματώνει τρεις κάμερες ανάλυσης 200MP στην πλάτη. Ο κύριος αισθητήρας 24mm (1/1.3") προσφέρει διάφραγμα f/1.5 και OIS, ο υπερευρυγώνιος 13mm (1/1.56") καλύπτει 124 μοίρες, ενώ ο τηλεφακός 70mm διαθέτει εστίαση macro από τα 10 εκατοστά. Μπροστά υπάρχει selfie κάμερα ανάλυσης 50MP με σύστημα αυτόματης εστίασης.

Η προσέγγιση της εταιρείας χαρακτηρίζεται από τη σπάνια απόφαση να χρησιμοποιηθούν τρεις ολόιδιας ανάλυσης αισθητήρες στο πίσω μέρος, εξαλείφοντας την παραδοσιακή ποιοτική ανισότητα μεταξύ της κύριας κάμερας και των βοηθητικών φακών που παρατηρείται συχνά στα σύγχρονα flagships. Ο πρωτεύων φακός των 24mm εκμεταλλεύεται έναν μεγάλο αισθητήρα τύπου 1/1.3 ιντσών, ο οποίος συνοδεύεται από ιδιαίτερα φωτεινό διάφραγμα f/1.5 και οπτικό σύστημα σταθεροποίησης εικόνας (OIS) δύο αξόνων, στοιχείο που διευκολύνει την καταγραφή κρυστάλλινων εικόνων ακόμη και σε περιβάλλοντα με ελάχιστο διαθέσιμο φωτισμό. Εξίσου εντυπωσιακές παραμένουν οι προδιαγραφές της υπερευρυγώνιας κάμερας των 13mm, η οποία βασίζεται σε έναν αισθητήρα 1/1.56 ιντσών, υποστηρίζει γρήγορη αυτόματη εστίαση και προσφέρει ένα ευρύτατο οπτικό πεδίο 124 μοιρών για την αποτύπωση επιβλητικών τοπίων και ομαδικών πορτρέτων χωρίς τις ενοχλητικές παραμορφώσεις στα άκρα της τελικής εικόνας.

Το τρίτο μέλος είναι ένας τηλεφακός 70mm, ο οποίος αξιοποιεί τον ίδιο ακριβώς αισθητήρα 1/1.56 ιντσών, συνοδεύεται από διάφραγμα f/2.1 και σύστημα σταθεροποίησης OIS δύο αξόνων, ενώ παράλληλα διαθέτει τη δυνατότητα να εστιάζει σε απόσταση μόλις 10 εκατοστών επιτρέποντας στους χρήστες να τραβούν εξαιρετικά λεπτομερείς macro φωτογραφίες χωρίς να απαιτείται επιπρόσθετος εξειδικευμένος εξοπλισμός. Η Oppo επισημαίνει πως η κύρια κάμερα στη βασική μεγέθυνση του 1x έχει τη δυνατότητα να αποδώσει έως και 17 stops δυναμικού εύρους, προσφέροντας κινηματογραφικά επίπεδα διαχείρισης των έντονων σκιών και των φωτεινών σημείων που συνήθως συναντάμε αποκλειστικά σε επαγγελματικές μηχανές δημιουργίας οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Τι επεξεργαστή, οθόνη και μπαταρία διαθέτει το νέο flagship της Oppo;

Η συσκευή τροφοδοτείται από τον νέο κορυφαίο επεξεργαστή MediaTek Dimensity 9600 Pro, πλαισιωμένο από υψηλής ευκρίνειας AMOLED οθόνη 6.78 ιντσών (144Hz, 2000 nits). Η αυτονομία βασίζεται σε μια μπαταρία 8000 mAh με 80W ενσύρματη και 50W ασύρματη φόρτιση, η οποία διατηρεί το 80% της χωρητικότητάς της έπειτα από πέντε χρόνια χρήσης.

Η κινητήριος δύναμη στο εσωτερικό της συσκευής απορρέει από το ολοκαίνουργιο SoC (System-on-Chip) MediaTek Dimensity 9600 Pro, ένα προηγμένο SoC που σχεδιάστηκε με γνώμονα την παροχή ασυμβίβαστων επιδόσεων στον τομέα του απαιτητικού gaming, της γρήγορης επεξεργασίας βίντεο υψηλής ανάλυσης και των πολύπλοκων διεργασιών της τεχνητής νοημοσύνης. Η συνολική εμπειρία θέασης αναλαμβάνεται από ένα άκρως εντυπωσιακό AMOLED panel διαγωνίου 6.78 ιντσών το οποίο αποδίδει υψηλή ανάλυση 1272x2772 pixels και προσφέρει κορυφαία ομαλότητα κινήσεων χάρη στον ρυθμό ανανέωσης που αγγίζει τα 144Hz σε ορισμένους υποστηριζόμενους τίτλους βιντεοπαιχνιδιών, παραμένοντας ταυτόχρονα σταθερά στα 120Hz κατά τη γενικότερη πλοήγηση στα μενού του λειτουργικού συστήματος. Ο ρυθμός δειγματοληψίας αφής τοποθετείται στα 288Hz διασφαλίζοντας την άμεση ανταπόκριση στις εντολές των παικτών, ενώ η μέγιστη φωτεινότητα σκαρφαλώνει στα εντυπωσιακά 2000 nits επιτρέποντας την ανεμπόδιστη ανάγνωση της οθόνης κάτω από το άμεσο και έντονο ηλιακό φως.

Ο τομέας της αυτονομίας αναθεωρεί τα μέχρι πρότινος αποδεκτά δεδομένα της βιομηχανίας των smartphones, καθώς η ομάδα μηχανικών της εταιρείας κατόρθωσε να ενσωματώσει μια κυψέλη χωρητικότητας 8000 mAh στο εσωτερικό του πλαισίου, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον μέσο όρο των 5000 mAh που κυριαρχεί εδώ και αρκετά χρόνια στην πλειονότητα των συσκευών. Υποστηρίζει, μάλιστα, την προηγμένη τεχνολογία ενσύρματης φόρτισης SuperVOOC στα 80W και την ταχύτατη ασύρματη εναλλακτική λύση που φτάνει τα 50W, με τον κατασκευαστή να δίνει μια πολύ σημαντική υπόσχεση σχετικά με τη μακροζωία της μπαταρίας, η οποία αναμένεται να διατηρήσει τουλάχιστον το 80% της αρχικής της χωρητικότητας έπειτα από πέντε ολόκληρα χρόνια εντατικής καθημερινής φόρτισης και αποφόρτισης.

Ποιες είναι οι διαστάσεις, η αντοχή και οι χρωματικές επιλογές του Find X10 Pro Max;

Το Oppo Find X10 Pro Max ζυγίζει από 233 έως 235 γραμμάρια ανάλογα με το χρώμα και έχει πάχος 8.4 χιλιοστά. Προσφέρει πλήρη προστασία απέναντι στα στοιχεία της φύσης με πιστοποιήσεις IP66, IP68 και IP69. Θα κυκλοφορήσει σε τρεις χρωματικές επιλογές: Moon White, Warm Orange και Light Titanium.

Η κατασκευαστική αρτιότητα αποτελεί παραδοσιακά ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα της σειράς Find X και το φετινό μοντέλο επιβεβαιώνει περίτρανα τον κανόνα, διαθέτοντας ένα ιδιαίτερα στιβαρό πλαίσιο που προσφέρει το απόλυτο επίπεδο προστασίας από το νερό και τη σκόνη, έχοντας εξασφαλίσει ταυτόχρονα τις εξαιρετικά αυστηρές πιστοποιήσεις IP66, IP68 και IP69. Η ύπαρξη αυτής της πολλαπλής θωράκισης πρακτικά σημαίνει πως το smartphone δεν αντέχει απλώς σε τυχαίες πτώσεις υγρών ή σε μια σύντομη βύθιση, αλλά μπορεί να αντιμετωπίσει απολύτως επιτυχώς ακόμα και τον ψεκασμό με νερό ακραία υψηλής πίεσης και αυξημένης θερμοκρασίας, διατηρώντας την εύρυθμη λειτουργία του στα πιο αντίξοα περιβάλλοντα που μπορεί να βρεθεί ο κάτοχός του. Οι φυσικές διαστάσεις της συσκευής ανέρχονται στα 161.32 x 76.57 x 8.4 χιλιοστά, νούμερα που θεωρούνται απόλυτα ικανοποιητικά αν αναλογιστεί κανείς τον τεράστιο όγκο της ενσωματωμένης μπαταρίας που κρύβεται στο εσωτερικό, αν και το βάρος καταγράφει μια απόλυτα αναμενόμενη αυξητική τάση, φτάνοντας τα 233 γραμμάρια για τη λευκή έκδοση Moon White και τα 235 γραμμάρια για τις πιο ιδιαίτερες εκδόσεις Warm Orange και Light Titanium.

Το λογισμικό που καλείται να διαχειριστεί το υπερσύγχρονο hardware είναι το ολοκαίνουργιο γραφικό περιβάλλον ColorOS 17 το οποίο βασίζεται στην αρχιτεκτονική του Android 17 και υπόσχεται δεκάδες στοχευμένες βελτιστοποιήσεις στην κατανάλωση ενέργειας καθώς και στην περαιτέρω παραμετροποίηση των λειτουργιών της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Ποιες είναι οι τιμές διαθεσιμότητας για το Oppo Find X10 Pro Max και πότε αναμένεται στην αγορά;

Οι προπαραγγελίες στην ασιατική αγορά ξεκινούν στις 24 Σεπτεμβρίου 2026. Οι επίσημες τιμές εκκινούν από τα 6799 CNY (περίπου 865 ευρώ) για την έκδοση 12GB/256GB και αγγίζουν τα 8999 CNY (περίπου 1145 ευρώ) για το κορυφαίο μοντέλο των 16GB RAM και 1TB αποθηκευτικού χώρου. Θεωρείται δεδομένο ότι οι τιμές στην Ευρώπη θα είναι σημαντικά υψηλότερες, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα για την κυκλοφορία του.