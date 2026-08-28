Παγκόσμια πρωτιά στο Μεξικό: Εγκρίθηκε το πρώτο μυκητοκτόνα με βάση το RNA για χρήση σε αμπέλια

Σύνοψη

Το Μεξικό παραχώρησε την πρώτη παγκόσμια άδεια κυκλοφορίας στο Oifirax, ένα καινοτόμο βιομυκητοκτόνο βασισμένο στην τεχνολογία παρεμβολής RNA.

Το σκεύασμα στοχεύει αποκλειστικά το γονίδιο CYP51 του μύκητα Erysiphe necator , αντιμετωπίζοντας το ωίδιο στα αμπέλια χωρίς να αφήνει τοξικά κατάλοιπα στο οικοσύστημα.

, αντιμετωπίζοντας το ωίδιο στα αμπέλια χωρίς να αφήνει τοξικά κατάλοιπα στο οικοσύστημα. Η αμερικανική εταιρεία GreenLight Biosciences επενδύει 100 εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή προηγμένης μονάδας παραγωγής στην Πόλη του Μεξικού.

Η βιοτεχνολογία δεν μεταβάλλει το DNA των φυτών και δεν επιβαρύνει ωφέλιμους οργανισμούς, καθώς το RNA διασπάται φυσικά στο έδαφος μέσω ενζύμων.

Η εξέλιξη δημιουργεί νέα δεδομένα για την παγκόσμια αμπελουργία, προσφέροντας εναλλακτικές απέναντι στους συμβατικούς χημικούς ψεκασμούς.

Η γεωργική βιοτεχνολογία καταγράφει ένα κρίσιμο ορόσημο, καθώς η κυβέρνηση του Μεξικού ενέκρινε επίσημα την εμπορική διάθεση του Oifirax, του πρώτου παγκοσμίως βιομυκητοκτόνου που βασίζεται στην τεχνολογία παρεμβολής ριβονουκλεϊκού οξέος (RNAi).

Το καινοτόμο σκεύασμα, το οποίο αναπτύχθηκε από την αμερικανική GreenLight Biosciences, αναμένεται να αντικαταστήσει τα παραδοσιακά χημικά φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του ωιδίου, μιας από τις πλέον καταστροφικές μυκητιακές ασθένειες που πλήττουν τις παγκόσμιες καλλιέργειες αμπέλου. Η έγκριση δεν αποτελεί απλώς μια νίκη για την εφαρμοσμένη γενετική, αλλά αναδιαμορφώνει πλήρως την αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφικής παραγωγής.

Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου «México líder en biotecnología» από τον Υπουργό Οικονομίας της χώρας, Marcelo Ebrard. Σύμφωνα με το ρυθμιστικό χρονοδιάγραμμα, ο φάκελος της GreenLight Biosciences εξετάστηκε και εγκρίθηκε μέσα σε εννέα μήνες από τις τρεις αρμόδιες εθνικές αρχές (COFEPRIS, SENASICA και SEMARNAT), καταδεικνύοντας την επιταχυνόμενη ενσωμάτωση βιολογικών λύσεων στη λατινοαμερικανική αγορά.

Προκειμένου να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση, η εταιρεία ανακοίνωσε επένδυση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την ανέγερση εργοστασίου παραγωγής στην ευρύτερη περιοχή της Πόλης του Μεξικού. Η νέα βιομηχανική μονάδα θα δημιουργήσει άμεσα 500 εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, μετατοπίζοντας το επίκεντρο από το παραδοσιακό "nearshoring" φθηνού εργατικού δυναμικού προς την παραγωγή βιοτεχνολογίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Πώς ακριβώς λειτουργεί το πρώτο βιομυκητοκτόνο παρεμβολής RNA;

Το Oifirax αξιοποιεί τον μηχανισμό παρεμβολής RNA (RNAi) για να σιγήσει το γονίδιο CYP51 του μύκητα Erysiphe necator. Μπλοκάροντας τη συγκεκριμένη γενετική αλληλουχία, αποτρέπεται άμεσα η παραγωγή εργοστερόλης, καταστρέφοντας τη δομική ακεραιότητα της κυτταρικής μεμβράνης του παθογόνου. Η διαδικασία είναι απόλυτα στοχευμένη, δεν μεταβάλλει το DNA του φυτού και δεν αφήνει κανένα απολύτως τοξικό ίχνος, καθιστώντας την πλήρως βιοδιασπώμενη.

Η εφαρμογή της μεθόδου RNAi επιτρέπει επιστημονική ακρίβεια που τα συμβατικά πετροχημικά φυτοφάρμακα αδυνατούν να προσεγγίσουν. Στη φυσιολογική βιολογική διαδικασία, οι γενετικές πληροφορίες που αποθηκεύονται στο DNA μεταγράφονται στο αγγελιαφόρο RNA (mRNA), το οποίο με τη σειρά του καθοδηγεί τη σύνθεση πρωτεϊνών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του κυττάρου. Το Oifirax περιέχει συνθετικά μόρια δίκλωνου RNA. Όταν το διάλυμα ψεκαστεί στα μολυσμένα αμπέλια και ο μύκητας απορροφήσει την ουσία, τα εσωτερικά ένζυμα του παθογόνου κόβουν το δίκλωνο RNA σε μικρότερα τμήματα παρεμβαλλόμενου RNA (siRNA). Τα τμήματα αυτά εντοπίζουν το mRNA που φέρει τις οδηγίες του γονιδίου CYP51 και το αποικοδομούν, διακόπτοντας ουσιαστικά την κυτταρική λειτουργία του μύκητα.

Το κρίσιμο πλεονέκτημα της τεχνολογίας έγκειται στην απόλυτη επιλεκτικότητά της. Οι επιστήμονες της GreenLight Biosciences έχουν σχεδιάσει τις αλληλουχίες RNA ώστε να ταυτίζονται αποκλειστικά με το γενετικό υλικό του συγκεκριμένου μύκητα. Ανεξάρτητες βιοπληροφορικές αναλύσεις απέδειξαν ότι το ψεκαστικό υγρό δεν αναγνωρίζεται από το γενετικό σύστημα των μελισσών, των πεταλούδων, των γαιοσκωλήκων ή των σπονδυλωτών, αφήνοντας την τοπική πανίδα απολύτως ανέπαφη. Παράλληλα, λόγω της ευπάθειας του RNA απέναντι στα ένζυμα του εδάφους και την υπεριώδη ακτινοβολία, το υλικό διασπάται πλήρως μέσα σε λίγες ημέρες, εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο συσσώρευσης επικίνδυνων χημικών ενώσεων στον υδροφόρο ορίζοντα.

Οι οικονομικές διαστάσεις της καινοτομίας είναι τεράστιες, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τη ζημιά που προκαλούν οι φυτικές ασθένειες. Σύμφωνα με τον ιδρυτή και CEO της εταιρείας, Andrey Zarur, το ωίδιο μειώνει δραστικά την ικανότητα φωτοσύνθεσης των αμπελιών, καταστρέφοντας την ελαστικότητα της φλούδας του σταφυλιού και προκαλώντας σήψη, οδηγώντας σε ετήσιες απώλειες που στο Μεξικό αγγίζουν τα 10 δισεκατομμύρια πέσος. Οι δοκιμές στο πεδίο απέδειξαν ότι η εφαρμογή δύο λίτρων Oifirax ανά εκτάριο εξουδετερώνει πάνω από το 99% του μύκητα, την ώρα που τα συμβατικά αγροχημικά περιορίζονται σε ποσοστά αποτελεσματικότητας της τάξης του 80%.

Παρά τον ενθουσιασμό, διακεκριμένοι επιστήμονες υπογραμμίζουν την ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση της χρήσης του προϊόντος. Ο Damien Formey, ερευνητής στο Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού (UNAM), επισημαίνει ότι η παρατεταμένη εξάρτηση από τη σίγηση ενός και μόνο γονιδίου (όπως το CYP51) ενδέχεται να ασκήσει ισχυρή εξελικτική πίεση στους πληθυσμούς του μύκητα. Σταδιακά, η επιλογή ανθεκτικών στελεχών μέσω τυχαίων γενετικών μεταλλάξεων θα μπορούσε να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, καθιστώντας υποχρεωτική την ένταξη του βιομυκητοκτόνου σε ευρύτερα προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ασθενειών (IPM), αντί της αποκλειστικής χρήσης του ως μοναδικής λύσης.

Η άδεια του Oifirax ακολουθεί τη στρατηγική επέκταση της GreenLight Biosciences στον τομέα των RNA φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Μόλις το 2023, η εταιρεία είχε κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ το "Calantha", ένα αντίστοιχο σκεύασμα ενάντια στο σκαθάρι της πατάτας (Colorado potato beetle). Στα επόμενα επιχειρηματικά βήματα περιλαμβάνεται η ανάπτυξη ειδικών ακαρεοκτόνων για την προστασία καλλιεργειών αβοκάντο και φράουλας, διευρύνοντας εντυπωσιακά το εμπορικό αποτύπωμα της βιοτεχνολογικής προσέγγισης.