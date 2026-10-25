Palantir προς Ευρώπη: Το στρατιωτικό σύστημα AI Maven δεν διαθέτει διακόπτη απενεργοποίησης

Σύνοψη

Η αμερικανική εταιρεία λογισμικού Palantir διαβεβαιώνει ότι το στρατιωτικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Maven, το οποίο χρησιμοποιείται από το ΝΑΤΟ, παραμένει υπό τον απόλυτο έλεγχο των πελατών της χωρίς δυνατότητα εξωτερικής παρέμβασης.

Η επίσημη τοποθέτηση προκύπτει ως άμεση απάντηση στους φόβους των Ευρωπαίων αξιωματούχων, οι οποίοι θορυβήθηκαν από τους πρόσφατους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις δορυφορικές υπηρεσίες Starlink της SpaceX στο ουκρανικό μέτωπο.

Παρά την πλήρη επιχειρησιακή ενσωμάτωση του Maven στο Ανώτατο Στρατηγείο των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SHAPE), ισχυρά κράτη-μέλη όπως η Γερμανία και η Γαλλία αρνούνται την υιοθέτησή του για τις εθνικές τους ένοπλες δυνάμεις επικαλούμενα ζητήματα ασφάλειας δεδομένων.

Το ζήτημα της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ επανέρχεται στο προσκήνιο, αναδεικνύοντας την επιτακτική ανάγκη για ψηφιακή και αμυντική κυριαρχία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αυξανόμενη ενσωμάτωση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στις σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις αναδεικνύει ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα που υπερβαίνει τις απλές τεχνικές προδιαγραφές και αγγίζει τον πυρήνα της εθνικής ασφάλειας των ευρωπαϊκών κρατών.

Η αμερικανική εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού Palantir Technologies αναγκάστηκε να προβεί σε επίσημες διαβεβαιώσεις προς τους Ευρωπαίους εταίρους της, ξεκαθαρίζοντας πως το προηγμένο σύστημα στρατιωτικής τεχνητής νοημοσύνης που παρέχει στο ΝΑΤΟ δεν περιλαμβάνει κανέναν κρυφό μηχανισμό εξωτερικής απενεργοποίησης. Οι δηλώσεις αυτές καταγράφονται σε μια χρονική συγκυρία όπου η ευρωπαϊκή δυσπιστία απέναντι στην απόλυτη εξάρτηση από την αμερικανική αμυντική τεχνολογία εντείνεται ραγδαία, έχοντας ως βασικό καταλύτη τα πρόσφατα προβλήματα διακοπής των δορυφορικών επικοινωνιών στο μέτωπο της Ανατολικής Ευρώπης.

Το έναυσμα για την αναζωπύρωση αυτών των ανησυχιών δόθηκε από τις αναφορές που προήλθαν από την Ουκρανία σχετικά με σκόπιμους περιορισμούς στη λειτουργία της στρατιωτικής δορυφορικής υπηρεσίας Starshield, η οποία βασίζεται στον αστερισμό δορυφόρων Starlink της SpaceX. Οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις διαπίστωσαν ότι τα τερματικά σταματούσαν να λειτουργούν όταν βρίσκονταν πάνω σε πλατφόρμες που κινούνταν με μεγάλες ταχύτητες, γεγονός που παρεμπόδισε κρίσιμες αμυντικές επιχειρήσεις, όπως η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών αναχαίτισης για την αποτροπή ρωσικών επιθέσεων.

Αν και οι εξηγήσεις που δόθηκαν από Αμερικανούς αξιωματούχους και τον διευθύνοντα σύμβουλο της SpaceX, Elon Musk, υπήρξαν συχνά αντικρουόμενες, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν την έντονη υποψία ότι πίσω από αυτούς τους περιορισμούς κρύβονται αμιγώς πολιτικά κίνητρα, συνδέοντας τα γεγονότα με πιέσεις της αμερικανικής ηγεσίας για τον τερματισμό των ουκρανικών πληγμάτων σε ρωσικές υποδομές.

Τι είναι το στρατιωτικό σύστημα Maven και ποιος διατηρεί τον έλεγχο των δεδομένων;

Το Maven Smart System αποτελεί μια εξαιρετικά προηγμένη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης η οποία συλλέγει και επεξεργάζεται αστρονομικούς όγκους δεδομένων από τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους,επίγεια ραντάρ και αναρίθμητους αισθητήρες, προσφέροντας στις διοικήσεις των ενόπλων δυνάμεων μια ολιστική, σε πραγματικό χρόνο εικόνα του πεδίου της μάχης. Η Palantir ξεκαθαρίζει πως κάθε συμβαλλόμενο κράτος ή οργανισμός διατηρεί τον αποκλειστικό, αδιαπραγμάτευτο λειτουργικό έλεγχο της πλατφόρμας, αποκλείοντας κάθε τεχνικό ή νομικό ενδεχόμενο παρέμβασης από την ίδια την εταιρεία ή από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Κύρια τεχνικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά του συστήματος

Αυτόνομη λειτουργία: Δυνατότητα πλήρους εκτέλεσης διεργασιών εντός των τοπικών διακομιστών του εκάστοτε πελάτη, χωρίς την ανάγκη συνεχούς επικοινωνίας με αμερικανικά data centers.

Δυνατότητα πλήρους εκτέλεσης διεργασιών εντός των τοπικών διακομιστών του εκάστοτε πελάτη, χωρίς την ανάγκη συνεχούς επικοινωνίας με αμερικανικά data centers. Ενοποίηση αισθητήρων: Άμεση ενσωμάτωση ετερογενών πηγών δεδομένων (εικόνα, ήχος, τηλεμετρία) για την ταχεία υποστήριξη της διαδικασίας λήψης κρίσιμων αποφάσεων.

Άμεση ενσωμάτωση ετερογενών πηγών δεδομένων (εικόνα, ήχος, τηλεμετρία) για την ταχεία υποστήριξη της διαδικασίας λήψης κρίσιμων αποφάσεων. Πιστοποιήσεις ασφαλείας: Λειτουργία του λογισμικού αποκλειστικά από πολίτες της εκάστοτε χώρας που διαθέτουν τις απαραίτητες εθνικές διαπιστεύσεις ασφαλείας, εφόσον το επιθυμεί ο αγοραστής.

Η επιβεβαίωση της λειτουργικής ανεξαρτησίας του Maven ήρθε δια στόματος του Louis Mosley, εκτελεστικού αντιπροέδρου της Palantir για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, ο οποίος έσπευσε να διαχωρίσει τη στάση της εταιρείας του από τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν στην περίπτωση του Starlink. Ο αξιωματούχος της εταιρείας χαρακτήρισε τις εξελίξεις γύρω από τις δορυφορικές επικοινωνίες ως εξαιρετικά ανησυχητικές, παρέχοντας ωστόσο την κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι οι πελάτες που αγοράζουν το λογισμικό τους βρίσκονται στον απόλυτο λειτουργικό έλεγχο, χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως ικανότητα από την πλευρά της εταιρείας ή της αμερικανικής κυβέρνησης να παρέμβει και να τερματίσει τη λειτουργία του.

Η συζήτηση γύρω από την αξιοπιστία των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών δεν έχει απλώς θεωρητικό χαρακτήρα, αλλά διαμορφώνει τον στρατηγικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ και των ευρωπαϊκών κρατών. Το ΝΑΤΟ προχώρησε στην επίσημη αγορά του συστήματος Maven για το Ανώτατο Στρατηγείο των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 2025, προχωρώντας μάλιστα στην ανακοίνωση της επίτευξης «πλήρους τεχνικής επιχειρησιακής ικανότητας» τον Ιούνιο της τρέχουσας χρονιάς. Παρά την επίσημη υιοθέτηση από τον κεντρικό συμμαχικό κορμό, οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν ισχυρότατες, υπογραμμίζοντας τις βαθιές διαφορές στην αντίληψη της ψηφιακής κυριαρχίας.

Κράτη με τεράστιο ειδικό βάρος στην ευρωπαϊκή άμυνα, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, έχουν απορρίψει την ενσωμάτωση του συγκεκριμένου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης στις εθνικές τους ένοπλες δυνάμεις, με τους επικεφαλής των αρμόδιων υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας να χαρακτηρίζουν αδιανόητο το ενδεχόμενο να έχουν πρόσβαση υπάλληλοι μιας ιδιωτικής αμερικανικής εταιρείας στις εθνικές στρατιωτικές βάσεις δεδομένων. Η ανησυχία αυτή δεν πηγάζει μόνο από τον φόβο της βιομηχανικής κατασκοπείας, αλλά κυρίως από τις συχνές γεωπολιτικές τριβές που παρατηρούνται ανάμεσα στην αμερικανική ηγεσία και τους Ευρωπαίους ηγέτες, γεγονός που καθιστά ριψοκίνδυνη την παράδοση των «κλειδιών» της εθνικής άμυνας σε υπερατλαντικούς παρόχους.

Για χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού των ενόπλων δυνάμεών της και εναρμόνισης με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ, η συζήτηση αυτή παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη απόκτησης κορυφαίας τεχνολογίας αιχμής και στη διασφάλιση των ευαίσθητων εθνικών δεδομένων. Η λύση που προτείνει η Palantir, αφήνοντας στη διακριτική ευχέρεια του πελάτη το αν θα εμπλακούν υπάλληλοι της εταιρείας στη διαχείριση και επιτρέποντας την αποκλειστική χρήση του λογισμικού από πιστοποιημένο εγχώριο προσωπικό, προσπαθεί να γεφυρώσει ακριβώς αυτό το χάσμα εμπιστοσύνης, δείχνοντας τον δρόμο που πιθανότατα θα ακολουθήσουν όλες οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες προκειμένου να διατηρήσουν τα κερδοφόρα κρατικά συμβόλαια στην ευρωπαϊκή αγορά.