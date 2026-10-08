OPPO Find X10 Series: Παγκόσμια παρουσίαση στις 21 Οκτωβρίου και δώρα προπαραγγελίας για Ελλάδα

Σύνοψη

Το παγκόσμιο ντεμπούτο της νέας σειράς OPPO Find X10 θα πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου στη Μαγιόρκα της Ισπανίας.

Το OPPO Find X10 Pro Max εξοπλίζεται με το πρώτο στον κλάδο τριπλό σύστημα κάμερας 200MP (ultra-wide, κύρια και τηλεφακό).

Οι συσκευές ενσωματώνουν τη νέα μπαταρία OPPO Silicon-Carbon χωρητικότητας 7.150mAh, εξασφαλίζοντας έως και δύο ημέρες τυπικής χρήσης.

Η περίοδος προπαραγγελιών για την ελληνική αγορά ξεκινά στις 21 Οκτωβρίου, προσφέροντας ως δώρο το Telephoto Lens Kit αξίας 549 ευρώ και εκπτωτικό κουπόνι 100 ευρώ.

Η επίσημη κυκλοφορία των νέων smartphone στην Ελλάδα έχει προγραμματιστεί για τις 6 Νοεμβρίου.

Η OPPO ανακοίνωσε επίσημα ότι η νέα της flagship σειρά smartphones, το OPPO Find X10, πρόκειται να κάνει την παγκόσμια εμφάνισή της στις 21 Οκτωβρίου, μέσα από μια ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Έχοντας ως κεντρικό άξονα τον σχεδιασμό μιας πραγματικά αυθεντικής φωτογραφικής εμπειρίας, η νέα οικογένεια συσκευών ενσωματώνει την εκτεταμένη τεχνογνωσία της Hasselblad, συνδυάζοντας κορυφαίο φωτογραφικό εξοπλισμό με τη μηχανή απεικόνισης LUMO True Image Engine νέας γενιάς.

Η συγκεκριμένη επιλογή σηματοδοτεί την προσπάθεια της κατασκευάστριας να παρέχει εικόνες με όσο το δυνατόν πιο φυσική απόδοση στα χρώματα, τις λεπτομέρειες και τον φωτισμό. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Pete Lau, SVP και Chief Product Officer της OPPO, ο χρήστης δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα περισσότερο από το να ανοίξει την κάμερα και να αποτυπώσει τη στιγμή ακριβώς όπως τη βλέπει, χωρίς να απαιτούνται περίπλοκες πρόσθετες ρυθμίσεις.

Η κατασκευαστική φιλοσοφία της σειράς Find X10 ακολουθεί τη μινιμαλιστική προσέγγιση της οικογένειας Find X, δίνοντας έμφαση στα premium υλικά και στις προσεγμένες σχεδιαστικές λεπτομέρειες. Το Borderless Design σε συνδυασμό με το μονοκόμματο γυαλί One-Piece Sculpted Glass καταφέρνει να ενσωματώσει εξαιρετικά αρμονικά το camera module στο σώμα της συσκευής, δημιουργώντας μια αισθητική που διακρίνεται για την καθαρότητα της.

Ειδικότερα, το Find X10 Pro Max στην απόχρωση Luna White αντλεί την έμπνευσή του από τις κλασικές φωτογραφικές μηχανές, διαθέτοντας το νέο LUMO Camera Island με μια χαρακτηριστική ματ ασημί μεταλλική υφή, True Color Camera νέας γενιάς και ένα προηγμένο διπλό σύστημα φλας. Οπτικά, το πορτοκαλί δαχτυλίδι της Hasselblad κεντρίζει το βλέμμα, ενώ στο πίσω μέρος η λεία ματ γυάλινη επιφάνεια συναντά ένα μοτίβο που θυμίζει υφασμάτινη υφή, αποδίδοντας ένα ιδιαίτερο δίχρωμο αποτέλεσμα. Αναφορικά με τα διαθέσιμα χρώματα, το απλό OPPO Find X10 θα κυκλοφορήσει στις αποχρώσεις Glacier Blue, Glow Coral και Mist Grey, ενώ η έκδοση Pro Max θα προσφέρεται στα χρώματα Titanium Grey και Luna White.

Περνώντας στον τομέα του hardware της κάμερας, οι καινοτομίες είναι αισθητές, καθώς το OPPO Find X10 εξοπλίζεται με το πρώτο στην κατηγορία του Dual 200MP Camera System, το οποίο έχει προκύψει από τη στενή συνεργασία με τη Hasselblad. Το μοντέλο Find X10 Pro Max προχωρά ένα βήμα παραπέρα, φέρνοντας το πρώτο στον κλάδο Triple 200MP Camera System, όπου τόσο η ultra-wide όσο και η κύρια κάμερα, αλλά και ο τηλεφακός, αξιοποιούν αισθητήρες ανάλυσης 200MP. Για την επεξεργασία όλου αυτού του όγκου δεδομένων, η OPPO παρουσιάζει τη νέα γενιά υπολογιστικής φωτογραφίας μέσω του LUMO True Image Engine, τεχνολογία η οποία συνδυάζει το Master Mode με τις ακριβείς πληροφορίες χρώματος της True Color Camera. Το τελικό αποτέλεσμα εξασφαλίζει ακριβή χρωματική απόδοση και φυσικούς τόνους, καταγράφοντας με πιστότητα τις αποχρώσεις του δέρματος και τις αντιθέσεις κάθε σκηνής. Παράλληλα, οι αναβαθμίσεις στον τομέα του βίντεο είναι εξίσου σημαντικές, με το Find X10 Pro Max να υποστηρίζει εγγραφή 4K στα 120fps και 8K στα 30fps και από τις τρεις πίσω κάμερες, ενώ η λειτουργία Open Gate Capture αξιοποιεί ολόκληρη την επιφάνεια του αισθητήρα για να δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στο post-production των δημιουργών περιεχομένου.

Τις εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις των νέων συσκευών αναλαμβάνουν οι κορυφαίοι επεξεργαστές της MediaTek, με το Find X10 να βασίζεται στον Dimensity 9600M και το Find X10 Pro Max να ενσωματώνει τον ολοκαίνουργιο MediaTek Dimensity 9600 Pro, ο οποίος είναι κατασκευασμένος στα 2nm, προσφέροντας αισθητά βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα. Για την τροφοδοσία αυτών των συστημάτων, η εταιρεία έχει επιλέξει μια θηριώδη μπαταρία τεχνολογίας OPPO Silicon-Carbon με χωρητικότητα που αγγίζει τα 7.150mAh, ικανή να προσφέρει έως και δύο ημέρες τυπικής χρήσης με μία μόνο φόρτιση, ενώ υπόσχεται διατήρηση πάνω από το 80% της αρχικής της χωρητικότητας έπειτα από πέντε χρόνια χρήσης. Σε επίπεδο λογισμικού, η σειρά έρχεται με το ανανεωμένο ColorOS 17 που περιλαμβάνει το Living Flow Design για ομαλότερες αλληλεπιδράσεις και το AI Mind Pilot με Agent Mode, το οποίο αξιοποιεί δυνατότητες agentic AI για τη διευκόλυνση πολύπλοκων εργασιών και τη διαχείριση αρχείων. Η αξιοπιστία του συστήματος απεικόνισης επιβεβαιώνεται επιπλέον από το γεγονός ότι η σειρά Find X10 επιλέχθηκε ως ο Official Mobile Imaging Partner του διεθνούς φήμης BFI London Film Festival.

Η εμπορική πορεία της σειράς στην Ελλάδα ξεκινά με μια άκρως επιθετική πολιτική, καθώς η περίοδος των προπαραγγελιών διαρκεί από τις 21 Οκτωβρίου έως και τις 5 Νοεμβρίου, προσφέροντας σε όσους προχωρήσουν σε αγορά το αποκλειστικό Telephoto Lens Kit αξίας 549 ευρώ εντελώς δωρεάν, μαζί με ένα κουπόνι έκπτωσης αξίας 100 ευρώ. Τα ράφια των ελληνικών καταστημάτων θα υποδεχθούν τις νέες συσκευές στις 6 Νοεμβρίου, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το εκπτωτικό κουπόνι των 100 ευρώ θα παραμείνει ενεργό προς εξαργύρωση μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Οι αναλυτικές πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις τελικές τιμές λιανικής πώλησης θα ανακοινωθούν πλήρως κατά τη διάρκεια του event της Μαγιόρκα.