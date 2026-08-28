Η AI προβλέπει πλέον σενάρια βλαβών σε πυρηνικούς αντιδραστήρες προτού καν κατασκευαστούν

Σύνοψη

Η Nuclearn συνεργάζεται με τη GSE Solutions για την απευθείας ενσωμάτωση προηγμένων εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης σε υψηλής πιστότητας προσομοιωτές πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Οι εκπαιδευτές αξιοποιούν εντολές φυσικής γλώσσας (natural language) για να χτίσουν πολύπλοκα σενάρια βλαβών, λαμβάνοντας αυτοματοποιημένες αναφορές απόδοσης και δυναμικές αξιολογήσεις των χειριστών.

Το νέο λογισμικό λειτουργεί ως εικονικό περιβάλλον δοκιμών (sandbox) για την ανάλυση μηχανικών τροποποιήσεων, εντοπίζοντας μοτίβα φθοράς στον εξοπλισμό πριν την εκδήλωση φυσικής βλάβης.

Η τεχνολογία διευκολύνει την ανάπτυξη των Μικρών Αρθρωτών Αντιδραστήρων (SMRs), επιτρέποντας την προσομοίωση συνθηκών λειτουργίας σε σχέδια που βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.

Διατηρείται αυστηρή ιχνηλασιμότητα και έλεγχος των δεδομένων (Part 810 compliance) προκειμένου η Τεχνητή Νοημοσύνη να παραμείνει συμβουλευτικό εργαλείο, αποτρέποντας την επικίνδυνη προσέγγιση του αδιαφανούς "μαύρου κουτιού".

Η ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων αποτελεί ίσως το πιο αυστηρά ελεγχόμενο πεδίο της σύγχρονης βιομηχανίας παραγωγής ενέργειας, με τα περιθώρια λάθους κατά τη λειτουργία να παραμένουν πρακτικά μηδενικά. Η εξονυχιστική εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού και ο σχεδιασμός των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης βασίζονται παραδοσιακά σε προσομοιωτές υψηλής πιστότητας, οι οποίοι συνιστούν ακριβή ψηφιακά αντίγραφα των πραγματικών συστημάτων ενός εργοστασίου.

Η νέα συνεργασία της Nuclearn, μιας αμερικανικής εταιρείας που αναπτύσσει εξειδικευμένες λύσεις μηχανικής μάθησης για τον πυρηνικό τομέα, με τη GSE Solutions, διαχρονικό ηγέτη στα βιομηχανικά λογισμικά προσομοίωσης, επαναπροσδιορίζει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Η σύμπραξη αυτή επιδιώκει να μεταμορφώσει τους παραδοσιακούς προσομοιωτές από στατικά εκπαιδευτικά εργαλεία σε δυναμικά εικονικά εργαστήρια τα οποία αναλύουν παραμέτρους με την αρωγή της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης, διασφαλίζοντας την ταχύτερη και πιο ορθολογική αντίδραση των χειριστών απέναντι σε πολύπλοκα τεχνικά σφάλματα.

Η GSE Solutions δραστηριοποιείται στον τομέα της βιομηχανικής προσομοίωσης εδώ και περισσότερα από 55 χρόνια, έχοντας κατασκευάσει ορισμένους από τους πρώτους ψηφιακούς χώρους ελέγχου στην ιστορία της εμπορικής πυρηνικής ενέργειας. Το ειδικό βάρος αυτής της κληρονομιάς μεταφράζεται σε εξαιρετικά πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα φυσικής, τα οποία έχουν δοκιμαστεί εκτενώς σε πραγματικές συνθήκες. Παράλληλα, η Nuclearn, η οποία ιδρύθηκε το 2021 από βετεράνους της βιομηχανίας, αναπτύσσει πλατφόρμες σχεδιασμένες αποκλειστικά για το ιδιάζον ρυθμιστικό πλαίσιο της πυρηνικής ενέργειας.

Η ενσωμάτωση της AI στις διαδικασίες προσομοίωσης

Η εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στους προσομοιωτές της GSE Solutions επιτρέπει στους εκπαιδευτές να κατασκευάζουν λεπτομερή σενάρια βλαβών μέσω απλών εντολών φυσικής γλώσσας. Το λογισμικό παράγει άμεσα αυτοματοποιημένες αναφορές της απόδοσης, δημιουργεί προσαρμοστικά τεστ αξιολόγησης και εξηγεί τη μηχανική φυσική που κρύβεται πίσω από κάθε αλληλουχία σφαλμάτων.

Η εκπαίδευση ενός χειριστή πυρηνικού αντιδραστήρα απαιτεί την απόλυτη κατανόηση βαθύτατα περίπλοκων θερμοδυναμικών φαινομένων και την άμεση ανταπόκριση στις αλυσιδωτές αντιδράσεις του συστήματος ψύξης και ελέγχου. Μέχρι σήμερα, η αρχιτεκτονική ενός ρεαλιστικού σεναρίου κρίσης απαιτούσε τεράστιο χρόνο και εξειδικευμένο προγραμματισμό. Αξιοποιώντας την τεχνολογία της Nuclearn, οι επικεφαλής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορούν πλέον να γράφουν κατευθυντήριες γραμμές χρησιμοποιώντας απλό, φυσικό λόγο. Το σύστημα μεταφράζει αυτόματα τις λέξεις σε παραμετρικά σενάρια δυσλειτουργίας, μεταβάλλοντας δυναμικά τον βαθμό δυσκολίας με βάση την ταχύτητα αντίδρασης και τις επιλογές του εκπαιδευόμενου σε πραγματικό χρόνο.

Πέρα από την καταγραφή των αστοχιών κατά τη διάρκεια της εξομοίωσης, ο αλγόριθμος αναλαμβάνει την παροχή στοχευμένων επεξηγήσεων. Εντοπίζει όχι μόνο ποιο βήμα του πρωτοκόλλου παραλείφθηκε, αλλά εξηγεί με ακρίβεια τις συνέπειες αυτής της παράλειψης στη φυσική δομή του αντιδραστήρα. Μέσα από την ενσωμάτωση του AtomAssist και των ειδικών μοντέλων της Nuclearn, η εκπαίδευση επιτυγχάνει τρία βασικά αποτελέσματα:

Αυτόματη αναλυτική αναφορά: Εξαγωγή εκτενών δεδομένων στα δευτερόλεπτα που ακολουθούν την ολοκλήρωση της δοκιμασίας.

Εξαγωγή εκτενών δεδομένων στα δευτερόλεπτα που ακολουθούν την ολοκλήρωση της δοκιμασίας. Δυναμική προσαρμογή ελέγχων: Δημιουργία ερωτηματολογίων και τεστ ικανοτήτων που εστιάζουν αυστηρά στις γνωστικές αδυναμίες που επέδειξε ο εκάστοτε χειριστής.

Δημιουργία ερωτηματολογίων και τεστ ικανοτήτων που εστιάζουν αυστηρά στις γνωστικές αδυναμίες που επέδειξε ο εκάστοτε χειριστής. Πρόβλεψη βλαβών: Διαρκής σάρωση των ψηφιακών ενδείξεων για τον εντοπισμό ανεπαίσθητων αποκλίσεων στη συμπεριφορά των βαλβίδων ή των αντλιών, αναγνωρίζοντας μοτίβα προτού αυτά κλιμακωθούν σε λειτουργικό πρόβλημα.

Εικονικά εργαστήρια μηχανικής και Μικροί Αρθρωτοί Αντιδραστήρες (SMRs)

Οι μηχανικοί αξιοποιούν πλέον τα συστήματα προσομοίωσης ως ψηφιακά περιβάλλοντα για να εξετάσουν με ασφάλεια δομικές τροποποιήσεις, πριν τις εφαρμόσουν στο φυσικό εργοστάσιο. Η μέθοδος αυτή διευκολύνει δραματικά την αξιολόγηση πρωτοποριακών σχεδίων, όπως οι Μικροί Αρθρωτοί Αντιδραστήρες (SMRs), παρέχοντας ιστορικά δεδομένα λειτουργίας για εγκαταστάσεις που δεν έχουν καν κατασκευαστεί.

Ο παγκόσμιος ενεργειακός κλάδος επενδύει μαζικά στην τεχνολογία των Μικρών Αρθρωτών Αντιδραστήρων (Small Modular Reactors - SMRs), οι οποίοι προσφέρουν ανώτερη ευελιξία, οικονομικότερη κλιμάκωση της παραγωγής και ενσωματώνουν συστήματα παθητικής ασφάλειας. Εφόσον τα περισσότερα από αυτά τα πρότζεκτ βρίσκονται ακόμα στο σχεδιαστήριο, οι κατασκευαστές στερούνται του απαραίτητου ιστορικού όγκου δεδομένων για την ασφαλή πρόβλεψη της συμπεριφοράς τους. Η ενοποίηση των υπηρεσιών AI της Nuclearn με την πλατφόρμα της GSE Solutions καλύπτει αυτό το κρίσιμο γνωστικό κενό.

Μέσα σε αυτά τα απομονωμένα ψηφιακά περιβάλλοντα δοκιμών, οι επιστήμονες δοκιμάζουν την εγκατάσταση νέων στροβίλων, τη μεταβολή της πίεσης των ψυκτικών υγρών και την ενσωμάτωση διαφορετικών διατάξεων ελέγχου. Η υπολογιστική ισχύς της μηχανικής μάθησης υποστηρίζει την ταυτόχρονη εκτέλεση χιλιάδων εναλλακτικών σεναρίων βλάβης σε κλάσματα του χρόνου που θα απαιτούσε η παραδοσιακή ανάλυση ρίσκου, αναδεικνύοντας κρυφές σχεδιαστικές ατέλειες προτού ληφθούν οι τελικές εγκρίσεις αδειοδότησης.

Ο κίνδυνος του «μαύρου κουτιού» και η ανθρώπινη εποπτεία

Στις κρίσιμες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καμία απόφαση της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν επιτρέπεται να πηγάζει από ένα αδιαφανές αλγοριθμικό δίκτυο (black box). Όλα τα δεδομένα, τα συμπεράσματα και οι αναλύσεις οφείλουν να είναι πλήρως ιχνηλάσιμα, ώστε η τελική κρίση και η ευθύνη διαχείρισης της μονάδας να παραμένει αποκλειστικά στον ανθρώπινο παράγοντα.

Η συζήτηση γύρω από την είσοδο προηγμένων νευρωνικών δικτύων στις κρίσιμες εθνικές υποδομές σκοντάφτει νομοτελειακά στο ζήτημα της εμπιστοσύνης. Οι ρυθμιστικοί φορείς απορρίπτουν κατηγορηματικά τη χρήση συστημάτων όπου τα κριτήρια λήψης μιας απόφασης παραμένουν άγνωστα στον τελικό χρήστη. Για τον λόγο αυτό, η αρχιτεκτονική των λύσεων της Nuclearn έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για εγκατάσταση εντός των κλειστών τοπικών servers των εργοστασίων, αποτρέποντας τη διαρροή ευαίσθητων τηλεμετρικών δεδομένων στο cloud.

Παράλληλα, κάθε διαγνωστική σύσταση που παρέχει η πλατφόρμα συνοδεύεται από την πλήρη αλυσίδα των δεδομένων που οδήγησαν στο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Ο αλγόριθμος μειώνει τον γνωστικό φόρτο, διαχειρίζεται τα γραφειοκρατικά φορτία των αναφορών και αναδεικνύει αφανή μοτίβα, αλλά η διαδικασία επικύρωσης και εκτέλεσης ακολουθεί πάντοτε τα εγκεκριμένα, διασταυρωμένα πρωτόκολλα των οργανισμών εποπτείας πυρηνικής ενέργειας.