Samsung Odyssey 2027: Νέα σειρά OLED gaming οθονών έως 1100Hz!

Σύνοψη

Η Samsung Electronics αποκάλυψε την πλήρη σειρά gaming οθονών Odyssey για το 2027 κατά τη διάρκεια της έκθεσης Gamescom 2026.

Το κορυφαίο Odyssey OLED G9 των 49 ιντσών εισάγει ανάλυση Dual QHD, ρυθμό ανανέωσης 360Hz και τη νέα τεχνολογία panel Penta Tandem για διπλάσια διάρκεια ζωής.

Το Odyssey OLED G8 υποστηρίζει την πρωτοποριακή λειτουργία Triple Mode, επιτρέποντας την απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ αναλύσεων UHD στα 360Hz, QHD στα 520Hz και FHD στα 680Hz.

Η εταιρεία δημιουργεί μια νέα υποκατηγορία με το Odyssey OLED G7, το οποίο αποτελεί την πρώτη κυρτή οθόνη OLED 42 ιντσών με καμπυλότητα 1000R και ανάλυση 4K.

Το μοντέλο Odyssey G6 καταρρίπτει τα όρια της ταχύτητας αγγίζοντας τα 1100Hz σε ανάλυση HD και τα 600Hz σε QHD μέσω της τεχνολογίας Dual Mode, στοχεύοντας αποκλειστικά στους παίκτες τίτλων FPS.

Ανακοινώθηκε η επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας με την Activision Blizzard για την ενσωμάτωση του προτύπου HDR10+ GAMING στο επερχόμενο Call of Duty: Modern Warfare 4, καθώς και η υποστήριξη Odyssey 3D σε τίτλους όπως το Cyberpunk 2077.

Η Samsung προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη της σειράς gaming οθονών Odyssey για το 2027 κατά τη διάρκεια της Gamescom 2026, της μεγαλύτερης έκθεσης βιντεοπαιχνιδιών παγκοσμίως που διεξάγεται στην Κολωνία της Γερμανίας.

Η νέα σειρά προϊόντων περιλαμβάνει εντυπωσιακά μοντέλα που ενσωματώνουν πρωτοποριακές τεχνολογικές καινοτομίες στον χώρο της απεικόνισης, προσφέροντας στους απαιτητικούς παίκτες πρωτοφανή ευελιξία όσον αφορά την ταχύτητα, το μέγεθος, την ποιότητα της εικόνας και τις προσαρμόσιμες λειτουργίες προβολής.

Σύμφωνα με τον Hun Lee, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του τμήματος Visual Display της Samsung Electronics, η εταιρεία εστιάζει στην παροχή επιλογών που καλύπτουν τόσο το ανταγωνιστικό παιχνίδι ηλεκτρονικών αθλημάτων όσο και τις αμιγώς κινηματογραφικές εμπειρίες, αξιοποιώντας νέες μορφές σχεδιασμού, εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς ανανέωσης και προηγμένες τεχνολογίες panel.

Η κεντρική παρουσίαση της εταιρείας ανέλυσε εκτενώς τον τρόπο με τον οποίο η ανάλυση, το φυσικό μέγεθος και τα διαφορετικά modes προβολής μπορούν να εξυπηρετήσουν κάθε ξεχωριστό στυλ παιχνιδιού χωρίς κανέναν απολύτως συμβιβασμό. Τα μοντέλα που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των παρευρισκομένων περιλαμβάνουν το κορυφαίο Odyssey OLED G9 (μοντέλο G95SJ), το επιβλητικό Odyssey OLED G7 (μοντέλο G75SJ), το εξαιρετικά ευέλικτο Odyssey OLED G8 (μοντέλο G80SJ) και το εστιασμένο αποκλειστικά στην ακαριαία απόκριση Odyssey G6 (μοντέλο G60H).

Odyssey OLED G9: Η απόλυτη ultra-wide εμπειρία με τεχνολογία Penta Tandem

Το Odyssey OLED G9 αποτελεί την πρώτη gaming οθόνη παγκοσμίως στις 49 ίντσες η οποία καταφέρνει να συνδυάσει την ανάλυση Dual QHD (5120 x 1440) με έναν εντυπωσιακό ρυθμό ανανέωσης που αγγίζει τα 360 Hz. Το panel πέμπτης γενιάς QD-OLED ενσωματώνει τη νέα τεχνολογία Penta Tandem, η οποία διαθέτει μια προηγμένη δομή πέντε στρωμάτων που προσφέρει έως και 1.3 φορές μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα και διπλάσια συνολική διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα μοντέλα της προηγούμενης γενιάς. Η διάταξη των υπο-pixel ακολουθεί το πρότυπο RGB Stripe, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εξαλείφει το φαινόμενο του color fringing, εξασφαλίζοντας σημαντικά πιο καθαρό και ευανάγνωστο κείμενο, ενώ η μέγιστη φωτεινότητα του panel μπορεί να φτάσει τα 1300 nits σε παράθυρο 3% υπό ανάλυση 4K. Ακόμη, η λειτουργία Dual Mode επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξουν μεταξύ της εγγενούς ανάλυσης DQHD στα 360 Hz για ένα τεράστιο και άκρως λεπτομερές οπτικό πεδίο ή να μεταβούν ομαλά σε Dual HD (2560 x 720), αυξάνοντας τον ρυθμό ανανέωσης στα ασύλληπτα 720 Hz για μέγιστη ανταπόκριση στους πιο γρήγορους τίτλους της αγοράς.

Odyssey OLED G8: Ποιότητα 4K OLED με εξαιρετική ευελιξία Triple Mode

Για τους χρήστες που προτιμούν τις 32 ίντσες, το Odyssey OLED G8 συνδυάζει την εκπληκτική ποιότητα εικόνας της τεχνολογίας QD-OLED με την υποστήριξη Triple Mode, καθιστώντας το πιθανότατα το πιο ευέλικτο monitor της αγοράς για τη φετινή χρονιά. Οι παίκτες έχουν πλέον τη μοναδική δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε ανάλυση UHD στα 360 Hz για μέγιστη λεπτομέρεια, ανάλυση QHD στα 520 Hz για μια ισορροπημένη εμπειρία υψηλής ευκρίνειας και ταχύτητας, και ανάλυση FHD στα πρωτοφανή 680 Hz για τα απολύτως πιο απαιτητικά σενάρια ανταγωνιστικού gaming. Το συγκεκριμένο μοντέλο ενσωματώνει επίσης την τεχνολογία Glare Free της Samsung, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό φιλμ επικάλυψης που είναι 54% λιγότερο γυαλιστερό σε σχέση με τα συμβατικά φιλμ κατά των αντανακλάσεων, διευκολύνοντας σημαντικά την εμπειρία θέασης κατά τη διάρκεια της ημέρας ή σε δωμάτια με έντονο φυσικό φωτισμό. Η συνδεσιμότητα παραμένει σε κορυφαία επίπεδα με την προσθήκη μίας θύρας DisplayPort 2.1 UHBR20 που επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του υψηλού bandwidth, δύο θυρών HDMI, μίας θύρας USB-C με υποστήριξη Power Delivery στα 98W για άμεση φόρτιση φορητών υπολογιστών, καθώς και ενσωματωμένο KVM switch για τον εύκολο έλεγχο πολλαπλών συστημάτων με ένα μόνο σετ περιφερειακών.

Odyssey OLED G7 και Odyssey G6: Επαναπροσδιορισμός της καμπυλότητας και της ταχύτητας

Με την ανακοίνωση του Odyssey OLED G7, η Samsung δημιουργεί ουσιαστικά μια εντελώς νέα υποκατηγορία στο χώρο των gaming monitors, παρουσιάζοντας την πρώτη κυρτή οθόνη OLED στις 42 ίντσες με αναλογία διαστάσεων 16:9. Προσφέροντας περίπου 72% μεγαλύτερη ωφέλιμη επιφάνεια προβολής από τα αντίστοιχα μοντέλα των 32 ιντσών, το G7 διαθέτει επιθετική καμπυλότητα 1000R, υψηλή ανάλυση 4K, σταθερό ρυθμό ανανέωσης 165 Hz και ελάχιστο χρόνο απόκρισης 0.03 ms GtG. Η συγκεκριμένη ακτίνα καμπυλότητας φέρνει τα άκρα της μεγάλης οθόνης πολύ πιο κοντά στο φυσικό οπτικό πεδίο του παίκτη, βελτιστοποιώντας την εμπειρία για τίτλους ρόλων (RPG) και ανοιχτού κόσμου (open-world) όπου η βύθιση στο εικονικό περιβάλλον αποτελεί το ζητούμενο.

Παράλληλα, το Odyssey G6 στις 27 ίντσες είναι ξεκάθαρα προσανατολισμένο στους αφοσιωμένους παίκτες τίτλων FPS, καθώς αναδεικνύεται στην πρώτη οθόνη παγκοσμίως που καταφέρνει να φτάσει τα 1100 Hz. Βασισμένο στο αρχικό μοντέλο που είχε ανακοινωθεί στη CES 2026, το τελικό G6 έρχεται με αναβαθμισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τα 1100 Hz σε ανάλυση HD και τα 600 Hz σε ανάλυση QHD μέσω της τεχνολογίας Dual Mode, αξιοποιώντας ένα ταχύτατο Fast IPS panel που ελαχιστοποιεί το motion blur και προσφέρει τον απαραίτητο χρόνο απόκρισης του 1 ms για αψεγάδιαστη κίνηση στους πιο απαιτητικούς αγώνες.

Συνεργασίες για το HDR10+ GAMING και υποστήριξη Odyssey 3D

Ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι της παρουσίασης αφορούσε την επέκταση του αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος HDR10+ GAMING μέσω μιας νέας στρατηγικής συνεργασίας με την Activision Blizzard, η οποία αναμένεται να ενσωματώσει το πρότυπο στο επερχόμενο και πολυαναμενόμενο Call of Duty: Modern Warfare 4. Αυτή η τεχνολογία βοηθά τις συμβατές οθόνες της σειράς Odyssey να αποδίδουν τα χρώματα, τις σκιές και την αντίθεση με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με τις αρχικές προθέσεις των δημιουργών του παιχνιδιού, ενώ η Samsung σκοπεύει να επεκτείνει τη συγκεκριμένη υποστήριξη σε περισσότερους από 20 AAA τίτλους μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2027. Επιπλέον, η εταιρεία επέδειξε την υποστήριξη για την τεχνολογία Odyssey 3D μέσω απευθείας συνεργασιών με γνωστά στούντιο ανάπτυξης, φέρνοντας τίτλους όπως το Cyberpunk 2077 και το Cronos: The New Dawn στο προσκήνιο, με σκοπό να καταδείξει πώς προστίθεται πραγματικό χωρικό βάθος στους εξαιρετικά λεπτομερείς κόσμους των παιχνιδιών.

Η διαθεσιμότητα των νέων μοντέλων της σειράς Odyssey θα διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική αγορά και την τοπική ζήτηση, ενώ οι επίσημες τιμές πώλησης και οι ακριβείς ημερομηνίες κυκλοφορίας αναμένεται να ανακοινωθούν στους καταναλωτές στο προσεχές μέλλον.