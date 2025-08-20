Pixel Buds 2a: Τα νέα προσιτά ασύρματα ακουστικά με έξυπνες δυνατότητες

Η Google ανακοίνωσε τα Pixel Buds 2a, τα πιο πρόσφατα μέλη της οικογένειας των ασύρματων ακουστικών της. Πρόκειται για την A-series πρόταση που συνδυάζει ενεργή ακύρωση θορύβου, πλούσιο ήχο και ολοήμερη άνεση, με τιμή που στοχεύει να τα καταστήσει ιδιαίτερα ελκυστικά.

Σχεδιασμένα για κάθε αυτί

Τα Pixel Buds 2a φέρνουν ανανεωμένο σχεδιασμό, μικρότερο μέγεθος και χαμηλότερο βάρος σε σχέση με τα Pixel Buds A-series, με σαφή έμπνευση από την premium σειρά Pixel Buds Pro 2. Διαθέτουν σύστημα σταθεροποίησης που προσαρμόζεται με ελαφριά περιστροφή, ενώ παρέχονται τέσσερα διαφορετικά μεγέθη eartips για εξατομικευμένη εφαρμογή. Η αντοχή τους είναι πιστοποιημένη με IP54, προσφέροντας προστασία από ιδρώτα και νερό, ώστε να μην επηρεάζονται από μια ξαφνική βροχή ή μια έντονη προπόνηση. Κυκλοφορούν σε δύο αποχρώσεις, Iris και Hazel, που ταιριάζουν αισθητικά με τις υπόλοιπες συσκευές Pixel.

Ήχος με την υπογραφή του Tensor A1

Στο κέντρο της εμπειρίας βρίσκεται το νέο chip Tensor A1, ειδικά σχεδιασμένο για επεξεργασία ήχου. Χάρη σε αυτό, τα Pixel Buds 2a γίνονται τα πρώτα της A-series που υποστηρίζουν Active Noise Cancellation, ενισχυμένο με τη λειτουργία Silent Seal 1.5. Η τεχνολογία αυτή προσαρμόζεται στο σχήμα του αυτιού κάθε χρήστη, προσφέροντας πιο αποτελεσματική απομόνωση από τους εξωτερικούς ήχους.

Η ηχητική απόδοση βελτιώνεται σημαντικά με νέο driver και ειδικό θάλαμο για τις υψηλές συχνότητες, προσφέροντας πιο καθαρά πρίμα και βαθύτερα μπάσα. Η ποιότητα κλήσεων ενισχύεται από το προστατευτικό πλέγμα κατά του ανέμου και τις δυνατότητες της Google AI, που διασφαλίζουν καθαρό ήχο και για τον χρήστη και για τον συνομιλητή του.

Αυτονομία που ξεχωρίζει

Η διάρκεια λειτουργίας αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά των Pixel Buds 2a. Με απενεργοποιημένη την ακύρωση θορύβου, ο χρόνος ακρόασης διπλασιάζεται σε σχέση με την πρώτη γενιά των Pixel Buds A-series. Ακόμη και με την ANC ενεργοποιημένη, τα ακουστικά προσφέρουν έως 7 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής, ενώ με τη θήκη φόρτισης η αυτονομία φτάνει συνολικά τις 20 ώρες. Για πρώτη φορά, η θήκη συνοδεύεται από μπαταρία που μπορεί να αντικατασταθεί, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής της συσκευής και καθιστώντας την πιο φιλική προς τον χρήστη αλλά και το περιβάλλον.

Ο Gemini στον ρόλο του έξυπνου βοηθού

Ένα από τα πιο σημαντικά νέα χαρακτηριστικά είναι η ενσωμάτωση του Gemini, του ψηφιακού βοηθού που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη της Google. Χωρίς να χρειάζεται να βγάλετε το κινητό από την τσέπη, μπορείτε να ζητήσετε περίληψη μηνυμάτων, να λάβετε προτάσεις ή ακόμη και να βρείτε την καλύτερη καφετέρια στη γειτονιά σας. Η πρόσβαση γίνεται με την κλασική φράση “Hey Google” ή μέσω προσαρμόσιμων κινήσεων αφής στα ακουστικά.

Απόλυτη συνεργασία με το Pixel οικοσύστημα

Τα Pixel Buds 2a έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνεργάζονται άψογα με τα Pixel smartphones. Υποστηρίζουν Multipoint για ταυτόχρονη σύνδεση με πολλές συσκευές, ενώ με το Fast Pair επιτρέπουν γρήγορη και απρόσκοπτη σύζευξη. Χάρη στο Find Hub, ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια τα Buds του στον χάρτη, ενώ υπάρχει και δυνατότητα αναπαραγωγής ήχου για ταχύτερο εντοπισμό όταν βρίσκονται κοντά.

Διαθεσιμότητα και τιμή

Η Google θέτει από σήμερα τα Pixel Buds 2a σε προπαραγγελία, με την επίσημη διάθεση να ξεκινά στις 9 Οκτωβρίου. Η τιμή τους διαμορφώνεται στα 129 δολάρια, γεγονός που τα καθιστά την πιο οικονομική αλλά και ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση της σειράς.