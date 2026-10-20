PEGI 16+: Αυστηρότερη ηλικιακή ταξινόμηση για παιχνίδια με loot boxes

Σύνοψη

Υποχρεωτική σήμανση PEGI 16: Κάθε βιντεοπαιχνίδι που περιλαμβάνει μηχανισμούς loot boxes ή τυχαίων αμοιβών έναντι πληρωμής κατατάσσεται πλέον αυτόματα στην κατηγορία ηλικιακής αξιολόγησης PEGI 16.

Κάθε βιντεοπαιχνίδι που περιλαμβάνει μηχανισμούς loot boxes ή τυχαίων αμοιβών έναντι πληρωμής κατατάσσεται πλέον αυτόματα στην κατηγορία ηλικιακής αξιολόγησης PEGI 16. Κατάργηση της εξαίρεσης του PEGI 12: Η προηγούμενη πολιτική που επέτρεπε σε τίτλους με loot boxes να διατηρούν χαμηλότερη σήμανση καταργείται οριστικά, αυστηροποιώντας το πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων.

Η προηγούμενη πολιτική που επέτρεπε σε τίτλους με loot boxes να διατηρούν χαμηλότερη σήμανση καταργείται οριστικά, αυστηροποιώντας το πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων. Καθολική εφαρμογή σε όλα τα φορμά: Μια ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή είναι ότι το νέο όριο εφαρμόζεται ισότιμα τόσο στις φυσικές εκδόσεις στα καταστήματα όσο και στους αποκλειστικά ψηφιακούς τίτλους (digital-only).

Μια ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή είναι ότι το νέο όριο εφαρμόζεται ισότιμα τόσο στις φυσικές εκδόσεις στα καταστήματα όσο και στους αποκλειστικά ψηφιακούς τίτλους (digital-only). Προσαρμογή στην ευρωπαϊκή αγορά: Η απόφαση ευθυγραμμίζεται με τις αυξανόμενες πιέσεις των καταναλωτικών οργανώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επηρεάζει άμεσα τη διαθεσιμότητα και το μάρκετινγκ των παιχνιδιών στην Ελλάδα.

Η βιομηχανία του gaming βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σημαντικότερες θεσμικές αλλαγές των τελευταίων ετών όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και των ανηλίκων. Το σύστημα ηλικιακής αξιολόγησης Pan European Game Information (PEGI), το οποίο αποτελεί το επίσημο πρότυπο κατάταξης περιεχομένου βιντεοπαιχνιδιών σε 38 ευρωπαϊκές χώρες, προχωρά σε ουσιαστική αυστηροποίηση των κανόνων του σχετικά με τους μηχανισμούς τυχαίων αμειβόμενων αντικειμένων, γνωστούς στο ευρύ κοινό ως loot boxes.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του οργανισμού, κάθε παιχνίδι που περιλαμβάνει μηχανισμούς αγοράς εικονικών αντικειμένων με τυχαίο αποτέλεσμα έναντι πραγματικών χρημάτων θα κατατάσσεται αυτόματα στην κατηγορία PEGI 16 και άνω. Η ρύθμιση αυτή καταργεί την προηγούμενη πρακτική όπου παιχνίδια με τέτοιους μηχανισμούς μπορούσαν να λάβουν χαμηλότερη ηλικιακή σήμανση, όπως PEGI 3, PEGI 7 ή PEGI 12, αρκεί να μην παραβίαζαν άλλα κριτήρια βίας ή ακατάλληλου περιεχομένου.

Παράλληλα με την αύξηση του ηλικιακού ορίου, το PEGI εισάγει ένα νέο, ειδικά σχεδιασμένο εικονίδιο προειδοποίησης με την ένδειξη «Paid Random Items», το οποίο θα πρέπει να τοποθετείται σε εμφανές σημείο τόσο στις φυσικές συσκευασίες των τίτλων όσο και στα ψηφιακά καταστήματα όπως το PlayStation Store, το Xbox Microsoft Store, το Nintendo eShop και το Steam. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην άμεση και ξεκάθαρη ενημέρωση των γονέων πριν από την ολοκλήρωση οποιασδήποτε αγοράς, ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων αν ο τίτλος παροτρύνει τους παίκτες σε μικροσυναλλαγές αβέβαιου αποτελέσματος.

Η απόφαση αυτή δεν λήφθηκε τυχαία, καθώς τα τελευταία χρόνια ασκείται εντονότατη πίεση από ευρωπαϊκούς φορείς προστασίας καταναλωτών, ρυθμιστικές αρχές παιγνίων και ακαδημαϊκές έρευνες που συνδέουν τους μηχανισμούς των loot boxes με την ψυχολογική εξάρτηση και τη συμπεριφορά τζόγου σε νεαρές ηλικίες. Χώρες όπως το Βέλγιο και η Ολλανδία είχαν ήδη λάβει αυστηρά εθνικά μέτρα απαγορεύοντας πλήρως τέτοιες πρακτικές, αναγκάζοντας εταιρείες κολοσσούς να τροποποιήσουν τα παιχνίδια τους για τις συγκεκριμένες αγορές. Η οριζόντια υιοθέτηση του ορίου PEGI 16 σε όλη την Ευρώπη δημιουργεί πλέον ένα ενιαίο πλαίσιο που πιέζει άμεσα τους εκδότες βιντεοπαιχνιδιών να επανεξετάσουν τα μοντέλα εσόδων τους.

Για τους δημιουργούς και τους εκδότες video games, η συγκεκριμένη εξέλιξη συνεπάγεται σοβαρές εμπορικές συνέπειες. Η λήψη της σήμανσης PEGI 16 περιορίζει σημαντικά το δυνητικό κοινό ενός τίτλου που απευθύνεται σε παιδιά ή εφήβους, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί αυτόματα τους γονικούς ελέγχους (parental controls) που είναι ενσωματωμένοι στις σύγχρονες κονσόλες και στα λειτουργικά συστήματα. Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς θα μπορούν να μπλοκάρουν την πρόσβαση ή τις αγορές με πολύ μεγαλύτερη ευκολία, επηρεάζοντας άμεσα τα έσοδα τίτλων που βασίζονται σε αυτό το μοντέλο monetization.

Στην ελληνική αγορά, όπου η χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών από ανηλίκους μέσω γονικών λογαριασμών είναι εξαιρετικά διαδεδομένη, η νέα σήμανση αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τους γονείς στην αναγνώριση των πιθανών οικονομικών κινδύνων. Η διαθεσιμότητα των παιχνιδιών στα καταστήματα λιανικής αλλά και στα ψηφιακά storefronts στην Ελλάδα θα προσαρμοστεί άμεσα στις νέες προδιαγραφές, με τις τιμές των τίτλων να παραμένουν αμετάβλητες αλλά με πολύ αυστηρότερους όρους προώθησης.

Η μετάβαση στο νέο σύστημα αξιολόγησης θα γίνει σταδιακά για τους τίτλους που βρίσκονται ήδη στην αγορά, ενώ θα ισχύσει υποχρεωτικά για όλες τις νέες κυκλοφορίες. Πολλοί αναλυτές της βιομηχανίας εκτιμούν ότι αρκετές εταιρείες θα επιλέξουν να αφαιρέσουν εντελώς τους μηχανισμούς τυχαίων αμειβόμενων αντικειμένων και να τους αντικαταστήσουν με συστήματα άμεσης αγοράς (battle passes ή direct cosmetics storefronts), προκειμένου να διατηρήσουν τις χαμηλότερες ηλικιακές σημάνσεις PEGI 3 ή PEGI 7 και να μην χάσουν την πρόσβαση στο νεανικό κοινό.