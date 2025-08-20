Pixel Watch 4: Ένα έξυπνο ρολόι που αλλάζει τα δεδομένα

Η Google παρουσίασε επίσημα το Pixel Watch 4, το πιο εξελιγμένο smartwatch που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα. Με ανασχεδιασμένη εμφάνιση, μεγαλύτερη αυτονομία, κορυφαία χαρακτηριστικά υγείας και για πρώτη φορά δυνατότητα δορυφορικής επικοινωνίας, το νέο ρολόι έρχεται να αναβαθμίσει ριζικά την κατηγορία.

Σχεδιασμός που ξεχωρίζει

Το Pixel Watch 4 διατηρεί τη στρογγυλή, εμβληματική του φόρμα, αλλά φέρνει μαζί της μια νέα γενιά οθόνης: το Actua 360. Πρόκειται για την πρώτη κυρτή οθόνη στο είδος της, με 10% μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής και 16% λεπτότερα bezels, προσφέροντας μια πραγματικά αψεγάδιαστη εμπειρία θέασης. Η φωτεινότητα φτάνει τα 3000 nits, καθιστώντας την απόλυτα ορατή ακόμη και κάτω από τον μεσημεριανό ήλιο.

Η εμπειρία χρήσης γίνεται πιο προσωπική με το Material 3 Expressive, που δίνει ζωντάνια στην οθόνη με πιο δυναμικά χρώματα, νέα σχέδια για ρολόγια και βελτιωμένες κινήσεις. Ένας νέος μηχανισμός δόνησης κάνει την αλληλεπίδραση πιο απτική και άμεση, ενώ το ανανεωμένο ηχείο βελτιώνει σημαντικά την επικοινωνία με τον ψηφιακό βοηθό Gemini.

Αυτονομία και φόρτιση σε νέα επίπεδα

Η μπαταρία του Pixel Watch 4 είναι μια από τις μεγαλύτερες αναβαθμίσεις του μοντέλου. Στην έκδοση των 41mm διαρκεί έως 30 ώρες, ενώ στη μεγαλύτερη των 45mm φτάνει τις 40 ώρες. Με τη λειτουργία Battery Saver, ο χρόνος αυτός επεκτείνεται σε δύο και τρεις ημέρες αντίστοιχα. Το νέο Quick Charge Dock επιτρέπει φόρτιση από το 0 στο 50% μέσα σε μόλις 15 λεπτά, 25% ταχύτερα από το προηγούμενο μοντέλο.

Υψηλές επιδόσεις κάτω από το καπάκι

Στο εσωτερικό, το Pixel Watch 4 εξοπλίζεται με το Snapdragon W5 Gen 2 Wearable Platform και έναν νέο συνεπεξεργαστή με τεχνητή νοημοσύνη, που αποδίδει 25% ταχύτερα καταναλώνοντας τη μισή ενέργεια. Το ρολόι είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο αεροναυπηγικής ποιότητας, προστατεύεται από Gorilla Glass και είναι ανθεκτικό στο νερό έως 50 μέτρα. Για πρώτη φορά, η συσκευή είναι επισκευάσιμη, με δυνατότητα αλλαγής μπαταρίας και οθόνης.

Δορυφορική επικοινωνία στον καρπό

Η LTE έκδοση του Pixel Watch 4 είναι το πρώτο smartwatch που υποστηρίζει αυτόνομη δορυφορική επικοινωνία. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορεί να συνδεθεί απευθείας με δορυφόρους και να αποστείλει το στίγμα σας στις υπηρεσίες διάσωσης, ακόμα και όταν δεν υπάρχει κάλυψη κινητής τηλεφωνίας.

Εστίαση στην υγεία και τη φυσική κατάσταση

Η νέα γενιά Pixel Watch φέρνει τις πιο ακριβείς μετρήσεις που έχουμε δει μέχρι σήμερα σε wearable της Google. Η παρακολούθηση ύπνου βελτιώθηκε κατά 18% στην αναγνώριση των σταδίων ύπνου χάρη σε πιο εξελιγμένα μοντέλα μηχανικής μάθησης. Ένας νέος αισθητήρας θερμοκρασίας δέρματος βοηθά να εντοπιστούν αλλαγές στην ευεξία, ενώ το dual-frequency GPS προσφέρει ακριβέστερη καταγραφή διαδρομής ακόμη και σε δύσκολα περιβάλλοντα.

Οι λάτρεις της ποδηλασίας μπορούν πλέον να προβάλλουν σε πραγματικό χρόνο τα στατιστικά τους στην εφαρμογή Fitbit, κατευθείαν στο τιμόνι. Στις διαθέσιμες ασκήσεις προστέθηκαν νέες επιλογές, όπως pickleball και μπάσκετ, ενώ η λειτουργία αυτόματης αναγνώρισης δραστηριότητας καταγράφει ακόμα και τις προπονήσεις που ξεχάσατε να ενεργοποιήσετε. Όλα αυτά συμπληρώνονται από εργαλεία όπως το ECG, οι δείκτες καρδιολογικής φόρτισης, η διαχείριση άγχους και το Health Metrics Dashboard.

Προσωπικός προπονητής στον καρπό σας

Σε συνεργασία με ειδικούς, η Google εισάγει έναν νέο προσωπικό προπονητή υγείας βασισμένο στο Gemini. Ο ψηφιακός βοηθός δίνει εξατομικευμένες συμβουλές για ύπνο και άσκηση, σύμφωνα με τα δεδομένα που καταγράφει το ρολόι, λειτουργώντας σαν ένας 24ωρος coach. Η δοκιμαστική έκδοση θα ξεκινήσει στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο μέσω της νέας εφαρμογής Fitbit.

Έξυπνη συνδεσιμότητα και Gemini πάντα διαθέσιμος

Το Pixel Watch 4 φέρνει βελτιωμένες δυνατότητες επικοινωνίας με AI, όπως οι Smart Replies που δημιουργούν αυτόματες, προσαρμοσμένες απαντήσεις. Το Gemini είναι πλέον διαθέσιμο με μια απλή κίνηση του χεριού – σηκώνοντας τον καρπό σας, μπορείτε να δώσετε εντολές ή να ζητήσετε πληροφορίες, ακόμη και όταν κρατάτε ψώνια ή περπατάτε το σκύλο σας.

Διαθεσιμότητα και τιμές

Το Pixel Watch 4 είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία, με την κυκλοφορία να ξεκινά στις 9 Οκτωβρίου. Οι τιμές παραμένουν ίδιες με το προηγούμενο μοντέλο: 349 δολάρια για την έκδοση Wi-Fi των 41mm, 449 για την LTE, ενώ για το μοντέλο των 45mm οι τιμές ξεκινούν από 399 δολάρια και φτάνουν τα 499 για την LTE έκδοση. Θα διατίθεται σε χρώματα που ταιριάζουν με τα νέα Pixel smartphones, με πλήθος νέων λουριών για εξατομίκευση.