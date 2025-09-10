PlayStation Family: Η νέα εφαρμογή της Sony που βάζει τους γονείς στο τιμόνι του gaming των παιδιών τους

Η Sony Interactive Entertainment κάνει ένα ακόμη βήμα για να διασφαλίσει ότι η εμπειρία του gaming θα παραμένει ασφαλής και ισορροπημένη για όλες τις ηλικίες. Μετά τις υπάρχουσες λειτουργίες γονικού ελέγχου που είναι διαθέσιμες στις κονσόλες PS5 και PS4, η εταιρεία ανακοίνωσε τη διάθεση μιας νέας εφαρμογής για κινητά, το PlayStation Family. Η εφαρμογή, που κυκλοφορεί παγκοσμίως από σήμερα σε συσκευές iOS και Android, υπόσχεται να δώσει στους γονείς περισσότερα εργαλεία και μεγαλύτερη ευελιξία για τη διαχείριση της ενασχόλησης των παιδιών τους με τα παιχνίδια.

Η βασική ιδέα είναι απλή: οι γονείς μπορούν πλέον να δημιουργήσουν, να ρυθμίσουν και να παρακολουθήσουν τους λογαριασμούς των παιδιών τους απευθείας από το κινητό ή το tablet τους. Χωρίς να χρειάζεται να βρίσκονται μπροστά στην κονσόλα, έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τον χρόνο παιχνιδιού, να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν αιτήματα για περισσότερο χρόνο, να παρακολουθούν δραστηριότητες και να θέτουν όρια στις αγορές μέσα από το PlayStation Store.

Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες της εφαρμογής είναι το Guided Onboarding. Μέσα από ένα βήμα-βήμα περιβάλλον, οι γονείς μπορούν να δημιουργήσουν εύκολα έναν παιδικό λογαριασμό, χωρίς περίπλοκες ρυθμίσεις. Το σύστημα καθοδηγεί τους χρήστες ώστε να διαμορφώσουν με ακρίβεια τους περιορισμούς που ταιριάζουν καλύτερα στην ηλικία και τις ανάγκες του παιδιού τους.

Η εφαρμογή προσφέρει επίσης Real-Time Notifications, δηλαδή ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο. Αν, για παράδειγμα, ένα παιδί ανοίξει ένα παιχνίδι, ο γονέας θα το γνωρίζει αμέσως. Επιπλέον, όταν το παιδί ζητήσει λίγο περισσότερο χρόνο παιχνιδιού ή θελήσει να παίξει έναν τίτλο με περιορισμό ηλικίας, ο γονιός λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του και μπορεί να δώσει την τελική έγκριση ή να αρνηθεί.

Οι γονείς έχουν στη διάθεσή τους και τα Activity Reports. Πρόκειται για αναφορές που παρουσιάζουν με σαφήνεια την καθημερινή και εβδομαδιαία δραστηριότητα του παιδιού. Πόσες ώρες παίζει, ποια παιχνίδια προτιμά, πότε συνδέεται – όλες οι πληροφορίες συγκεντρωμένες, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της ενασχόλησης με την κονσόλα.

Η δυνατότητα Manage Playtime προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία. Οι γονείς μπορούν να ορίσουν συγκεκριμένα χρονικά όρια για κάθε μέρα της εβδομάδας, προσαρμόζοντας τους κανόνες ανάλογα με το σχολικό πρόγραμμα ή τις υπόλοιπες δραστηριότητες του παιδιού. Αν το παιδί θελήσει να παρατείνει λίγο τον χρόνο παιχνιδιού, μπορεί να στείλει αίτημα απευθείας από την κονσόλα, και ο γονέας να το εγκρίνει ή να το απορρίψει από το κινητό του.

Εξίσου σημαντική είναι και η λειτουργία Manage Spending. Μέσω αυτής, οι γονείς μπορούν να προσθέτουν χρήματα στο ψηφιακό πορτοφόλι, να βλέπουν το διαθέσιμο υπόλοιπο και να καθορίζουν μηνιαία όρια δαπανών. Έτσι, οι μικρότεροι παίκτες μπορούν να κατεβάζουν περιεχόμενο από το PlayStation Store χωρίς να ξεφεύγουν οικονομικά, ενώ οι γονείς έχουν τον πλήρη έλεγχο.

Για το περιεχόμενο, το PlayStation Family διαθέτει Content Filters. Με ένα απλό πάτημα, οι γονείς μπορούν να εφαρμόσουν προκαθορισμένα φίλτρα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε ηλικιακής ομάδας. Κάθε ρύθμιση μπορεί να τροποποιηθεί ξεχωριστά, ώστε το περιβάλλον να προσαρμόζεται πλήρως στις απαιτήσεις της οικογένειας.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα Social Interactions, που δίνει στους γονείς τον έλεγχο της κοινωνικής δραστηριότητας των παιδιών τους. Από το ποιους μπορούν να προσθέτουν ως φίλους, μέχρι το πώς και με ποιους παίζουν online, όλα μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής διαδικτυακή εμπειρία.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για λήψη μέσω App Store και Google Play, με υποστήριξη για συσκευές που τρέχουν iOS 14 ή Android 8 και άνω.

Η Sony ξεκαθαρίζει ότι αυτή είναι μόνο η αρχή για το PlayStation Family. Η εταιρεία σχεδιάζει να εμπλουτίσει την εφαρμογή με περισσότερες λειτουργίες στο μέλλον, ώστε να εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες των χρηστών. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να προσφέρει στους γονείς ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για να διαχειρίζονται την εμπειρία του gaming των παιδιών τους, χωρίς περίπλοκες διαδικασίες και πάντα με άνεση από το κινητό ή το tablet τους.

