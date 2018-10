Για 5η συνεχή χρονιά η COSMOTE προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες mobile Internet και φωνής στην Ελλάδα

Το πιστοποιητικό « Best in Test » για το δίκτυο COSMOTE κινητής , καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα των μετρήσεων, είναι διαθέσιμα στο: www.p3-group.com/en/greece

"Η πιστοποίηση του δικτύου κινητής COSMOTE ως « Best in Test » από την P3 Communications για πέμπτη συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνει την προσήλωσή μας στην παροχή κορυφαίων υπηρεσιών mobile Internet και φωνής προς τους πελάτες μας. Χάρη στις εντατικές μας επενδύσεις και το έργο των τεχνικών μας, τα δίκτυά μας βελτιώνονται συνεχώς σε κάλυψη, χωρητικότητα και ταχύτητα, για να απολαμβάνουν οι συνδρομητές COSMOTE ποιοτική και απρόσκοπτη επικοινωνία, όπου κι αν βρίσκονται. Με την τεχνολογία, φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους"

