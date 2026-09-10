Philips Evnia 34M2C5601QA: Κυρτή ultrawide εμπειρία gaming με 200 Hz, Ambiglow ενισχυμένο με AI και USB-C

Σύνοψη

Κυρτό ultrawide Fast VA panel 34 ιντσών (καμπυλότητα 1500R) με ανάλυση WQHD (3440 x 1440 pixels).

Αναλογία διαστάσεων 21:9 για αυξημένο οπτικό πεδίο και δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής πολλαπλών εφαρμογών.

Ρυθμός ανανέωσης που αγγίζει τα 200Hz μέσω σύνδεσης DisplayPort 1.4, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά ομαλή ροή εικόνας.

Χρόνος απόκρισης 1ms GtG και 0.3ms Smart MBR για ελαχιστοποίηση της θολούρας κίνησης (motion blur).

Ενσωματωμένη θύρα USB-C που υποστηρίζει μεταφορά δεδομένων, εικόνας και παροχή ρεύματος (Power Delivery) έως 90W.

Παρουσία διακόπτη KVM για τον απρόσκοπτο έλεγχο δύο ξεχωριστών υπολογιστικών συστημάτων με ένα μόνο σετ πληκτρολογίου και ποντικιού.

Τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού Ambiglow τριών πλευρών, η οποία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για δυναμική προσαρμογή του φωτισμού.

Άφιξη στην ελληνική αγορά προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο, με προτεινόμενη τιμή λιανικής στα 369 ευρώ.

Η κατηγορία των ultrawide οθονών υποδέχεται μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση από τη Philips, η οποία επιδιώκει να γεφυρώσει τις υψηλές απαιτήσεις των σύγχρονων παιχνιδιών με τις καθημερινές ανάγκες παραγωγικότητας των χρηστών.

Το μοντέλο Evnia 34M2C5601QA προσφέρει επιφάνεια προβολής 34 ιντσών, βασισμένη σε ένα Fast VA panel το οποίο συνοδεύεται από καμπυλότητα 1500R. Αυτός ο βαθμός καμπυλότητας αγκαλιάζει το οπτικό πεδίο του χρήστη, προσφέροντας μια πιο φυσική εμπειρία θέασης όταν κάθεται σε τυπική απόσταση γραφείου.

Η επιλογή της ανάλυσης UltraWide Quad HD, η οποία μεταφράζεται σε 3440 x 1440 pixels, σε συνδυασμό με την αναλογία διαστάσεων 21:9, εξασφαλίζει άφθονο οριζόντιο χώρο, επιτρέποντας στους παίκτες να βλέπουν μεγαλύτερο τμήμα του ψηφιακού περιβάλλοντος. Παράλληλα, ο επιπλέον χώρος διευκολύνει την παράθεση πολλαπλών παραθύρων για απρόσκοπτη εργασία, αποφεύγοντας την ανάγκη εγκατάστασης διπλών οθονών.

Αναλύοντας τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν καθαρά την απόδοση της εικόνας, το Fast VA panel παρέχει έναν εξαιρετικά υψηλό λόγο αντίθεσης (contrast ratio) της τάξεως του 4000:1. Ο συγκεκριμένος δείκτης εγγυάται βαθιά και ρεαλιστικά επίπεδα μαύρου, επιτρέποντας στις σκοτεινές σκηνές των παιχνιδιών ή των κινηματογραφικών ταινιών να αποδίδονται με εντυπωσιακή λεπτομέρεια. Η προσθήκη της λειτουργίας SmartContrast αναλαμβάνει την αυτόματη ανάλυση του προβαλλόμενου περιεχομένου, ρυθμίζοντας δυναμικά τα χρώματα και την ένταση του οπίσθιου φωτισμού με γνώμονα την επίτευξη του βέλτιστου οπτικού αποτελέσματος. Για την περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας, η συσκευή ενσωματώνει πιστοποίηση HDR10, βελτιώνοντας δραστικά τη φωτεινότητα, την αντίθεση και την παλέτα των χρωμάτων σε υποστηριζόμενο περιεχόμενο. Επίσης, το panel έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής 1,07 δισεκατομμυρίων χρωμάτων χρησιμοποιώντας τεχνολογία 8-bit με FRC, καλύπτοντας το 98% του ευρέως διαδεδομένου χρωματικού χώρου sRGB.

Για τους λάτρεις του απαιτητικού gaming, η ταχύτητα αποτελεί τον απόλυτο καθοριστικό παράγοντα επιλογής. Η υποστήριξη ρυθμού ανανέωσης που αγγίζει τα 200Hz, μέσω της υποδοχής DisplayPort 1.4, προσφέρει μια ρευστή και απολύτως ομαλή προβολή της γρήγορης κίνησης, καθιστώντας την παρακολούθηση των δρώμενων στην οθόνη ευκολότερη και ακριβέστερη.

Προκειμένου να αποφευχθούν τα οπτικά τεχνουργήματα, η τεχνολογία Adaptive-Sync αναλαμβάνει να συγχρονίσει τον ρυθμό ανανέωσης της οθόνης με τον ρυθμό παραγωγής καρέ (frame rate) της κάρτας γραφικών, εξαλείφοντας πλήρως ενοχλητικά φαινόμενα όπως το screen tearing και το stuttering. Για τους παίκτες τίτλων eSports ή παιχνιδιών με καταιγιστική δράση, η υλοποίηση του Smart MBR στα 0.3ms συντονίζει τον οπίσθιο φωτισμό LED με τον ρυθμό ανανέωσης, μειώνοντας δραστικά το αντιληπτό motion blur. Συνδυαστικά, ο χρόνος απόκρισης του 1ms GtG και το χαρακτηριστικό Low Input Lag φροντίζουν ώστε η εντολή του παίκτη από το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο να καταγράφεται και να απεικονίζεται στην οθόνη σχεδόν ακαριαία.

Πέρα από τα αμιγώς τεχνικά στοιχεία της μήτρας απεικόνισης, η Philips έχει εξοπλίσει το μοντέλο με μια σειρά από εργαλεία λογισμικού σχεδιασμένα ειδικά για gaming. Το σύστημα Stark ShadowBoost παρεμβαίνει στις σκοτεινές περιοχές του χάρτη για να αποκαλύψει κρυμμένες λεπτομέρειες, δίχως να αλλοιώνει ή να υπερεκθέτει τα φωτεινότερα σημεία της εικόνας. Συμπληρωματικά, το Smart Crosshair λειτουργεί έξυπνα διαβάζοντας τα χρώματα του φόντου, ώστε να προσαρμόζει αυτόματα το χρώμα του στόχου και να διατηρείται πάντοτε απολύτως ευδιάκριτος. Όλες οι παραπάνω επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του φωτισμού, συγκεντρώνονται στο κεντρικό λογισμικό Philips Evnia Precision Center, το οποίο παρέχει μια ενοποιημένη και εύχρηστη διεπαφή στον τελικό χρήστη.

Στον τομέα της ατμόσφαιρας και της εμβύθισης, το σύστημα Ambiglow τριών πλευρών ξεχωρίζει καθώς αναλύει σε πραγματικό χρόνο το περιεχόμενο της οθόνης με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Κατόπιν, προβάλλει αντίστοιχα χρώματα και δυναμικές αλλαγές φωτισμού στο πίσω μέρος της οθόνης, διαχέοντας τη δράση στον περιβάλλοντα χώρο. Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται επίσης από το AmbiScape, το οποίο επιτρέπει την επέκταση της εμπειρίας φωτισμού σε συμβατά έξυπνα φωτιστικά δωματίου που φέρουν πιστοποίηση Matter.

Εξίσου εντυπωσιακές είναι οι δυνατότητες συνδεσιμότητας και παραγωγικότητας της συσκευής. Η ύπαρξη θύρας USB-C προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης με φορητούς υπολογιστές, μεταφέροντας ταυτόχρονα βίντεο και δεδομένα, ενώ παρέχει ρεύμα έως 90W για άμεση φόρτιση της συνδεδεμένης συσκευής. Ο ενσωματωμένος διακόπτης KVM (Keyboard Video Mouse) είναι εξαιρετικά χρήσιμος για όσους διαθέτουν δύο διαφορετικά συστήματα στο ίδιο γραφείο, καθώς τους επιτρέπει να τα ελέγχουν χρησιμοποιώντας μόνο ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι. Για τη μεγιστοποίηση του διαθέσιμου χώρου εργασίας, η λειτουργία MultiView υποστηρίζει διατάξεις Picture-in-Picture και Picture-by-Picture, καθιστώντας δυνατή την προβολή εικόνας από δύο διαφορετικές πηγές ταυτόχρονα. Η περιφερειακή συνδεσιμότητα ολοκληρώνεται με δύο θύρες HDMI 2.1 (TMDS), μία θύρα DisplayPort 1.4, έξοδο ακουστικών, ενσωματωμένο USB hub με τρεις θύρες USB-A, καθώς και δύο ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία συνολικής ισχύος 5W.

Εξετάζοντας την εργονομία και την άνεση του χρήστη, η βάση της οθόνης επιτρέπει πληθώρα προσαρμογών, περιλαμβάνοντας ρύθμιση καθ' ύψος σε εύρος 130 χιλιοστών, οριζόντια περιστροφή κατά 30 μοίρες, αλλά και ρύθμιση της κλίσης από -5 έως 20 μοίρες. Επιπρόσθετα, η οθόνη ενσωματώνει τεχνολογία Anti-Blue Light για τη μείωση της επιβλαβούς εκπομπής μπλε φωτός, λειτουργία Flicker-Free για εξάλειψη του τρεμοπαίγματος, καθώς και ειδική αντιανακλαστική επίστρωση. Υποστηρίζεται επίσης η τοποθέτηση σε βραχίονα μέσω προτύπου VESA 100 x 100 mm.

Η Philips Evnia 34M2C5601QA θα κυκλοφορήσει μέσα στο Σεπτέμβριο στην Ελλάδα σε τιμή €369.