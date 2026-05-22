Parasol Superstars (Parasol Stars & Spica Adventure) Review: Όταν η νοσταλγία συναντά τη νέα γενιά στο PS5

Υπάρχει μια ιδιαίτερη μαγεία –αλλά και μια γερή δόση δοκιμασίας των νεύρων σου– όταν ανοίγεις την κονσόλα, κάθεσαι στον καναπέ και δίπλα σου έχεις δύο παιδιά με τα χειριστήρια στα χέρια. Ο γιος μου και η ανιψιά μου, γεννημένοι και μεγαλωμένοι στην εποχή των τρισδιάστατων open-world και των battle royale, θεωρούν αυτονόητο ότι κάθε παιχνίδι πρέπει να έχει 3D κάμερα, voice acting και microtransactions. Η πρόκληση λοιπόν ήταν να τους δείξω πώς διασκεδάζαμε «στα δικά μας χρόνια» χωρίς να βαρεθούν στο πρώτο πεντάλεπτο.

Η αφορμή δόθηκε από την κυκλοφορία του Parasol Superstars στο PS5, ενός πακέτου από την ININ Games και τη θρυλική TAITO, το οποίο φέρνει στις σύγχρονες κονσόλες δύο πραγματικά διαμάντια του arcade παρελθόντος: το κλασικό Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III και το σαφώς πιο σπάνιο Spica Adventure.

Η ININ έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι σέβεται την ιστορία του gaming, αποφεύγοντας τις πρόχειρες μεταφορές-αρπαχτές. Εδώ έχουμε μια προσεγμένη δουλειά που φέρνει στο σήμερα δύο τίτλους με εντελώς διαφορετικό ταμπεραμέντο, αλλά με έναν κοινό παρονομαστή: τη χρήση μιας ομπρέλας ως όπλο. Πάμε να δούμε πώς μεταφράζεται αυτή η εμπειρία στο σήμερα και πώς αντέδρασε η νέα γενιά όταν ήρθε αντιμέτωπη με το παλιό, απαιτητικό game design.

Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III – Η επιστροφή ενός θρύλου

Ας ξεκινήσουμε με το βαρύ πυροβολικό. Το Parasol Stars κυκλοφόρησε αρχικά το 1991 για το PC Engine της NEC και αποτελεί το επίσημο τρίτο μέρος της σειράς Bubble Bobble, μετά το εμβληματικό original και το εξαιρετικό Rainbow Islands. Εδώ οι πρωταγωνιστές, ο Bubby και ο Bobby, στην ανθρώπινη πλέον μορφή τους, κρατούν από μία πολύχρωμη ομπρέλα που κάνει κυριολεκτικά τα πάντα.

Ομπρέλες, φρούτα και αρχική σύγχυση

Η βασική ιδέα είναι απλή αλλά κρύβει απίστευτο βάθος. Χρησιμοποιώντας την ομπρέλα, μπορείς να μπλοκάρεις επιθέσεις, να αναισθητοποιήσεις εχθρούς, να τους σηκώσεις πάνω από το κεφάλι σου και να τους πετάξεις σαν βλήματα. Παράλληλα, μπορείς να μαζέψεις σταγόνες νερού, φωτιάς, ηλεκτρισμού ή αστεριών για να δημιουργήσεις μια τεράστια μπάλα ενέργειας που καθαρίζει την οθόνη.

Όταν όμως βάλαμε το παιχνίδι να παίξει, η πρώτη αντίδραση των παιδιών ήταν το απόλυτο χάος. Δεν είχαν την παραμικρή ιδέα τι έπρεπε να κάνουν. Έτρεχαν πάνω-κάτω στην οθόνη, πατούσαν κουμπιά στην τύχη, έπεφταν πάνω στους εχθρούς και έχαναν τις ζωές τους μέσα σε δευτερόλεπτα. Το παιχνίδι δεν σε πιάνει από το χέρι, δεν έχει tutorial. Πρέπει να παρατηρήσεις, να πειραματιστείς και να μάθεις.

Από το «άμυαλο σπαμάρισμα» στην πραγματική στρατηγική

Εδώ είναι που φάνηκε η χρησιμότητα των Quality of Life (QoL) στοιχείων που πρόσθεσε η ININ. Η συλλογή προσφέρει τη δυνατότητα για «άπειρα κέρματα» (credits), cheats, save states και rewind. Στην αρχή, τα παιδιά εκμεταλλεύτηκαν τα άπειρα coins. Πέθαιναν, πάταγαν "continue" σε κλάσματα δευτερολέπτου και συνέχιζαν να σπαμάρουν κουμπιά. Το αποτέλεσμα; Τερμάτισαν μερικούς κόσμους χωρίς να έχουν καταλάβει ούτε πώς νίκησαν τα bosses, ούτε γιατί έπαιρναν bonus πόντους.

Βλέποντας αυτή την τροπή, αποφάσισα να παρέμβω και να κλείσω τα άπειρα credits, βάζοντας ένα όριο. Η αλλαγή στη συμπεριφορά τους ήταν εντυπωσιακή. Ξαφνικά, το μυαλό τους άρχισε να δουλεύει. Κατάλαβαν ότι αν έχαναν όλες τις ζωές τους θα έπρεπε να ξεκινήσουν τον κόσμο από την αρχή.

Άρχισαν να προσέχουν πού πατούν, να χρησιμοποιούν την ομπρέλα αμυντικά (κάτι που αγνοούσαν τελείως πριν) και να συνεργάζονται. Ο γιος μου αναλάμβανε να κρατάει τους εχθρούς στην ομπρέλα του κι η ανιψιά μου έτρεχε να μαζέψει τις σταγόνες για να κάνει το μεγάλο "clear". Έμαθαν να ψάχνουν για τα κρυφά δωμάτια και να κατανοούν πώς λειτουργούν οι αλυσίδες των φρούτων για να παίρνουν έξτρα ζωές. Το Parasol Stars αποδείχθηκε ένα εξαιρετικό μάθημα υπομονής και παρατηρητικότητας, τυλιγμένο σε ένα πανέμορφο, πολύχρωμο retro περιτύλιγμα με μια μουσική που σου κολλάει στο μυαλό για μέρες.

Spica Adventure – Ένα κρυμμένο, χαοτικό arcade διαμάντι

Αν το Parasol Stars είναι ο γνώριμος φίλος από τα παλιά, το Spica Adventure είναι η άγρια, απρόβλεπτη πλευρά του πακέτου. Κυκλοφόρησε αποκλειστικά στα ιαπωνικά arcades το 2005 και δεν είχε μεταφερθεί ποτέ σε οικιακές κονσόλες μέχρι σήμερα. Πρωταγωνίστρια είναι η Nico, ένα κορίτσι που επίσης χρησιμοποιεί μια μαγική ομπρέλα, αλλά με έναν εντελώς διαφορετικό, πολύ πιο γρήγορο και νευρικό ρυθμό.

Γρήγορο, πανέμορφο και εντελώς χαοτικό

Ξεχάστε την ηρεμία και τον μεθοδικό σχεδιασμό του Parasol Stars. Το Spica Adventure είναι ένα speedrun γεμάτο αδρεναλίνη. Η Nico μπορεί να χρησιμοποιήσει την ομπρέλα της για να γλιστράει πάνω σε ράμπες, να εκτοξεύεται στον αέρα, να αιωρείται και να κάνει wall-bounce.

Η ροή του παιχνιδιού είναι τόσο γρήγορη που συχνά αγγίζει τα όρια του χάους. Υπήρξαν πολλές στιγμές που τα παιδιά (αλλά κι εγώ) βγάζαμε τις πίστες χωρίς να έχουμε καταλάβει ακριβώς τι κάναμε. Μια γρήγορη κίνηση, μια αναπήδηση στον τοίχο, ένα τυχαίο άνοιγμα της ομπρέλας που καθάρισε τρεις εχθρούς, και ξαφνικά βρισκόμασταν στην έξοδο. Αυτή η αίσθηση του «ελεγχόμενου χάους» έχει τη δική της γοητεία, αλλά μπορεί να μπερδέψει τον παίκτη που ζητά απόλυτη ακρίβεια.

Τα σκληροτράχηλα Bosses και η πρόκληση

Αν οι πίστες βγαίνουν μερικές φορές με λίγη τύχη και γρήγορα αντανακλαστικά, τα Bosses του Spica Adventure είναι μια εντελώς άλλη ιστορία. Είναι εξαιρετικά δύσκολα, τιμωρητικά και απαιτούν να μάθεις τα patterns των επιθέσεών τους με θρησκευτική ευλάβεια. Εδώ το spamming δεν λειτουργεί. Αν δεν μάθεις πότε να προστατευτείς με την ομπρέλα και πότε να επιτεθείς, η οθόνη του "Game Over" θα εμφανιστεί πριν προλάβεις να ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου.

Τα παιδιά βρήκαν εδώ μια διαφορετική πρόκληση. Η αισθητική των 00s anime τους άρεσε πολύ, και η ταχύτητα της Nico ταίριαζε περισσότερο στα σύγχρονα γούστα τους. Ωστόσο, η απότομη καμπύλη δυσκολίας στα Bosses τα ανάγκασε να χρησιμοποιήσουν το Rewind feature της ININ περισσότερες φορές από όσες θα θέλαμε να παραδεχτούμε. Η διακλαδιζόμενη δομή των επιπέδων δίνει εξαιρετικό replayability, καθώς κάθε φορά μπορείς να επιλέξεις διαφορετικό μονοπάτι για να φτάσεις στο τέλος, κάνοντας την κάθε προσπάθεια να φαίνεται φρέσκια.

Η ουσία του Couch Co-Op στο σήμερα

Εδώ και αρκετά χρόνια το gaming έχει μετατραπεί σε μεγάλο βαθμό μια μοναχική online εμπειρία με ακουστικά και απομόνωση στο δωμάτιο, το Parasol Superstars λειτουργεί ως μια εξαιρετική υπενθύμιση της αξίας του τοπικού multiplayer. Η φυσική αλληλεπίδραση, τα πειράγματα όταν κάποιος «κλέβει» τα bonus φρούτα του άλλου, οι φωνές αγωνίας όταν τελειώνουν οι ζωές και η ανακούφιση όταν πέφτει το boss, είναι στοιχεία που κανένα online lobby δεν μπορεί να αναπαράξει με την ίδια ζεστασιά.

Η ININ και η TAITO παρέδωσαν ένα εξαιρετικό πακέτο. Δεν περιορίστηκαν σε μια απλή εξομοίωση, αλλά πρόσθεσαν χρήσιμα φίλτρα CRT, επιλογές για την αναλογία της οθόνης, online leaderboards για τους ανταγωνιστικούς παίκτες, καθώς και galleries με concept art που θα εκτιμήσουν οι λάτρεις της ιστορίας των arcades. Η μεταφορά στο hardware του PS5 είναι υποδειγματική, με μηδενικό input lag και πεντακάθαρη οπτικοακουστική παρουσίαση.

Το Parasol Superstars καταφέρνει τελικά να γεφυρώσει το χάσμα των γενεών. Μπορεί η διάρκεια των παιχνιδιών να είναι σχετικά μικρή –όπως άλλωστε ίσχυε για όλα τα arcade της εποχής– και η δυσκολία τους να απαιτεί γερά νεύρα, όμως η διασκέδαση που προσφέρουν παραμένει αναλλοίωτη στο χρόνο. Είναι μια ιδανική προσθήκη στη βιβλιοθήκη οποιουδήποτε θέλει να μοιραστεί την αγνή, ανόθευτη χαρά του gameplay με την οικογένειά του ή την παρέα του, αποδεικνύοντας ότι μερικές φορές, μια απλή ομπρέλα και μερικά pixels είναι αρκετά για να γεμίσουν ένα ολόκληρο απόγευμα με γέλιο και ουσιαστική πρόκληση.

