PlayStation 5: Ξεπέρασε τα 84.2 εκατ. πωλήσεις από το 2020

Πέντε χρόνια μετά το λανσάρισμά του, το PlayStation 5 συνεχίζει να γράφει ρεκόρ. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα της Sony, η κονσόλα ξεπέρασε πλέον τα 84,2 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας ότι το momentum του brand παραμένει εξαιρετικά ισχυρό, ακόμη και απέναντι στις οικονομικές πιέσεις και τις καθυστερήσεις σε μεγάλες κυκλοφορίες παιχνιδιών.

Το τελευταίο τρίμηνο, η Sony πούλησε 3,9 εκατομμύρια κονσόλες PS5, ξεπερνώντας ελαφρώς τις 3,8 εκατομμύρια του ίδιου διαστήματος πέρυσι. Παρά την αρχική της απαισιοδοξία νωρίτερα μέσα στο 2025, κυρίως λόγω των δασμών και της καθυστέρησης του πολυαναμενόμενου Grand Theft Auto VI, η εταιρεία φαίνεται να έχει ξαναβρεί τον ρυθμό της. Οι αναβαθμισμένες εκδόσεις PS5 Slim και PS5 Pro, που κυκλοφόρησαν πριν από λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, φαίνεται πως τόνωσαν σημαντικά τη ζήτηση.

Σύμφωνα με την οικονομική αναφορά, η Sony προβλέπει πλέον αύξηση εσόδων από το τμήμα Gaming & Network Services (G&NS) στα ¥4,47 τρισεκατομμύρια, δηλαδή περίπου 29 δισεκατομμύρια δολάρια, για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Μαρτίου 2026. Πρόκειται για αναθεώρηση προς τα πάνω κατά ¥150 δισ. (περίπου 973 εκατ. δολάρια) σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Αν και η πρόβλεψη υπολείπεται ελαφρώς των πωλήσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους, που έφτασαν τα ¥4,67 τρισεκατομμύρια (περίπου 30,3 δισ. δολάρια), το αποτέλεσμα παραμένει εντυπωσιακό για μια κονσόλα που έχει ήδη διανύσει σχεδόν μια πενταετία στην αγορά και έχει περάσει από αρκετές αυξήσεις τιμής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τον περασμένο Μάιο, η Sony είχε προειδοποιήσει για πιθανό πλήγμα ύψους 100 δισ. γιεν (περίπου 700 εκατ. δολάρια) στα έσοδά της εξαιτίας των αμερικανικών δασμών. Δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των πωλήσεών της πραγματοποιείται στις ΗΠΑ, η εταιρεία αναγκάστηκε να αναπροσαρμόσει τις τιμές της, κάτι που θα μπορούσε να έχει πλήξει τη ζήτηση. Παρ’ όλα αυτά, το PS5 φαίνεται να αντέχει τις πιέσεις, με τη Sony να προβλέπει τελικά υψηλότερες πωλήσεις hardware από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Η δυναμική της εταιρείας δεν περιορίζεται στο hardware. Στον τομέα του λογισμικού, το νέο αποκλειστικό παιχνίδι Ghost of Yotei ξεχώρισε, πουλώντας 3,3 εκατομμύρια αντίτυπα μέσα σε μόλις ένα μήνα από την κυκλοφορία του στις αρχές Οκτωβρίου. Συνολικά, η Sony διέθεσε 6,3 εκατομμύρια τίτλους πρώτου μέρους για PS5 και PS4, σημειώνοντας αύξηση περίπου ενός εκατομμυρίου σε σχέση με πέρυσι. Οι συνολικές πωλήσεις παιχνιδιών ανήλθαν στα 80,3 εκατομμύρια αντίτυπα, επιβεβαιώνοντας ότι η βάση χρηστών παραμένει ενεργή και πρόθυμη να επενδύει σε νέες κυκλοφορίες.

Ανάλογα θετικά είναι και τα νούμερα του PlayStation Network, το οποίο κατέγραψε 119 εκατομμύρια ενεργούς μηνιαίους χρήστες – τρία εκατομμύρια περισσότερους από πέρυσι. Η Sony δεν αποκάλυψε ακριβή στοιχεία για τους συνδρομητές του PS Plus Premium, όμως η υπηρεσία ενισχύθηκε πρόσφατα με μια νέα δυνατότητα: οι χρήστες μπορούν πλέον να κάνουν streaming τίτλους που ήδη κατέχουν μέσω cloud, χρησιμοποιώντας το PlayStation Portal. Η συγκεκριμένη λειτουργία φαίνεται να είναι μέρος της στρατηγικής της Sony να ενισχύσει την αξία του οικοσυστήματος PlayStation πέρα από τις ίδιες τις κονσόλες.

Παρά τις όποιες αναταράξεις, η εικόνα που προκύπτει είναι μια Sony που έχει σταθεροποιήσει την πορεία της μετά την πανδημία και τη χαοτική περίοδο ελλείψεων chip. Με τις νέες εκδόσεις Slim και Pro να έχουν απλοποιήσει την παραγωγή και τη διανομή, και με τις πωλήσεις να παραμένουν ισχυρές, το PS5 δείχνει έτοιμο να συνεχίσει δυναμικά για αρκετά χρόνια ακόμη – ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι ο διάδοχός του δύσκολα θα κάνει την εμφάνισή του πριν το 2028.

Παράλληλα, η καθυστέρηση του Grand Theft Auto VI, που μετατέθηκε εκ νέου για τον Νοέμβριο του 2026, δείχνει ότι η Sony θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζεται στα δικά της first-party στούντιο για να διατηρήσει το ενδιαφέρον του κοινού. Ωστόσο, η επιτυχία τίτλων όπως το Ghost of Yotei και η ανθεκτικότητα των υπηρεσιών της αποδεικνύουν ότι η εταιρεία έχει το περιθώριο να κρατήσει το momentum της μέχρι τότε.

