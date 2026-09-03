Philips 34B2U5900C: Νέο 34άρι ultrawide monitor με Dual Mode (5K 120Hz / FHD 240Hz)

Σύνοψη

Λειτουργία Dual Mode: Άμεση εναλλαγή μεταξύ ανάλυσης 5120x2160 στα 120Hz (για παραγωγικότητα) και 2560x1080 στα 240Hz (για gaming), μέσω αποκλειστικού πλήκτρου.

Άμεση εναλλαγή μεταξύ ανάλυσης 5120x2160 στα 120Hz (για παραγωγικότητα) και 2560x1080 στα 240Hz (για gaming), μέσω αποκλειστικού πλήκτρου. Πάνελ και απεικόνιση: Κυρτή οθόνη (curved) τεχνολογίας VA στις 34 ίντσες, με στατική αντίθεση 3000:1, φωτεινότητα 350 nits και πιστοποίηση VESA DisplayHDR 400.

Κυρτή οθόνη (curved) τεχνολογίας VA στις 34 ίντσες, με στατική αντίθεση 3000:1, φωτεινότητα 350 nits και πιστοποίηση VESA DisplayHDR 400. Επαγγελματική βαθμονόμηση: Υποστήριξη Calman Ready για απευθείας επικοινωνία με επαγγελματικά λογισμικά χρωματικής ρύθμισης.

Υποστήριξη Calman Ready για απευθείας επικοινωνία με επαγγελματικά λογισμικά χρωματικής ρύθμισης. Προηγμένη συνδεσιμότητα: Ενσωματωμένο USB-C Docking Station που προσφέρει παροχή ρεύματος (Power Delivery) έως και 140W, μαζί με θύρα Ethernet (RJ45), HDMI 2.1 και DisplayPort 1.4.

Ενσωματωμένο USB-C Docking Station που προσφέρει παροχή ρεύματος (Power Delivery) έως και 140W, μαζί με θύρα Ethernet (RJ45), HDMI 2.1 και DisplayPort 1.4. Παραγωγικότητα: Υποστήριξη λειτουργίας SmartKVM για απρόσκοπτο έλεγχο δύο ξεχωριστών υπολογιστών χρησιμοποιώντας το ίδιο σετ πληκτρολογίου και ποντικιού.

Η Philips Monitors ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του νέου της ultrawide monitor 34B2U5900C, ενός μόνιτορ που ενσωματώνει κορυφαίες προδιαγραφές συνδεσιμότητας και μια ιδιαίτερα ευέλικτη προσέγγιση στους ρυθμούς ανανέωσης, δημιουργώντας μια άκρως ανταγωνιστική πρόταση για το γραφείο και το σπίτι. Το συγκεκριμένο μοντέλο συνδυάζει τον ευρύ χώρο εργασίας που προσφέρουν οι 34 ίντσες με τεχνολογίες που συναντάμε κυρίως σε αμιγώς gaming προϊόντα, εξασφαλίζοντας υψηλή αποδοτικότητα χωρίς συμβιβασμούς.

Σχεδιασμός και τεχνολογία panel

Στον πυρήνα του νέου Philips 34B2U5900C βρίσκεται ένα κυρτό πάνελ τεχνολογίας VA, το οποίο εκτείνεται σε διαγώνιο 34 ιντσών ακολουθώντας την αναλογία 21:9. Τα πάνελ τεχνολογίας VA είναι ευρέως γνωστά για την ικανότητά τους να αποδίδουν βαθιά, πειστικά μαύρα και εξαιρετικά υψηλά επίπεδα αντίθεσης. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση, η συσκευή προσφέρει στατικό λόγο αντίθεσης 3000:1, ενώ η φωτεινότητα φτάνει τα 350 cd/m², επιτρέποντας στο μόνιτορ να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση VESA DisplayHDR 400. Αυτό πρακτικά μεταφράζεται σε ευκρινή και λεπτομερή απεικόνιση κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου υψηλού δυναμικού εύρους, ενισχύοντας την εμπειρία κατά την παρακολούθηση βίντεο ή το gaming.

Η εργονομία δεν έχει παραμεληθεί, καθώς ο σχεδιασμός είναι σχεδόν χωρίς πλαίσια στις τρεις πλευρές του (3-sided frameless), μεγιστοποιώντας την επιφάνεια προβολής και διευκολύνοντας ενδεχόμενα setup πολλαπλών οθονών, παρά τον ήδη διευρυμένο χώρο της ultrawide διάστασης. Η κυρτότητα συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης των ματιών, διατηρώντας σταθερή την απόσταση εστίασης από το κέντρο μέχρι τα άκρα της οθόνης, κάτι που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα όταν ο χρήστης χειρίζεται μεγάλα φύλλα εργασίας ή λογισμικά επεξεργασίας βίντεο, με γωνίες θέασης που φτάνουν τις 178 μοίρες σε οριζόντιο και κάθετο άξονα. Επιπλέον, το πάνελ φέρει πιστοποιήσεις TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) και Eyesafe 2.0, διασφαλίζοντας την προστασία από τη βλαβερή μπλε ακτινοβολία σε επίπεδο υλικού, χωρίς να αλλοιώνεται η χρωματική πιστότητα.

Η καινοτομία του Dual Mode (5K 120Hz & FHD 240Hz)

Το στοιχείο που διαφοροποιεί ριζικά το Philips 34B2U5900C από τον ανταγωνισμό είναι η ενσωμάτωση του Dual Mode. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, πιέζοντας απλά ένα φυσικό πλήκτρο στο OSD μενού, να προσαρμόσει ριζικά τη συμπεριφορά του πάνελ ανάλογα με την εργασία που εκτελεί.

Στην πρώτη λειτουργία, η οθόνη τρέχει στην εγγενή της ανάλυση WUHD (5120 x 2160 pixels) με ρυθμό ανανέωσης στα 120Hz. Αυτή η ρύθμιση εξασφαλίζει απαράμιλλη οξύτητα εικόνας και εξαιρετική πυκνότητα εικονοστοιχείων (164 PPI), όντας η ιδανική επιλογή για παραγωγικότητα, διαχείριση πολλαπλών παραθύρων, λεπτομερή ανάγνωση κειμένων, προγραμματισμό και επεξεργασία φωτογραφίας.

Στη δεύτερη λειτουργία, η ανάλυση μειώνεται στα 2560 x 1080 pixels (WFHD), ωστόσο ο ρυθμός ανανέωσης εκτοξεύεται στα 240Hz. Σε αυτό το σενάριο, η οθόνη μεταμορφώνεται σε ένα εξαιρετικά γρήγορο εργαλείο, προσαρμοσμένο ιδανικά για το gaming ή την ομαλή απεικόνιση δυναμικών διαγραμμάτων. Ο συνδυασμός αυτός λύνει το πρόβλημα πολλών χρηστών που καλούνταν να επιλέξουν μεταξύ μιας υψηλής ανάλυσης για την εργασία τους και ενός υψηλού ρυθμού ανανέωσης για τον ελεύθερο χρόνο τους, συμπυκνώνοντας και τα δύο χαρακτηριστικά στο ίδιο πάνελ.

Επαγγελματική συνδεσιμότητα και 140W Power Delivery

Οι απαιτήσεις του σύγχρονου χώρου εργασίας επιβάλλουν τη μείωση των περιττών καλωδίων. Η Philips έχει εξοπλίσει το συγκεκριμένο μοντέλο με ένα εξαιρετικά ισχυρό ενσωματωμένο USB-C hub. Μέσω ενός και μόνο καλωδίου USB-C Type-C που συνδέεται με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το monitor αναλαμβάνει τη μεταφορά εικόνας υψηλής ανάλυσης, δεδομένων από τα συνδεδεμένα περιφερειακά, ενώ παράλληλα φορτίζει τον φορητό υπολογιστή παρέχοντας ισχύ έως 140W (Power Delivery). Πρόκειται για ένα από τα υψηλότερα νούμερα παροχής ρεύματος στην κατηγορία των οθονών, ικανό να συντηρήσει και να φορτίσει ακόμα και ενεργοβόρους σταθμούς εργασίας χωρίς την ανάγκη του ξεχωριστού τροφοδοτικού τους.

Το εύρος των υποδοχών πλαισιώνεται από επιπλέον θύρες USB 3.2 Type-A και Type-C, μία εκ των οποίων μάλιστα διαθέτει υποστήριξη παροχής ενέργειας 15W για τη γρήγορη φόρτιση μικρότερων συσκευών όπως smartphone ή tablet. Επιπρόσθετα, η οθόνη διαθέτει ενσωματωμένη θύρα δικτύου Ethernet (RJ45), επιτρέποντας στον χρήστη που συνδέει το laptop του μέσω USB-C να έχει άμεση και σταθερή πρόσβαση στο ενσύρματο δίκτυο, υποστηρίζοντας τεχνολογίες όπως MAPT, PXE και Wake On LAN (WOL). Στο πίσω μέρος φιλοξενούνται επίσης δύο θύρες HDMI 2.1 και μία θύρα DisplayPort 1.4 για τη σύνδεση επιτραπέζιων υπολογιστών και κονσολών.

Έξυπνες λειτουργίες παραγωγικότητας (SmartKVM & Calman Ready)

Ενισχύοντας περαιτέρω τον επαγγελματικό προσανατολισμό του μοντέλου, η προσθήκη της λειτουργίας SmartKVM αποτελεί βασικό εργαλείο για επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ταυτόχρονα δύο διαφορετικούς υπολογιστές. Ο χρήστης μπορεί να ελέγχει και τα δύο συστήματα με ένα μόνο σετ πληκτρολογίου και ποντικιού που είναι συνδεδεμένα στο μόνιτορ, πραγματοποιώντας την εναλλαγή πατώντας απλώς το πλήκτρο "Ctrl" τρεις φορές στο πληκτρολόγιό του, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες μέσω των μενού.

Σε επίπεδο χρωματικής διαχείρισης, το Philips 34B2U5900C φέρει την πιστοποίηση Calman Ready. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με το κορυφαίο λογισμικό βαθμονόμησης της Portrait Displays, προσφέροντας απόλυτη χρωματική ακρίβεια και συνέπεια για όσους ασχολούνται επαγγελματικά με την επεξεργασία εικόνας, γραφιστική και τη διόρθωση χρωμάτων (color grading) σε βίντεο. Παράλληλα, εξοικονομεί σημαντική ενέργεια χάρη στους ενσωματωμένους αισθητήρες PowerSensor και LightSensor, οι οποίοι ανιχνεύουν την παρουσία του χρήστη και τον φωτισμό του δωματίου αντίστοιχα, προσαρμόζοντας δυναμικά τη φωτεινότητα της οθόνης προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση ρεύματος.

Η συσκευή ολοκληρώνεται με μια πλήρως ρυθμιζόμενη εργονομική βάση, η οποία προσφέρει προσαρμογή καθ' ύψος έως 180 χιλιοστά, κλίση (tilt) και περιστροφή (swivel), εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη στάση του σώματος απέναντι στην οθόνη. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο στήριγμα για τα ακουστικά, καθώς και ηχεία ισχύος 2 x 5W για βασικές ηχητικές ανάγκες.

Διαθεσιμότητα

Η κυκλοφορία είναι προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο του 2026, με την ευρωπαϊκή τιμή να τοποθετείται στα €559.